19.10.2017

Handwerk wird zur Sammelstelle Rücknahmesystem von Elektroschrott: Kleinbetriebe steigen aus

Kaputte Photovoltaik-Module, alte Netzgeräte oder die ausrangierte Waschmaschine: Hersteller von Elektrogeräten und Händler, die sie verkaufen, müssen Altgeräte zurücknehmen und entsorgen. Gesetzliche Rücknahmeverpflichtungen sind für kleine Betriebe des Elektrohandwerks freiwillig. Die Rücknahme gehörte dennoch lange zum Service. Das ändert sich nun – stark gestiegene Bürokratielasten schrecken ab.

Von Jana Tashina Wörrle

Verbraucher dürfen alte und kaputte Elektrogeräte bei Händlern unentgeltlich abgeben oder sie per Post zurücksenden, wenn sie sie online gekauft haben.

Das Ziel ist eine höhere Recyclingquote beim Elektroschrott. Viele der in Elektrogeräten verwendeten Materialien können nochmals zum Einsatz kommen, wenn die ausrangierten Geräte nicht einfach im Hausmüll landen. Handys beispielsweise enthalten wertvolle Metalle wie Gold, Kupfer und Silber.

So gilt bereits seit dem Jahr 2015 eine Rücknahmepflicht für den stationären Einzelhandel. Händler müssen Geräte, die sie verkaufen, unentgeltlich zurücknehmen und sich um die Entsorgung kümmern. Seit dem 25. Juli 2016 ist dies auch für Online-Händler verpflichtend.

In der Praxis zeigen sich nun, nachdem die Regelungen einige Zeit gelten, jedoch erhebliche Probleme. Sowohl auf der Verbraucherseite – wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erst kürzlich untersucht hat und feststellte, dass es sowohl zu wenige Rücknahmestellen gibt und die Rückgabe selbst sehr aufwendig verläuft – als auch bei den Betrieben. Betroffen ist auch das Elektrohandwerk.

Die Herstellung und der Handel mit Elektrogeräten gehören zwar nicht zu den Schwerpunkten der Arbeiten von Betrieben des Elektrohandwerks. Doch es gibt es nach Angaben des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) einige Firmen, die von den Pflichten betroffen sind – entweder, weil sie selbst ein Ladengeschäft oder einen Online-Handel betreiben oder weil sie Vertriebspartner von Herstellern elektrischer Geräte sind.

Was steckt hinter den Vorschriften für alte Elektrogeräte?

Grundlage der Regelungen ist die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung, die es bereits seit den 1990er Jahren gibt. Sie wurde von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf den Weg gebracht. Die aktuellen Regelungen sind im dazugehörigen Gesetz, § 17 ElektroG, enthalten.

Elektrische Geräte dürfen rein gesetzlich seit dem Jahr 2006 nicht mehr einfach in die Restmülltonne geworfen werden. Sie müssen gesondert entsorgt werden – auf einem Wertstoffhof, der sie sammelt und einem Recyclingsystem zuführt. Die Alternative ist die Rückgabe an den Hersteller bzw. Händler, der genauso in der Pflicht steht, wenn er Waren in den Umlauf bringt bzw. an Endkunden verkauft.

Für wen gelten die Rücknahmepflichten von alten Elektrogeräten?

Die Rücknahmepflicht gilt im stationären Einzelhandel bereits seit Herbst 2015 und seit Juli 2016 auch für den Online-Handel. Konkret bedeutet das, dass Kunden, die elektrische Geräte im Internet bestellen, diese nun per Post kostenfrei an den Händler zurücksenden können. Sie brauchen dafür noch nicht einmal einen Beleg für den Kauf, wie etwa den Kassenbon.

Das wiederum bedeutet aber auch, dass jeder Händler, für den die Pflichten greifen quasi alles zurücknehmen muss, was er von Verbrauchern gebracht bekommt. Nach Angaben des ZVEH kann es also auch sein, dass insbesondere Elektrokleingeräte online bestellt und dann im Laden um die Ecke abgegeben werden. „Wir verstehen diese Vorgehensweise der Kunden, weil sie bequem ist. Unsere Betriebe mit Handelsgeschäft fühlen sich in einem solchen System jedoch als reine Abgabestelle für Elektroschrott missbraucht“, erklärt Alexander Neuhäuser, Geschäftsführer Recht und Wirtschaft beim ZVEH.

Unfair ist laut Neuhäuser außerdem eine Ungleichbehandlung von Online- und dem stationären Handel. Für die einen gilt, dass sie ihren Kunden nur in "zumutbarer Nähe" eine Annahmestelle, die meist eine Paketstation ist, zu Rückgabe anbieten müssen. Ladenbetreiber und der sogenannte Präsenzhandel, also Handwerksfirmen die vor Ort beim Kunden etwas verkaufen, müssen hingegen die Vorgabe "in unmittelbarer Nähe" erfüllen.

Die Rücksendung erfolgt grundsätzlich in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, bei dem sich die Händler registrieren lassen wie etwa European Recycling Plattform (ERP), WEEE Return oder Take-e-way. Diese Dienstleister arbeiten mit Paketdiensten zusammen und bieten Stationen an, bei denen man kleine defekte Elektrogeräte abgeben kann. Dabei gelten Altgeräte als klein, wenn sie weniger als 31,5 Kilogramm und eine Kantenlängen von höchstens 120 mal 60 mal 60 Zentimetern haben. Für alles Größere und Schwerere soll es individuelle Abhol- und Entsorgungslösungen geben.

Jedes Unternehmen, für das die Rücknahmepflicht gilt, muss sich bei der Stiftung Elektro Altgeräte Register (EAR) eintragen. Die Stiftung organisiert unter anderem die Bereitstellung der Sammelbehälter die Abholung der Altgeräte. Sie wurde vom Umweltbundesamt mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben betraut.

Gibt es Ausnahmeregeln bei der Rücknahmepflicht für alte Elektrogeräte für Kleinbetriebe?

Der Unterschied zwischen Klein- und Großgeräten betrifft auch den stationären Handel und damit auch die Handwerksbetriebe, die oft im direkten Kontakt zu ihren Kunden stehen. Dabei gilt, dass der Verkäufer von Elektrogeräten kleinere Altgeräte (bis Kantenlänge 25 Zentimeter) grundsätzlich zurücknehmen muss und größere dann, wenn der Kunde ein neues Gerät bei ihm kauft.

Damit die Pflicht greift, muss der Händler – egal, ob er die Ware direkt oder übers Internet verkauft – eine Lagerfläche von mindestens 400 Quadratmetern haben. Hat er weniger Platz zur Verfügung, muss er Altgeräte nicht annehmen und an einen Entsorger oder eine Sammel- und Übergabestelle, zum Beispiel den Bauhof des öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgers weitergeben.

Freiwillig Elektrogeräte zurücknehmen: Für wen lohnt sich das?

Ursprünglich war diese Klausel im Gesetz für Kleingeräte nicht enthalten und der ZVEH wertet es als Verhandlungserfolg, dass kleine Betriebe nun von der Pflicht komplett befreit sind. "Wir haben immer darauf gedrängt, dass es den Kleinbetrieben freigestellt sein muss, ob sie Geräte zurücknehmen", sagt Alexander Neuhäuser und verweist darauf, dass viele Betriebe aus Gründen des Kundenservices, die Entsorgung lange Zeit trotzdem übernommen und sich bei der ear registriert haben. Doch das ändert sich derzeit.

Ein typischer Fall aus dem Handwerk sieht so aus: Ein Elektriker installiert bei einem Kunden neue Küchengeräte und nimmt nach getaner Arbeit die alte, defekte Waschmaschine zur Entsorgung mit. Für diesen Service darf der Handwerker eine Servicepauschale verlangen. Neuhäuser rät sogar dazu, denn oft sei mit dem Abbau, Transport und anderen Handgriffen, die dazu nötig sind, kein kleiner Aufwand verbunden.

"Eine Servicepauschale dürfen aber nur diejenigen erheben, die die Geräte freiwillig mitnehmen, also wenn die Verkaufs- oder Versand- und Lagerfläche kleiner ist als 400 Quadratmeter", ergänzt der ZVEH-Geschäftsführer.

Waren das lange Zeit die meisten der betroffenen Elektrohandwerker, so steht das System nun auf der Kippe, da die mit den gesetzlichen Pflichten in Kraft getretenen neuen Bürokratielasten erheblich sind. "Jeder, der nun mitmacht – egal ob freiwillig oder nicht und egal in welcher Betriebsgröße – kann nun der Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Abfallbeauftragen im Betrieb unterfallen", kritisiert Neuhäuser. Für Elektrohandwerker, die freiwillig Elektroaltgeräte zurücknehmen, besteht die Bestellpflicht, wenn die Mengengrenze von zwei Tonnen pro Jahr überschritten wird. Da Elektroaltgeräte pauschal als gefährlicher Abfall gelten, wenn nicht der Nachweis hinsichtlich nicht enthaltener gefährlicher Stoffe geführt werden kann, ergibt sich direkt die Bestellpflicht.

Der Abfallbeauftragte muss die erforderliche Fachkunde besitzen und diese durch regelmäßige Teilnahme an behördlich genehmigten Fortbildungslehrgängen erhalten. Zudem besitzt er eine Sonderstellung im Betrieb durch einen besonderen Kündigungsschutz, vergleichbar dem eines internen Datenschutzbeauftragten. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem, den Weg der Abfälle von ihrer Entstehung oder Anlieferung bis zu ihrer Verwertung oder Beseitigung zu überwachen und darüber mindestens einmal jährlich an die Geschäftsleitung zu berichten.

Außerdem muss der betroffene Elektrohandwerker genau Buch führen, welche Mengen an Elektroaltgeräten gesammelt und entsorgt werden – alles schön sauber getrennt nach Geräteklassen. Hierbei gibt es keine Ausnahmeregeln für KMU.

So ist es nun nicht mehr möglich, dass sich die Firmen einen Container hinstellen, der sich dann nach und nach füllt und der dann nach einem Schätzwert nach Volumen abgegeben wird. "Das detaillierte Protokollieren schreckt natürlich viele Betriebe ab und wir können nicht verstehen, warum diese Pflicht nicht bei den Entsorgern liegt", sagt Neuhäuser.

Weitere Probleme in der Praxis: Rücknahme von Photovoltaik-Modulen

Problematisch wurde die Rücknahmepflicht in der Vergangenheit zudem bereits für Elektrobetriebe, die Photovoltaik-Module vertrieben haben. Viele Hersteller hatten sich nicht wie vorgeschrieben bei der Stiftung EAR angemeldet und die Pflichten ignoriert. "Dann greift die so genannte Hersteller-Fiktion: Der Hersteller bleibt in der Pflicht. Der Händler kann sich dann jedoch nicht darauf berufen, sondern ihn treffen ebenfalls die gesetzlichen Pflichten des Herstellers. Deswegen sollte im Vorfeld mit dem Hersteller geklärt werden, ob er seinen Pflichten nachkommt", sagt der ZEVH-Geschäftsführer.

Dieser Beitrag wurde am 19. Oktober 2017 aktualisiert.