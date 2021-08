Störche in Deutschland

Störche lieben den Ausblick über weite Wiesen und Futtergründe. - © Conny Kurz

Eine Storchenfamilie braucht in der Brutzeit bis zu 4,5 Kilogramm Nahrung am Tag, bevorzugt Mäuse Eidechsen, Frösche, Würmer oder Insekten. Die Tiere bauen ihre Nester auf hoch gelegenen Posten, gerne in der Nähe des Menschen, brauchen aber den Blick über die umliegenden Wiesen und Flächen.

Intensive Landwirtschaft, Flurbereinigung und versiegelte Flächen haben die Storchenbestände in Deutschland bis weit in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts stark zurückgehen lassen.

Duch Artenschutzprogramme, aber auch aufgrund veränderter Zuggewohnheiten wegen der milderen Winter in Europa haben sich die Bestände in Deutschland wieder erholt.

Ursprünglich zogen die Tiere ab August ins Winterlager nach Afrika. Viele Störche fliegen aber nur noch bis Spanien oder bleiben in milden Wintern sogar ganz in Deutschland. Weltweit gibt es derzeit schätzungsweise 500.000 Weißstörche, in Deutschland sind es etwa 7.500 Brutpaare. bst