In den Jahren der Nullzinsen war klar: Wer Vermögen aufbauen will, muss sich Aktien ins Depot legen. Auch 2024 raten Vermögensexperten dazu. Der Grund: Die Dividenden könnten so hoch ausfallen wie bislang noch nie.

Von Gastautor Jürgen Lutz

Mit einer Dividende werden Aktionäre in der Regel am geschäftlichen Erfolg eines Unternehmens beteiligt. - © Maria - stock.adobe.com

"Dividenden sind der neue Zins". So lautet ein bekannter Slogan. Zu Recht: Anleger, die einen Indexfonds (ETF) auf den globalen Aktienmarkt kaufen, können langfristig mit einer annualisierten Rendite von etwa acht Prozent rechnen. Und: "Einen großen Teil dieser Erträge machen mit rund 50 Prozent die Dividenden aus", sagt Josef Erdt von der bankenunabhängigen Partners Vermögensmanagement AG in Landsberg.

Dividenden bringen die Hälfte der Erträge

In der Tat hat sich der Deutsche Aktienindex (DAX), der die Dividenden beinhaltet, in den vergangenen zehn Jahren gut verdoppelt. Der DAX-Kursindex ohne Dividenden brachte es in dieser Zeit nur auf einen Wertzuwachs von rund 55 Prozent. Ähnlich sieht dies in den USA aus. Dort notiert der hierzulande kaum beachtete S&P Total Return (inklusive Dividenden) bei 9.350 Punkten. Der Index S&P 500 (ohne Dividenden), der den breiten Markt vermisst, steht rund 5.000 Zähler niedriger, was die Bedeutung der Dividenden ebenfalls deutlich unterstreicht.

Wegen Anleihezinsen auf Aktien verzichten?

Doch angesichts höherer Zinsen fragen sich viele Anleger, ob sie mit schwankungsärmeren Anleihen nicht auch auf einen grünen Zweig kommen könnten. Schließlich beläuft sich die Umlaufrendite als Maß für die Rendite der als sicher geltenden Anleihen auf rund 2,8 Prozent – übrigens nach minus 0,5 Prozent vor drei Jahren. Mit Anleihen erstklassiger Unternehmen sind je nach Laufzeit aktuell sogar bis zu vier Prozent möglich. Dennoch glaubt Thilo Stadler von I.C.M. Independent Capital Management in Mannheim nicht, dass Schuldtitel die Aktien im Depot künftig ersetzen können.

Von Dividenden-Äpfeln und Zins-Birnen

"Zum einen bewegt sich die Inflation mit rund fünf Prozent noch deutlich über den attraktivsten Zinsen, die sichere Schuldner derzeit bieten", so der Vermögensprofi. Somit würden Anleger mit Anleihen an Kaufkraft verlieren, während das bei Aktien wegen der langfristig zu erwartenden höheren Rendite nicht so sei. Zum anderen hält er den Vergleich zwischen Zins und Dividende für unglücklich, da beide Anlageklassen völlig unterschiedliche Risikoprofile hätten. Investments in Aktien seien grundsätzlich langfristig zu sehen und brächten die durchschnittliche Rendite von acht Prozent unabhängig von der Höhe der Zinsen. In Anleihen indes würde eher kurzfristig investiert. Im Fokus stehe dabei nicht ein hoher Kursgewinn, sondern vor allem der Zinskupon. Anleihen sollten ein Aktiendepot daher ergänzen, nicht ersetzen.

Vier Prozent Dividendenrendite im DAX erwartet

Wenn Anleger auch 2024 nicht auf Aktien verzichten sollen und Dividenden einen großen Teil der Erträge ausmachen, stellt sich die Frage: Was ist von der kommenden Dividendensaison zu erwarten? Vermögensmanager Josef Erdt geht wie Stadler davon aus, dass die Dividendenrendite der DAX-Konzerne im Durchschnitt bei knapp vier Prozent liegen wird. Bei neun Unternehmen soll sie über vier Prozent betragen, in Einzelfällen wie der Allianz-Aktie sogar bei bis zu fünf Prozent. In Europa sieht die Situation ähnlich aus. Beide Vermögensprofis bewerten die kommende Dividendensaison daher als sehr vielversprechend.

US-Aktien und Fonds für steten Dividendenfluss

Wer auf Dividenden als zusätzliches Einkommen angewiesen ist, sollte auch einen Blick in die USA werfen. Dort werden jedes Quartal Dividenden gezahlt statt wie in Deutschland üblich einmal jährlich. "In der Kombination mit einzelnen US-Aktien bzw. mit globalen Dividendenfonds oder ETFs lässt sich über das ganze Jahr hinweg ein solider Strom von Liquidität erzeugen", sagt Josef Erdt. Um in diesen Genuss zu kommen, ist es bei Fonds und ETFs Voraussetzung, dass Anleger die ausschüttende Variante wählen.