Weniger Bürokratie und ein höheres Impftempo verspricht sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) von der Einbindung der Haus- und Betriebsärzte. Im Business-Podcast „Holzmann Talk“ stellte er sich den Fragen von DHZ-Chefredakteur Steffen Range.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. – © www.andifrank.com

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, Haus- und Betriebsärzte intensiver an den Corona-Impfungen zu beteiligen. „Ich gehe davon aus, dass wir mithilfe der Ärztinnen und Ärzte, auch der Betriebsärzte, deutlich schneller vorankommen“, sagte Holetschek der „Deutschen Handwerks Zeitung“ im Business-Podcast „Holzmann Talk“.

„Thema Impfen wird uns sehr lange beschäftigen“

Die Hausärzte pflegten ein gutes Verhältnis zu ihren Patienten und könnten „schnell entscheiden, schnell impfen“. Holetschek verspricht sich von der Einbindung der niedergelassenen Mediziner und Betriebsärzte eine Reduzierung von Impf-Bürokratie. „Pandemie und Bürokratie vertragen sich überhaupt nicht“, so Holetschek. „Du brauchst ein Maximum an Flexibilität und ein Minimum an Bürokratie – und ich glaube, das kriegen die Hausärzte am besten hin.“ Aufgrund von Mutationen und Auffrischungsimpfungen rechnet der Gesundheitsminister mit einer langwierigen Impfkampagne. „Das Thema Impfen wird uns sehr lange beschäftigen.“

Holetschek sprach sich dafür aus, die Produktion von medizinischen Gütern und Medikamenten in Deutschland auszubauen. „Eine der wichtigsten Lehren aus der Corona-Krise ist der Aufbau eines Pandemie-Zentrallagers“ – etwa um Schutzausrüstung für Altenheime oder Krankenhäuser bereitzustellen. Der CSU-Politiker plädierte dafür, heimischen Lieferketten zu stärken. „Wir müssen schauen, dass wir den Standort wiederaufbauen, was die Kapazitäten angeht etwa von Impfstoffen und Medikamenten.“ dhz

>>> Das Gespräch in voller Länge unter www.holzmann-medien.de/holzmanntalk