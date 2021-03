09.03.2021

Gemeinsame Erklärung Freiwillige Tests: Wirtschaft will Infektionen eindämmen

Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft sprechen sich für vorübergehende Ausweitung der Tests aus. Einmal pro Woche soll ein Test für die Beschäftigten möglich sein.

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wollen mit freiwilligen Corona-Tests die Corona-Infektionen eindämmen helfen. "Bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, wollen wir die Teststrategie von Bund und Ländern mit aller Macht unterstützen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die auch der ZDH unterzeichnet hat. „Wir wollen in dieser Zeit unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung durch eine vorübergehende substanzielle Ausweitung der Testung realisieren.“ Die Verbände appellierten deshalb an die Unternehmen, ihren Beschäftigten Selbsttests und - wo möglich - Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu erkennen“.

Altmaier: Testergebnisse geben mehr Klarheit für weitere Öffnungsschritte

Die Bundesregierung begrüßte die Erklärung der Wirtschaft: „Je mehr und umfassender wir testen, desto mehr Klarheit für weitere Öffnungsschritte der Wirtschaft können wir gewinnen“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Breite Testungen böten eine Chance, Lockerungen für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft zu ermöglichen, fügte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hinzu. Er begrüße daher den klaren Appell der Wirtschaftsverbände an die Unternehmen in Deutschland, ihren Beschäftigten Möglichkeiten zu Selbst- und Schnelltests in den Betrieben anzubieten. „So können wir Schritt für Schritt wieder mehr Normalität erlangen“, betonte er.

Unternehmen sollen zeitnah informiert werden

Wie es in der gemeinsamen Mitteilung der Spitzenverbände weiter heißt, wollen diese alles Erdenkliche dafür tun, dass die Unternehmen diesem Aufruf folgen und damit einen entscheidenden Beitrag zur Ausweitung der Tests in Deutschland leisten. Parallel zum Aufruf würden die Unternehmen in einer raschen und umfangreichen Informationskampagne über die Testmöglichkeiten beraten. Die gemeinsame Mitteilung ist das Ergebnis von Gesprächen der deutschen Wirtschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem virtuellen Bund-Länder-Treffen vergangene Woche.

Im Beschluss der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Spitzen der Länder hieß es dazu noch: „Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es erforderlich, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen. Soweit möglich soll eine Bescheinigung über das Testergebnis erfolgen.“ bir