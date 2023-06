Diebesgut Wärmepumpe: Raub am Rohbau

Auch Wärmepumpen stehen im Visier von Dieben. Bisher melden die Landeskriminalämter nur Einzelfälle. Schutzmaßnahmen und ein Blick in die Versicherungspolice sind dennoch ratsam. Worauf zu achten ist.

Von Sandra Grubert

In den letzten Wochen wurde immer wieder über gestohlene Wärmepumpen berichtet. Nach Recherchen der Deutschen Handwerks Zeitung scheint es sich hierbei aber noch um kein Massenphänomen zu handeln.

Wie viele Wärmepumpen werden gestohlen?

Wie die 16 Landeskriminalämter auf Anfrage mitteilten, bewegen sich die Zahlen in den einzelnen Bundesländern im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich. Nur fünf Länder machten konkrete Angaben zur Diebstahlhäufigkeit in den vergangenen 2,5 Jahren. Demnach wurden in Brandenburg mit 17 Diebstählen die meisten Fälle registriert.

"Wärmepumpen sind in der Vergangenheit hauptsächlich aus Neubauten gestohlen worden, die sich noch im Rohbau befanden", teilte Simon Ebbertz, Kriminaloberkommissar beim Landeskriminalamt Niedersachsen, auf Anfrage mit. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Wärmepumpen sei davon auszugehen, dass mehrere Täter zusammenarbeiten und zum Abtransport Anhänger oder größere Fahrzeuge nutzen. Obwohl der Ärger für die Besitzer groß ist, sieht die Polizei in den Fallzahlen noch keinen kritischen Trend.

Was ist bei der Versicherung einer Wärmepumpe zu beachten?

Hauseigentümer sollten sich vor dem Kauf erkundigen, ob die Wärmepumpe durch die Wohngebäudeversicherung gedeckt ist. Ein Blick in die Police bringt meist Klarheit. Damit der Versicherungsschutz greift, muss die Wärmepumpe bei vielen Versicherern jedoch innerhalb des Gebäudes installiert oder baulich fest mit dem Gebäude oder dem Grundstück verbunden sein. Ist die Pumpe noch nicht installiert, ist teilweise ein spezieller Zusatzschutz erforderlich: Bei Neubauten kann eine zusätzliche Bauleistungsversicherung einspringen.

Tipps der Landeskriminalämter, um Wärmepumpen vor Diebstahl zu sichern: Nutzen Sie (unter Beachtung des Datenschutzes) die Möglichkeit einer Videoüberwachung auf dem eigenen Grundstück.

auf dem eigenen Grundstück. Installieren Sie gegebenenfalls eine Alarmanlage .

. Verankern Sie die Wärmepumpe mit Eisenstangen im und am Betonsockel mit Abreißmuttern oder Einschlagkugeln für Innensechskantschrauben oder verschweißen Sie die Muttern.

mit oder für oder verschweißen Sie die Muttern. Es gibt für Wärmepumpen auch Schutzgehäuse (zum Beispiel Gitterboxen aus Streckmetall), die einen Diebstahl erschweren. Ansonsten Einzäunung des Bereiches.

(zum Beispiel Gitterboxen aus Streckmetall), die einen Diebstahl erschweren. Ansonsten des Bereiches. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Technik auch während der Bauphase nicht ungesichert gelagert wird.

Versehen Sie das Gerät mit einem "Branding" , das Auskünfte zum Eigentümer gibt, um einen Weiterverkauf zu erschweren.

, das Auskünfte zum Eigentümer gibt, um einen Weiterverkauf zu erschweren. Bingen Sie verdeckt ein Ortungsgerät an der Wärmepumpe an.

an der Wärmepumpe an. Überprüfen Sie, ob der Diebstahl einer Wärmepumpe von Ihrer Versicherung ausgeglichen wird. Lassen Sie sich gegebenenfalls beraten und Ihre Versicherungspolice anpassen.

anpassen. Konsultieren Sie Fachpersonal bei der Installierung von Videokameras und Alarmanlagen.