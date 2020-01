29.01.2020

Stylingtrends für Männer und Frauen Die Frisurentrends für Frühjahr und Sommer 2020

Wellen und langes Haar - der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hat die Frisurentrends für das Frühjahr und den Sommer 2020 vorgestellt. Was für Frauen und Männer jetzt angesagt ist.

Von Sarah Arzberger

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind derzeit die bestimmenden Themen. Der ökologische Fußabdruck ist bedeutsamer denn je und mittlerweile auch in der Modewelt angekommen, so der ZV. Nach den Comebacks von Vokuhila und Dauerwelle folgt damit die Rückbesinnung zur Natur. Der Fokus liegt bei den Trends auf Wellen und längerem Haar – auch bei Männern. Die Experten beschreiben die Frisuren als authentisch und lebendig, womit sie der Trendbewegung "There is no Planet B" folgen möchten. Die Trends für Männer und Frauen im Überblick.

Frisuren für Frauen

Sunrise

Der Bowl Cut steht für Offenheit und Stärke, so die Experten des ZV. Das lange Deckhaar soll weich ins Gesicht fallen und so Bewegung und Volumen erzeugen. Abgerundet wird die Frisur mit aufgehellten Längen und Spitzen am Oberkopf.

Dusk

Der Bowl Cut kann rockig, elegant oder romantisch frisiert werden. Der Pony verleiht dem Schnitt eine Vielseitigkeit und lässt viel Spielraum für das Styling. Mit Textur und gelocktem Oberkopf als Swoosh gestylt, eignet sich dieser Bowl Cut als Partyfrisur.

Rose

Der Bob hat viele Gesichter. Auf Kinnhöhe geschnitten, ist er derzeit auf vielen Laufstegen zu sehen. Mit Rundbürste geföhnt und mit akkuratem Mittelscheitel gestylt, verleiht der Schnitt einen eleganten und modernen Akzent.

Thorns

Dieses Frühjahr im Trend: Der Triangle-Bob im Curly-Style. Dazu einfach Stylingprodukte in die Längen kneten und mit einem schmalen Lockenstab nachhelfen.

Dune

Hier bekommt das dunkelblonde, lange Haar mit einem Spotlight im Mittelteil eine erdschichtähnliche Farbe. Dazu werden die Längen wellig im Retro-Style frisiert.

Desert

Sommerzeit ist Festivalzeit und Festivallooks werden dieses Jahr laut ZV sehr gefragt sein. Für einen Boho-Look wird nur das Spotlight im Mittelteil der geglätteten Haare gecrimpt und die Ansätze werden für mehr Volumen gekreppt.

Frisuren für Männer

Calm Sea

Auch bei den Männern ist die Ponyfrisur wieder stark im Kommen. Dabei werden die Haare an den Seiten und am Hinterkopf weich und kompakt ausgearbeitet, bleiben aber insgesamt voll. Das längere Deckhaar wird bis zum Pony hin stark durchgestuft.

Swirl

Diese Frisur zeichnet sich durch einen Pony in Überlänge aus, der mit einem Stylingprodukt in Form gebracht und gecurlt bis zu den Augenbrauen in die Stirn gelegt wird. Für die Experten des ZV die lässige Variante des Calm Sea.

Bark

Die Mittellänge ist laut ZV wieder im Trend. In die Stirn gezupfte Strähnen sorgen dabei für Lässigkeit. Ein Drei-Tage-Bart vervollständigt den Look und soll männliche Merkmale deutlicher zur Geltung bringen.

Leaves

Aus dem herkömmlichen Männer Schnitt wird durch Stylingprodukte ein lässiger Look. Außerdem werden die Spitzen aufgehellt.

Wheat Blond

Bei dieser Frisur werden die schulterlangen Haare im Deckhaar, am Hinterkopf und rund um das Gesicht stark durchgestuft.

Billowy Grain

Zeitlos und der perfekte Businesslook. So beschreibt der ZV die Slicked-Back-Frisur. Dafür wird das längere Haar mit Gel nach hinten gelegt.