06.03.2019

Verkehrsstudie Die 10 Stauhochburgen in Deutschland

Autofahren in deutschen Städten kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Viel Geduld braucht man zum Beispiel in Stuttgart oder Leipzig mit 108 Stunden Zeitverlust. Das Ranking führt jedoch eine andere Stadt an.

In deutschen Städten müssen Autofahrer oft lange im Stau stehen - vor allem in Berlin. - © Kara - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Fahrradfahren im Straßenverkehr: Was Sie wissen müssen

Berliner Autofahrer brauchen laut einer Studie bundesweit die meiste Geduld. Im vergangenen Jahr verloren sie im Schnitt 154 Stunden in dichtem Verkehr und Stau, wie der Verkehrsdatenanbieter Inrix ausgerechnet hat. In einigen Städten hat sich die Lage aber auch gebessert

Leidgeprüft sind nach den Berlinern auch die Münchner und Hamburger, die 140 beziehungsweise 139 Stunden einbüßten. 2017 stand die bayerische Landeshauptstadt noch auf dem ersten Platz des Inrix-Rankings.

Deutsche Städte stehen aber noch recht gut da: Metropolen wie Rom, Paris, London und Moskau liegen deutlich über 200 Stunden. International steht die kolumbische Hauptstadt Bogotá mit durchschnittlich 272 Stunden Zeitverlust auf Platz eins, gefolgt von Rom und Dublin.

Inrix hat nur die Städte im Blick

Zu Staus gibt es unterschiedliche Statistiken. Der Autofahrerverein ADAC etwa untersucht die Staulängen auf Autobahnen. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen ist demnach am stärksten belastet. Das Unternehmen Inrix dagegen hat Städte im Blick und dort alle Straßen . Die Daten kommen von Autoherstellern und Verkehrsbehörden. Verglichen wird die durchschnittliche Fahrtdauer mit der schnellstmöglichen Verbindung.

Inrix erfasste 2018 anders als in den Vorjahren nicht nur die Zeit, die Autofahrer im Stau verbrachten, sondern auch die Zeit in zähfließendem Verkehr. Dadurch erhöhte sich der durchschnittliche Zeitverlust gegenüber 2017 deutlich . Auf vergleichbarer Basis gerechnet sei die Belastung aber gesunken, betonte das Institut. So hat sich beispielsweise der Zeitverlust in Nürnberg und in Stuttgart im Vergleich zu 2017 um elf Prozent verringert. dpa

Die 10 verkehrsreichsten Städt Deutschlands Stadt Zeitverlust im Stau in Stunden Berlin 154 München 140 Hamburg 139 Stuttgart 108 Leipzig 108 Frankfurt 107 Nürnberg 107 Bonn 104 Düsseldorf 100 Köln 99

Quelle: Inrix