Janine Zwetzig engagiert sich als Ausbildungsbotschafterin, um Jugendlichen den Beruf der Metallbauerin ans Herz zu legen. Mit ihrem persönlichen Karriereziel führt sie zugleich vor Augen, welche Möglichkeiten eine Ausbildung im Handwerk schaffen kann.

Neben ihrer Ausbildung zur Metallbauerin engagiert sich Janine Zwetzig als Ausbildungsbotschafterin. - © Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg

Die Ausbildung im Metallbau war für Janine Zwetzig die erste Wahl. Bei der Firma Knorrenschild in Bad Driburg-Neuenheerse absolviert die 21-Jähärige aktuell das dritte Lehrjahr als Metallbauerin. Ihre berufliche Zukunft sieht sie jedoch unter Wasser: Zwetzig will Industrietaucherin werden und alles das machen, was sie jetzt auch an Land macht – nur eben unter Wasser. Das heißt, als ausgebildete Handwerkerin baut, repariert, konstruiert, überprüft und wartet sie: Einsatzorte können Bohrinseln, Hafenanlagen, Brücken, Industrie- und Schleusenanlagen sein.

Jungen Menschen, die auf der Suche nach dem geeigneten Platz in einem Beruf sind, berichtet Janine Zwetzig gern von ihrem Weg. "Ich will einfach vermitteln, dass Handwerk Spaß macht, vielseitig und jeder Tag anders ist", erklärt die Bad Driburgerin, die bereits erste Erfahrungen als Ausbildungsbotschafterin gemacht hat. "Und das Schöne ist, man kommt selbst schnell heraus aus seiner Komfortzone, weil man sich und seine Arbeit vor den jungen Menschen präsentieren muss." Genau das bringe einen selbst weiter, verschaffe mehr Selbstbewusstsein.

Mit Vorurteilen aufräumen

Und Zwetzig hat bislang nur gute Erfahrungen gemacht. "Gerade, weil ich eine junge Frau bin, die im Handwerk in einem sogenannten Männerberuf arbeitet, habe ich das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler offener und interessierter sind", meint die 21-Jährige. Denn nach wie vor herrsche viel Unwissenheit und Vorurteile, was handwerkliche Berufe angehe. "Ich höre dann: Das ist doch zu anstrengend, man macht sich schmutzig, verdient zu wenig Geld und ruiniert seine Gesundheit", erzählt die Bad Driburgerin, die sofort mit diesen Klischees aufräumt und den jungen Leuten berichtet, wie erfüllend und sinnstiftend die Aufgaben in einem Handwerk seien. Zwetzig hat sich zur Aufgabe gemacht, Unklarheiten auszuräumen, Unsicherheiten abzubauen und die Jugendlichen mit Tipps rund um die Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk zu unterstützen.

Ausbildungsbotschafterin gibt Einblicke

Als Ausbildungsbotschafterin ist die angehende Metallbauerin an Schulen und auf Messen, Jobbörsen oder Ausstellungen unterwegs. Zwetzig freut sich jedenfalls auf ihren nächsten Schuleinsatz am 6. Juni am Brakeler Berufskolleg. Dann hat die Auszubildende wieder die Möglichkeit, Wissen weiterzugeben und junge Menschen für den eigenen Beruf im Handwerk zu begeistern. gsa