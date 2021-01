19.01.2021

Überbrückungshilfe III Einigung erzielt: Betriebe erhalten mehr Geld

Die Bundesregierung verbessert die Überbrückungshilfe III. Handwerksbetriebe, die stark Umsatzeinbrüche haben, können höhere Hilfszahlungen erwarten. Auch Abschlagszahlungen werden heraufgesetzt.

Von Karin Birk

Die Bundesregierung hat sich nach heftiger Kritik aus der Wirtschaft auf eine Verbesserungen der Überbrückungshilfe III geeinigt. "Wir werden die Überbrückungshilfe III drastisch vereinfachen und auch bei der Höhe noch eine Schippe drauflegen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Er freue sich sehr, dass innerhalb der Bundesregierung eine Einigung erzielt werden konnte. Konkret sei es gelungen, die maximale monatliche Fördersumme auf bis zu 1,5 Millionen Euro zu erhöhen. Auch werden die Abschlagszahlungen von bisher 50.000 auf bis zu 100.000 Euro pro Monat ausgeweitet, teilte das Wirtschaftsministerium im Vorfeld des Bund-Länder-Beschlusses zu weiteren Lockdown-Regelungen mit.

Wie bisher hängt die Förderhöhe vom Umsatzeinbruch ab

Wie aus den jüngsten Beschlüssen hervorgeht, sollen Unternehmen schon dann Überbrückungshilfe III für die Fördermonate November 2020 bis Juni 2021 beantragen können, wenn sie im jeweiligen Fördermonat ein Umsatzminus von wenigstens 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nachweisen können. Bisher mussten Unternehmen Umsatzeinbußen in mehreren aneinanderhängenden Monaten beziehungsweise höhere Umsatzeinbrüche nachweisen. Nach wie vor soll aber die Höhe der Förderung von der Höhe der Umsatzverluste abhängen. Sprich: Wer den höheren Schaden beziehungsweise Verlust hat, bekommt eine höhere Fixkostenerstattung als derjenige, der weniger stark betroffen ist.

Abschlagszahlungen für alle betroffenen Unternehmen

Auch soll die monatliche Förderhöhe von derzeit 200.000 beziehungsweise 500.000 Euro auf bis zu 1,5 Millionen Euro erhöht werden, sofern dies nach dem EU-Beihilferecht zulässig ist. Darüber hinaus sollen Abschlagszahlungen nicht nur für die von der Schließung betroffenen Unternehmen, sondern für alle Unternehmen bezahlt werden, hieß es weiter. Wie Altmaier zuvor sagte, sollen erste Abschlagszahlungen noch im Januar erfolgen.

Liste der erstattungsfähigen Fixkosten wird erweitert

Abschreibungen auf verderbliche und saisonale Waren sollen künftig als erstattungsfähigen Fixkosten angesehen werden. Auch sollen Investitionen in für die bauliche Modernisierung und Umsetzung von Hygienekonzepten ebenso wie Investitionen in die Digitalisierung und Modernisierung, wie etwa Investitionen in den Aufbau oder die Erweiterung eines Online-shops, geltend gemacht werden können.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, gelten für die Überbrückungshilfe III auch weiterhin die Vorgaben des EU-Beihilferechts. Danach müssen für Hilfen bis einer Million Euro keine Verlustrechnung gemacht werden. Für Hilfen zwischen einer Million und vier Millionen allerdings schon. Sprich hier werden nur die ungedeckten Fixkosten anteilsmäßig erstattet. Wie es aus dem Ministerium weiter heißt, setze sich die Bundesregierung weiter bei der EU-Kommission für die Anhebung der beihilferechtlichen Obergrenzen ein.