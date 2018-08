01.08.2018

Dürre in Teilen Deutschlands Getreideernte 2018: Zu wenig und schlechte Qualität

Nicht nur die Landwirte klagen über Ernteausfälle wegen der Dürre in Teilen Deutschlands und fordern finanzielle Hilfen. Auch die Müller bangen, dass 2018 zu wenig Getreide geerntet wird und vor allem, dass die Qualität nicht stimmt.

Von Jana Tashina Wörrle

Viele Landwirte müssen sich gedulden, denn die Bundeslandwirtschaftsministerin will erst die abschließende Erntebilanz abwarten, bis sie über mögliche finanzielle Hilfen entscheidet. Um Notschlachtungen wegen Futterknappheit zu vermeiden, hat Julia Klöckner (CDU) Tierhaltern jedoch schon jetzt Unterstützung zugesagt. Die Länder sollen nun Hilfsprogramme erarbeiten und vorlegen. Aufgrund der Dürre in einigen Regionen beklagen die Bauern massive Ernteausfälle – so können sie unter anderem weniger Getreide verkaufen und auch das Futter für die Tiere wird knapp.

Welche Folgen hat der heiße Sommer für Müller und Bäcker?

Was man jetzt jedoch schon absehen kann: Folgen hat die Dürre bzw. die regional sehr unterschiedlich starke Ernte auch für die Mühlenbetreiber in Deutschland. Sie beziehen ihr Getreide zu rund 95 Prozent aus dem Inland. "In einigen Regionen gibt es Ernteausfälle von bis zu 30 bis 40 Prozent. Das extrem trockene Wetter hat zu einem hohen Anteil an Schmachtkörnern geführt, was die Verarbeitung des Getreides und die Mehlausbeute deutlich beeinträchtigen", erklärt deshalb Peter Haarbeck, der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Mühlen.

Weizen und Roggen sind die wichtigsten Rohstoffe für die Mühlen in Deutschland. Schätzungen zufolge machen die Kosten für die Rohstoffbeschaffung rund 80 Prozent der Gesamtkosten im Mühlenbetrieb aus. Die bislang teilweise katastrophale Ernte macht deshalb den Mühlen zu schaffen – die Rohstoffbeschaffung wird in den betroffenen Regionen in diesem Jahr weit aufwändiger als sonst. Betroffen sind insbesondere der Norden und Nordosten der Republik; in anderen Regionen, wie etwa im südlichen Bayern, haben die Bauern jedoch bereits ganz passable Ernte eingefahren.

Klar wird aufgrund der stark unterschiedlichen Situation, dass die Mühlenbetriebe in diesem Jahr nicht nur mit fehlenden Mengen zu kämpfen haben werden, sondern auch mit schlechten Verarbeitungsqualitäten. "Landwirte die Brotgetreide in ordentlichen Qualitäten geerntet haben und ausreichende Lagerkapazitäten haben, sind mit der Vermarktung des Getreides überaus zögerlich, sie setzen auf weiter steigende Getreidepreise", sagt dazu Peter Haarbeck. Besonders schwierig sei es derzeit gute und bezahlbare Roggenpartien zu bekommen.

Steigen jetzt die Getreidepreise?

Die Notierung für Weizen an der europäischen Warenterminbörse Matif in Paris liegen aktuell bei rund 200 Euro je Tonne. Anfang des Jahres hat sie noch 155 Euro gekostet. Hier sind also schon Preisanstiege zu spüren. Doch nicht nur das entscheidet darüber, ob hierzulande auch die Getreidepreise und entsprechend die Preise für Getreideprodukte und schließlich auch Backwaren steigen. "Wichtig zu verstehen ist, dass die Börsennotierung zwar eine wichtige Orientierung für die Preisbildung für Getreide in Deutschland gibt, die tatsächlichen Marktpreise aber von weiteren Faktoren abhängen. Für Getreide mit guten Vermahlungsqualitäten müssen teils deutliche Qualitätsaufschläge bezahlt werden", so der Branchenfachmann.

Tatsächlich gebe es nicht den einen Preis für Mehl. Bäcker und Industriekunden würden Mehl zum Teil über langlaufende Kontrakte kaufen. Die Mehlpreise bleiben damit über Monate hinaus kalkulierbar und die Folgen der aktuellen Dürre würden sich entsprechend später zeigen. Die teils großen Preisschwankungen an den Getreidebörsen auszugleichen ist laut Haarbeck eine wichtige Funktion der Mühlenunternehmen.

Werden nun Brot und Brötchen teurer?

Dass es nun nicht zwingend zu höheren Preisen bei Backwaren kommen muss, bestätigt auch der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. "Die Auswirkungen der Rohstoffpreisentwicklung auf die Preisbildung von Backwaren können sehr unterschiedlich ausfallen, da diese immer von der Kalkulation und der Kostenstruktur des jeweiligen Unternehmens abhängen", erklärt dazu Hauptgeschäftsführer Daniel Schneider. Jedes Unternehmen sei unterschiedlich aufgestellt und jedes Produkt werde individuell kalkuliert, so dass keine pauschale Aussage über eine eventuelle Anpassung getätigt werden könne. Die Unternehmer entscheiden selbst, ob eine Veränderung am Markt eine konkrete Auswirkung auf ihre Produkte haben – also auch, ob sie eventuelle Preisanstiege weitergeben.