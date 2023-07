Der Chor des Handwerks beweist, dass das Ostthüringer Handwerk mehr zu bieten hat, als qualitative Dienstleistungen aus Meisterhand. Der Männerchor der Stadt Gera leistet seit 70 Jahren einen wichtigen kulturellen Beitrag und blickt auf Fernsehauftritte und eine USA-Reise zurück. Nur eine Sache trübt die Feierlaune.

Von André Kühne

Ein seltenes Bild: Aktive und ehemalige Sänger des Chores des Handwerks – Männerchor der Stadt Gera e.V. trafen sich anlässlich 70-jähriges Chorjubiläums zu einer Festveranstaltung und ließen die vergangenen Jahre Revue passieren. - © André Kühne

Den Grundstock des heutigen Männerchores der Stadt Gera e.V. bildete der im Jahr 1893 gegründete "Gesangsverein des Bäckerhandwerks" in Zusammenschluss mit dem "Volkschor Unterhaus" im Jahr 1953. Damit entstand ein Klangkörper von 50 Aktiven. Noch einmal verstärkt wurde der Männerchor 1975 durch 17 Sänger des "Holzhandwerkerchores". Nach 15 Jahren entschied sich der Vorstand 1990 zur Vereinsgründung.

Gefragter Klangkörper

Von Beginn an leistete die Handwerkskammer für Ostthüringen tatkräftige Unterstützung und stand dem Chor als Partner zur Seite. So war es möglich, dass der Chor des Handwerks als einziger Männerchor Geras über die Jahre fortbestehen konnte.

Zahlreiche Höhepunkte haben die Mitglieder des Chores erlebt. Zu nennen sind unter anderem die Treffen der Arbeiterchöre in den 80er Jahren, die Konzertreise 1991 nach Rheinland-Pfalz oder das Wettsingen der Handwerkerchöre 1993 in Köln. Aber auch ein Fernsehauftritt im Jahr 1995 in der MDR-Sendung "Zauberhafte Heimat" mit Günther Emmerlich oder aber die Reise in die Partnerstadt Fort Wayne in den USA im Jahr 2004 sind in guter Erinnerung.

Auch heute noch ist der Chor des Handwerks bei vielen Veranstaltungen in Gera und Umgebung ein gefragter Klangkörper, so unter anderem bei den alljährlichen Festveranstaltungen zur Ehrung der Ostthüringer Meisterjubilare. Für seine Verdienste wurde der Chor bereits zu seinem 50-jährigen Jubiläum mit der Ehrennadel der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gold ausgezeichnet.

Wolfgang Jacob, Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen (re.), überreichte dem Vereinsvorsitzenden des Chores, Detlef Kämmer, die Ehrenurkunde der Handwerkskammer zum 70-jährigen Vereinsbestehen. - © André Kühne

Ehrung für Mitglieder

Zur jetzigen Festveranstaltung anlässlich des 70-jährigen Chorjubiläums überreichte Kammerpräsident Wolfgang Jacob an den Chor die entsprechende Ehrenurkunde und überbrachte die Glückwünsche des Vorstandes sowie der Geschäftsleitung der Handwerkskammer. Über all die vielen Jahre war und ist die Handwerkskammer Partner des Chores, hat die Mitglieder nach besten Möglichkeiten unterstützt und auf ihrem Weg begleitet. Sei es bei der Finanzierung ihrer Chorbekleidung für ein einheitliches Erscheinungsbild bei den Auftritten oder die finanzielle Unterstützung bei Veranstaltungen."Ich darf Ihnen versichern, dass wir als Handwerkskammer auch künftig zu unserem Chor des Handwerks hier in Ostthüringen stehen", so Wolfgang Jacob.

Neue Sänger willkommen

Heute zählt der Chor noch 14 aktive Mitglieder, wobei leider keine Bäcker mehr unter den Sangesfreunden sind. Bei aller Freude über das Jubiläum hofft der Chor jedoch, dass sich auch künftig vor allem jüngere Männer für die Arbeit des Chores interessieren und als sangesbegeisterter Nachwuchs gewonnen werden können. Denn nur so ist es möglich, dass der Chor des Handwerks – Männerchor der Stadt Gera auch in den kommenden Jahren zur kulturellen Bereicherung der Stadt Gera und seiner Umgebung beitragen kann.

Austausch mit Gleichgesinnten

"Für uns steht neben der Musik ebenso auch der Austausch mit Gleichgesinnten im Mittelpunkt", unterstreicht Detlef Kämmer als Vereinsvorsitzender. Zahlreiche Ausfahrten sorgen dafür, dass der Chor des Handwerks als einziger Männerchor in Gera mehr zu bieten hat als Gesangsauftritte.

Alle, deren Interesse jetzt geweckt ist, sich musikalisch mit einzubringen, können gern zu den Proben des Chores jeden Dienstag um 19 Uhr im Haus des Handwerks, Puschkinplatz 4, in Gera vorbeischauen und sich selbst ein Bild von der Arbeit des Chores machen. Natürlich steht auch der Vereinsvorsitzende Detlef Kämmer per E-Mail für Anfragen zum Engagement im Chor gern zur Verfügung.: chor-des-handwerks@t-online.de