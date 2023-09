Wer zufrieden ist, lebt mit weniger Stress. Wer optimistisch in die Zukunft sieht, stärkt damit auch sein Immunsystem. Eine Studie der IKK classic zeigt, dass dieser Zusammenhang im Handwerk besonders deutlich wird. Demnach fühlen sich Handwerkerinnen und Handwerker gesünder als die Gesamtgesellschaft.

Wer optimistisch und zufrieden ist, hat weniger Stress und fühlt sich gesünder. Im Handwerk ist das einer Studie zufolge besonders oft der Fall. - © Anselm - stock.adobe.com

Körperliche Arbeiten belasten. Lange Arbeitszeiten und angesichts des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels nicht unbedingt eine Aussicht darauf, dass sich dies bald ändert. Eigentlich könnte man meinen, dass sich Handwerkerinnen und Handwerker aufgrund dessen unter Druck fühlen – vielleicht etwas unzufrieden und nicht fit. Immerhin sind zum Beispiel Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems im Handwerk häufig zu finden. Doch das Gegenteil ist der Fall.

"Die meisten Handwerkerinnen und Handwerker fühlen sich in ihrem Beruf gesund und sind zufrieden". So fasst die Krankenkasse IKK classic die Ergebnisse ihrer repräsentativen Studie "So gesund ist das Handwerk" zusammen, die sie in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule Köln und dem Meinungsforschungsinstitut GfK SE Ende 2022 durchgeführt hat.

Optimisten leben länger: So gesund ist das Handwerk

Und noch mehr: Die Studienautoren beschreiben einen durchgehend positiven Kreislauf, der sich dabei ergibt: So zeige das Handwerk in den Umfrageergebnissen eine optimistische Grundeinstellung und dieser wiederum sei ein wichtiger Resilienzfaktor. Handwerkerinnen und Handwerker können also gut mit Stress und anderen belastenden Faktoren umgehen und lassen deren negative Folgen nicht so stark an sich heran. Diese Widerstandsfähigkeit wirkt positiv auf die Lebenserwartung. Zu guter Letzt: "Optimisten sind in der Regel erfolgreicher, gesünder und haben ein widerstandsfähigeres Immunsystem", heißt es in der Auswertung.

Demnach fällt die Einschätzung zum eigenen Gesundheitsempfindens im Handwerk deutlich positiver aus als in der deutschen Gesamtgesellschaft. Dort sind es 69,9 Prozent, die ihren Gesundheitszustand als gut beschreiben.

Insgesamt 85 Prozent der Befragten beschreiben ihren aktuellen Gesundheitszustand als gut bis sehr gut.

der Befragten beschreiben ihren aktuellen Insbesondere jüngere Handwerkerinnen und Handwerker unter 30 Jahren fühlen sich demnach mit über 95 Prozent gut bis sehr gut.

Aber auch ältere Befragte geben einen überwiegend guten bis sehr guten Gesundheitszustand an.

Zudem gaben 87 Prozent der im Handwerk beschäftigten Personen an, eine hohe Lebenszufriedenheit zu haben.

Als Fazit der aktuellen Studie "So gesund ist das Handwerk" hat die IKK classic dennoch ein paar mahnende Worte parat, denn die gute Gesundheitseinschätzung gelte es nun zu erhalten – immerhin sei der Gesundheitszustand ja auch ein "relevanter Erfolgsfaktor". Also sollten Handwerksbetriebe Zeit und Energie auch in die Prävention stecken, "um den subjektiven Gesundheitszustand auf einem guten Niveau zu halten und den gesundheitsförderlichen Umgang mit körperlichen Belastungen zu stärken", heißt es in der Studie. jtw