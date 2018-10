31.10.2018

Wenn es Dümmelt... Die Höhle der Löwen: Fugentorpedo holt 100.000-Euro-Deal

Wie bekomme ich meine Fliesen sauber? Eine Frage, die Fliesenleger Bernd Müller oft gestellt wurde. Mit seiner Erfindung, dem "Fugentorpedo", liefert er die passende Antwort. Die Investoren von "Die Höhle der Löwen" sind begeistert. Das hat sich seit der Aufzeichnung getan.

Von Jessica Baker

DHZ: Herr Müller, Sie sind gelernter Fliesenleger. Wie hat Sie Ihre Arbeit zu Ihrer Erfindung inspiriert?

Bernd Müller: Der Wunsch Fugen richtig sauber zu bekommen ist schon Jahrzehnte alt, aber die Idee zu meinem Fugentorpedo kam mir dann auf einer Baustelle, als mich der hundertste Kunde gefragt hat "Herr Müller, wie bekomme ich eigentlich meine Fugen sauber?".

DHZ: Die Sendung wurde bereits Anfang des Jahres aufgezeichnet. Wie haben Sie sich damals auf den Pitch vorbereitet?

Müller: Wir haben uns kaum auf den Pitch vorbereitet. Wir waren fast die Letzten, die ihr Produkt noch vorstellen durften. Das war sehr kurzfristig. An ein paar Abenden haben wir geprobt, wie wir den Fugentorpedo am besten vorstellen könnten. Wir haben beim Pitch mehr improvisiert als uns lieb war.

DHZ: Und wie haben die Löwen darauf reagiert?

Müller: Sie waren sehr sympathisch. Es gab zwar auch ein paar bissige Fragen der Löwen, aber im Grunde haben Sie uns sehr nett aufgenommen.

DHZ: Welche schwierigen Fragen haben sie denn gestellt?

Müller: Wir hatten unsere Geschäftszahlen so gut vorbereitet, dass dazu keine Fragen kamen. Dafür gab es viele technische Fragen, da sich die Löwen in diesem Gebiet nicht so gut auskennen. Um alles besser zu veranschaulichen hatten wir zwei Fliesen-Demonstrationstafeln mit Fugen vorbereitet. Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl sind nach vorne gekommen, um das Produkt selbst auszuprobieren. Als sie die Fugen erfolgreich gereinigt hatten, waren die schwierigen Fragen schnell vorbei.

DHZ: Wer war ihr Favorit?

Müller: Wir hatten die Vorstellung, dass das Produkt sowohl online als auch im Fernsehen funktioniert, aber es natürlich auch in die Regale gehört. Deshalb war Ralf Dümmel von Anfang an unser Favorit. Natürlich hätten wir den Deal auch gerne mit Dagmar Wöhrl gemacht. Sie ist eine sehr sympathische Löwin. Aber wir wussten: Wenn es Dümmelt, ist das das Beste, was uns passieren kann.

DHZ: Sie haben den Deal mit 20 Prozent für 100.000 Euro mit Ralf Dümmel abgeschlossen. Wie ist es für Sie weiter gegangen?

Müller: Der Adrenalinpegel ist steil nach oben geschossen. Wir sind seitdem unter "Dauerbeschuss", weil einfach so viel zu tun ist. Es müssen so viele Dinge geklärt werden: die Unternehmensgründung, rechtliche Aspekte, das Verpackungsdesign, die Produktion… Wir haben jetzt zum Beispiel unseren Produzenten gewechselt.

Und nebenbei haben wir ja einen Full-Time-Job als Handwerker. Und unsere Arbeit in dem Betrieb für Natursteinsanierung wollen wir auch nicht aufgeben – egal, wie erfolgreich wir werden. Das war und ist anstrengend. Aber es ist positiver Stress. Es macht sehr viel Spaß.

DHZ: Wie haben Sie sich speziell auf die TV-Ausstrahlung vorbereitet?

Müller: Frank Eckert hat als erster von uns die Leitung der Fugentorpedo GmbH in Vollzeit übernommen. Er nimmt meinem Kollegen Matthias Herrnböck und mir den Löwenanteil der anfallenden Arbeit ab. 14 Tage vor und nach der Sendung haben wir uns frei genommen. Da wird sehr viel los sein. Wie es aber genau danach weiter gehen wird, wissen wir nicht. Nicht mal Ralf Dümmel. Wir lassen uns überraschen.

DHZ: Was sind die besten Tipps, die Sie von Ralf Dümmel und seinem Team gelernt haben?

Müller: Zuerst muss man als Gründer überlegen, ist mein Produkt überhaupt vermarktungsfähig? Zweitens muss man auf die rechtlichen Aspekte achten. Stimmt alles mit den Patenten? Sind irgendwo die Rechte Dritter betroffen? Diese Grundlage muss erstmal stimmen. Wir haben bereits 2015 eine gründliche Patentrecherche durchgeführt, bevor wir unser Produkt angemeldet haben. Das Team von Ralf Dümmel, DS Produkte, hat ebenfalls sehr viel Wert auf die rechtlichen Aspekte gelegt und ich glaube wir sind mittlerweile gut aufgestellt.

DHZ: Worauf muss man sonst noch achten, wenn man seine Erfindung vermarkten will?

Müller: Wichtig sind zum Beispiel auch die Produktionskapazitäten. Alleine aus finanziellen Gründen, hätten wir alleine keine großen Kapazitäten gehabt. Daher haben wir auch einen starken Partner gebraucht. Den haben wir bei die Höhle der Löwen gefunden.