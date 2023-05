Branchen wie das Lebensmittel-, Gesundheits- und Kraftfahrzeuggewerbe melden bessere Geschäfte. Auch die Geschäftserwartungen der Handwerksbetriebe fielen wieder positiver aus. Sorgenkind bleibt nach wie vor der Bausektor.

Im Gesundheitsgewerbe – zudem auch das Augenoptikerhandwerk zählt – hat sich die Geschäftslage wieder verbessert. - © cherryandbees - stock.adobe.com

Die konjunkturelle Lage im Handwerk hat sich nach einem Dämpfer im Herbst 2022 zum Jahresbeginn weiter verbessert. Das zeigt der aktuelle Konjunkturbericht des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). 48 Prozent der Betriebe berichteten von guten Geschäften im ersten Quartal 2023 (I/2022: 49 Prozent), 13 Prozent von schlechten (I/2022: 15 Prozent). Laut ZDH stützten die staatlichen Entlastungsmaßnahmen für Energie, die einsetzende Entspannung der Lieferketten und der sich abzeichnenden Rückgang der Inflation die Geschäftslage.

Auch die Geschäftserwartungen der Handwerksbetriebe fielen wieder positiver aus als zuvor. Der Geschäftsklimaindikator für das Handwerk stieg im Vorjahresvergleich um zwei Zähler auf 120 Punkte. Gegenüber dem Herbst 2022 betrug der Anstieg 23 Zähler.

Aufhellung in allen Handwerksbranchen

Durchweg berichten wieder mehr Handwerksbetriebe aus allen Gewerben von einer guten Geschäftslage, wie der ZDH-Konjunkturbericht zeigt:

Bau(haupt)gewerbe: Beinahe jeder zweite Betrieb (48 Prozent) berichtet von einer guten Geschäftslage.

Sorgenkind bleibt der Bausektor

Obwohl auch die Unternehmen der Baubranche von einer insgesamt guten Geschäftslage berichten, warnt der ZDH hier vor anderweitig zunehmenden Problemen. "Noch haben die Betriebe im Bausektor gut zu tun, doch wegen steigender Zinsen und höherer Finanzierungskosten brechen die Auftragsvorläufe teils deutlich ein", sagte Holger Schwannecke, Generalsekretär des ZDH, der Deutschen Presse-Agentur.

Er forderte die Politik zum Gegensteuern auf. "Wenn die im Baubereich in den vergangenen Jahren mühsam aufgestockten Kapazitäten nicht wegbrechen sollen, muss Politik die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, für eine verlässliche Förderkulisse sorgen sowie für insgesamt geeignete Rahmenbedingungen zum Beispiel bei Steuern."

Nach dem ZDH-Konjunkturbericht wird vor allem im Wohnungsbau das geschäftliche Umfeld zunehmend geprägt durch die infolge schlechterer Finanzierungskonditionen rückläufigen Bauinvestitionen. Stabilisierend wirkten die in den Vorjahren aufgebauten hohen Auftragsbestände. Die Auftragsbestände aber nehmen ab. Die traditionelle Belebung am Bau im Frühjahr werde voraussichtlich nur schwach ausfallen.

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe kommentierte in dem Konjunkturbericht, insbesondere im Wohnungsbau gehe die Nachfrage zurück. Als Gründe genannt wurden das deutlich erhöhte Niveau der Immobilien-Finanzierungskosten bei abgesenkter Förderung, aber zugleich gestiegenen Energieeffizienzanforderungen. "Seit Juni letzten Jahres sind Baugenehmigungen und Order im Wohnungsbau im Rückwärtsgang und das mit zunehmendem Tempo." Die Bauunternehmen verzeichneten demnach im Februar einen Rückgang der Aufträge im Wohnungsbau von 37 Prozent. Die großen Wohnungsbauverbände hatten bereits deutlich gemacht, dass sie den Neubau in Deutschland vor dem Kollaps sehen. Der Staat müsse seine Fördergelder für den Wohnungsbau deutlich aufstocken.

ZDH: Im Handwerk bleiben hohe Risiken

Trotz der insgesamt guten Geschäftslage und den positiven Geschäftserwartungen im Handwerk gäbe es aber nach wie vor erhebliche konjunkturelle Risikofaktoren, so Schwannecke – die Sicherheit der Energieversorgung, die Inflation und die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen. "Unter all diesen Vorzeichen ist daher keine starke Konjunkturbelebung im Handwerk in diesem Jahr zu erwarten, bestenfalls ein in der zweiten Jahreshälfte 2023 einsetzender Aufwärtstrend." Umso wichtiger sei, dass die Bundesregierung mit ihren Entscheidungen den Betrieben keine zusätzlichen Belastungen aufbürde. dpa/ew

>>> Den vollständigen ZDH-Konjunkturbericht 1/2023 gibt es hier zum Download.