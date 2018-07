30.07.2018

Shortcuts für Word, Excel und Browser Effizienter Arbeiten: Diese 65 Tastaturkürzel sollten Sie kennen

Schnelles Arbeiten ohne langes Klicken: Wer am Computer vorankommen möchte, sollte mit sogenannten Shortcuts arbeiten. Wir haben Ihnen 65 zeitsparende Tastenkombinationen für Word, Excel und alle gängigen Browser zusammengestellt.

Langes Suchen und mehrfache Klicks bis zum Ziel: Wer viel mit Programmen wie Word oder Excel arbeitet, kennt das zeitraubende Prozedere. Doch es geht auch wesentlich effizienter - mit sogenannten Shortcuts.

Was sind Shortcuts?

Das Wort " shortcut" kommt aus dem Englischen und bedeutet wortwörtlich übersetzt Abkürzung. In Bezug auf die elektronische Datenverarbeitung beschreibt der Begriff bestimmte Tastenkombinationen, die es dem Anwender erlauben - ohne langes Klicken durch Menüebenen - direkt eine gewisse Aktion durchzuführen.

In der Regel bestehen derartige Tastenkombinationen aus mindestens einer Sondertaste wie beispielsweise Strg oder Shift, die zeitgleich mit einem Buchstaben oder einer Zahl gedrückt wird.

Sind Shortcuts in allen Programmen gleich?

Nein. Es gibt zwar einige Standard-Shortcuts, die zumindest weitestgehend allgemeingültig sind, aber generell hat jedes Programm seine eigenen Tastenkombinationen. So steht beispielsweise das Tastaturkürzel " Strg + d" in Word für den Befehl "Schriftart ändern", in gängigen Internetbrowsern erlaubt derselbe Shortcut das Setzen eines Lesezeichens.

Standard-Shortcuts für Microsoft

Shortcuts: Diese zwölf Tastenkürzel sollten Sie kennen © DHZ.net Schnell speichern, bevor wieder irgendetwas schiefläuft:... mehr © DHZ.net Wer auf einer Webseite oder in einer Datei etwas sucht,... mehr © DHZ.net Zurück! Wer das Gefühl hat, dass beim Arbeiten gerade... mehr © DHZ.net Mal schnell was drucken ohne langes Klicken. Mit Strg... mehr © DHZ.net Sie haben es mit dem Befehl "rückgängig machen" zu... mehr © DHZ.net Wer ein neues Dokument erstellen möchte, ist mit Strg... mehr © DHZ.net Weg mit dem Dokument! Wer die den Shortcut Strg +... mehr © DHZ.net Wer von einer Datei oder einer Textpassage mehr als... mehr © DHZ.net Eine Datei oder eine Textpassage von ihrem ursprünglichen... mehr © DHZ.net Sie haben etwas ausgeschnitten oder kopiert und möchten... mehr © DHZ.net Ein Dokument öffnen, aber bitte ohne sich mit Maus... mehr © DHZ.net

Bei den meisten der aufgeführten Tastenkombinationen kann für Apple-Geräte die Strg- Taste durch die Ctrl-Taste ersetzt werden.

Tastenkürzel für Word

Gerade Office-Programme sind aufgrund ihrer umfangreichen Funktionen prädestiniert für Shortcuts. Auf diese Weise kann ein gesamter Text innerhalb weniger Sekunden komplett umformatiert werden. Zum Beispiel lässt sich mit den Kombinationen " Strg +e", " Strg + l" oder der " Strg + r" ein markierter Bereich umgehend zentriert, links- oder rechtsbündig darstellen. Das Tastenkürzel "S trg + Shift + q" sorgt für eine Ausgabe in Kapitälchen.

22 Word-Shortcuts: So geht's viel schneller © DHZ.net Sie sehen edel aus, bedürfen mit der Maus definitiv... mehr © DHZ.net Wer seinen Text von Normal- auf Großbuchstaben umstellen... mehr © DHZ.net Die Schriftart in Word kann nicht nur über das Menü... mehr © DHZ.net Wenn die Schrift zu groß ist, hilft die Tastenkombination... mehr © DHZ.net Wer seinen Text gerne größer möchte, kann das Shortcut... mehr © DHZ.net Vorallem bei extrem langen Texten ist das Tastenkürzel... mehr © DHZ.net Wer seinen Text von der Cursor-Position bis zum Dokumentenbeginn... mehr © DHZ.net Von klein auf groß und wieder zurück. Wer Spaß an... mehr © DHZ.net Wie weit sollen die Zeilen auseinander stehen. Wer... mehr © DHZ.net Größerer Zeilenabstand gefällig? Wer sich für die... mehr © DHZ.net Weg mit der Absatzformatierung. Mit dem Shortcut Strg... mehr © DHZ.net Wer seinen Text mittig ausgerichtet sehen möchte,... mehr © DHZ.net Soll sich der Text am rechten Seitenrand orientieren,... mehr © DHZ.net Text klassich am linken Seitenrand: Wer dies ohne... mehr © DHZ.net Wer ein Wort oder ganze Textpassagen in fetten Buchstaben... mehr © DHZ.net Text kursiv stellen, funktioniert mit dem Kürzel Strg... mehr © DHZ.net Wer seinen Text unterstreichen möchte, wählt den Shortcut... mehr © DHZ.net Einmal ist Ihnen zu wenig? Wer seinen Text besonders... mehr © DHZ.net Ein Absatz in Ihrem Text soll nach rechts eingerückt... mehr © DHZ.net Wenn der Text zu weit nach rechts eingerückt steht,... mehr © DHZ.net Wer öfter mit Formeln arbeitet, kennt das Problem:... mehr © DHZ.net Wer seinen Text hochstellen muss, spart mit dem Shortcut... mehr

Tastenkürzel in Excel

Aber auch in Excel lässt sich mit den richtigen Tasten jede Menge Zeit sparen. Besonders praktisch sind die Shortcuts " Alt + Shift + 0" zum Einfügen von " =Summe()" und die Kombi "Alt + Enter" zum Erzeugen von Zeilenumbrüchen innerhalb von Zellen.

14 Excel-Shortcuts: effizienter arbeiten © DHZ.net Die Tastenkombination Strg + Shift + Minus zieht einen... mehr © DHZ.net Den Rahmen um eine Zelle entfernt man in Excel mit... mehr © DHZ.net Wer in Excel innerhalb einer Zelle eine neue Zeile... mehr © DHZ.net Eine zusätzliche Spalte oder Zeile kann mit dem Tastenkürzel... mehr © DHZ.net Ganze Zeilen oder Spalten können mit dem Tastaturkürzel... mehr © DHZ.net Wenn eine Zeile unsichtbar werden soll, kann sie mit... mehr © DHZ.net Mit dem Shortcut Strg + Shift + 9 werden ausgeblendete... mehr © DHZ.net Mehr Übersicht in großen Tabellen schafft der Befehl... mehr © DHZ.net Wer eine ausgeblendete Spalte wieder sichtbar machen... mehr © DHZ.net Mal schnell die Inhalte aus verschiedenen Zellen aufsummieren.... mehr © DHZ.net Wer zu einer bestimmten Zelle noch Anmerkungen hat,... mehr © DHZ.net Zellen können im Handumdrehen mit der Tastenkombination... mehr © DHZ.net Ganze Zeilen lassen am schnellsten mit Shift + Leertaste... mehr © DHZ.net Zum markieren einer ganzen Spalte genügt die Tastenkombination... mehr

Schneller surfen mit Brower-Shortcuts

Wer bei Kollegen und Freunden richtig Eindruck schinden will, kann auch beim Browser mit Tastenkombinationen auftrumpfen. So kann mit beispielsweise mit " Strg + Tab" elegant zwischen den Reitern im Browserfenster hin- und hergesprungen werden.

Besonders eindrucksvoll ist allerdings die Kombination " Strg + Shift + t". Sie stellt versehentliche Tabs wieder her. ct