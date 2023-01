Geld oder Freizeit: Was Fachkräften im Job wichtiger ist

Fachkräfte beantworten die Frage, ob ihnen mehr Geld oder mehr Freizeit in der Arbeit wichtiger ist. Dabei gibt es eine klare Tendenz. Vor knapp fünf Jahren war die Priorisierung noch eine andere.

Lieber mehr Geld oder Freizeit? 3.000 Fachkräfte haben diese Frage in einer repräsentative Umfrage beantwortet. - © WindyNight - stock.adobe.com

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Brückentage 2023: So nutzen Sie die Feiertage für mehr Urlaub

Würden Vorgesetzte ihre Beschäftigten vor die Wahl stellen, ob sie im kommenden Jahr mehr Geld oder Freizeit erhalten möchten, fiele die Antwort bei rund 62 Prozent der Fachkräfte zugunsten des Geldes aus. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Jobportals "meinestadt.de" hervor. Etwa 38 Prozent würden sich für mehr Freizeit entscheiden, wenn der Chef ihnen die Wahl ließe.

Befragt wurden 3.000 nicht-akademische Fachkräfte über alle Branchen hinweg – etwa aus dem Handwerk, dem Einzelhandel oder der Pflege – zu ihren Jobvorsätzen für 2023.

Die Prioritäten scheinen sich demnach in den vergangenen fünf Jahren verschoben zu haben. Bei einer vergleichbaren Umfrage, die "meinestadt.de" im Jahr 2018 durchführte, entschieden sich noch 52,5 Prozent der Befragten für mehr Freizeit.

Jeder vierte Arbeitnehmer will mehr Gehalt fordern

Eine weitere Erkenntnis der aktuellen Umfrage: Etwa ein Viertel (26 Prozent) der Befragten plant, in 2023 eine Gehaltserhöhung zu fordern. Doch auch den Hobbys wird Wichtigkeit beigemessen: 28 Prozent möchten den Ergebnissen zufolge verstärkt in die sogenannte Work-Life-Balance investieren – also ein ausgeglichenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit schaffen.

Insgesamt blicken die Befragten positiv in das Jahr, wie die Studie weiter zeigt: Knapp 80 Prozent rechnen damit, dass 2023 in beruflicher Hinsicht ein gutes Jahr für sie wird. dpa/tb