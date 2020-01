16.12.2019

Einheitliche Berufskleidung Corporate Look in Handwerksbetrieben: 4 Gründe, die dafür sprechen

Kleider machen Leute – auch im Handwerk. Trotzdem sind noch immer viele Betriebe nicht mit gemeinschaftlicher Berufskleidung ausgestattet . Dabei kann ein Corporate Look – also ein einheitlicher Unternehmensauftritt – viele Vorteile bieten.

Gute Berufskleidung hat den Arbeitsalltag eines Handwerkers schon immer erleichtert. Weil sie praktisch ist. Vor Wind und Wetter sowie bei gefährlichen Arbeiten schützt. Und im besten Fall auch noch angenehm zu tragen ist. Doch vielen Unternehmen ist das nicht mehr genug.

"Wir bekommen immer mehr Anfragen von Handwerksbetrieben, die sich einen kompletten Corporate Look für ihre Belegschaft wünschen", sagt Kim Hansen, Sales Director beim dänischen Hersteller Kansas.

Die Gründe dafür sind vielseitig. Klar scheint jedoch: Ein aufeinander abgestimmtes Erscheinungsbild wirkt sich positiv auf die die Firma und deren Mitarbeiter aus. Vier Vorteile, die für einen einheitlichen Look in Handwerksbetrieben sprechen:

Vorteil 1: Hohes Vertrauen von Anfang an

Nur eine Zehntelsekunde braucht das Gehirn, um sich ein Urteil über einen Unbekannten zu bilden. Dabei spielt das Outfit eine entscheidende Rolle. Treten Mitarbeiter eines Unternehmens einheitlich gekleidet auf, vermittelt das auf den ersten Blick einen souveränen Eindruck. Schließlich sind sie das Aushängeschild der Firma.

Ein gepflegter und fachmännischer Auftritt – in moderner, passender Arbeitskleidung – schafft auf Anhieb Vertrauen, strahlt Professionalität aus und vermittelt dem Gegenüber die Sicherheit, dass die spätere Arbeit dieselbe Qualität haben wird.

Vorteil 2: Modernes Image

Corporate Fashion liegt im Trend – und damit ist nicht die einfache Platzierung des Firmenlogos auf einem Blaumann oder einer Latzhose gemeint. Einen echten Wiedererkennungswert und ein modernes Image verleihen nur aufeinander abgestimmte Outfits. Dabei ist es wichtig, dass die angebotene Auswahl zwar zum Unternehmen passt, aber gleichzeitig auch auf individuelle Wünsche der Belegschaft eingeht. Denn ein Corporate Look bedeutet nicht, dass alle Mitarbeiter streng uniformiert werden – im Gegenteil.

Moderne Hersteller von Arbeitskleidung bieten mehrere Handwerker-Kollektionen mit verschiedensten Kleidungsstücken, die je nach Geschmack individuell kombinierbar sind und jedem Mitarbeiter den Freiraum lassen, der eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Auch eine große Auswahl an Farben und Qualitäten ist ein Muss. "Wir haben unser Sortiment gerade erst um zwei neue Kollektionen ergänzt, die jedem Gewerk die Möglichkeit geben, die Belegschaft von Kopf bis Fuß einheitlich, aber trotzdem noch individuell stilvoll und abwechslungsreich einzukleiden", so Hansen von Kansas.

Vorteil 3: Motiviertere und engagiertere Mitarbeiter

Einer für alle – alle für einen. Studien haben bewiesen: Einheitliche Kleidung stärkt das Wir-Gefühl einer Belegschaft. Und wer sich zugehörig fühlt, ist automatisch ein motivierter Team-Player. Durch die richtige Arbeitskleidung lässt sich also nicht nur der Zusammenhalt einer Belegschaft fördern, sondern auch ihre Leistung.

Der psychologische Effekt von Corporate Fashion geht sogar noch weiter. Denn gemeinschaftliche Arbeitskleidung steigert auch die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Betrieb. Damit erhöht sie ihr Engagement und ihre Loyalität also nicht nur gegenüber den Kollegen, sondern auch gegenüber der Firma. "Einheitliche Kleidung schafft ein Arbeitsklima auf Augenhöhe. Wer alle gleich behandelt, wird mit einem fairen Miteinander belohnt. Und genau da macht Arbeitskleidung mit starker Corporate Identity den Unterschied", sagt der Workwear-Profi Kim Hansen.

Vorteil 4: Kostenlose Außenwerbung

Der einfache Blaumann war gestern. Arbeitskleidung ist heute stylischer denn je und kommt in frischen Farben und Schnitten daher. "Die Ansprüche an moderne Workwear werden immer größer", weiß Hansen. "Arbeitskleidung muss heute nicht mehr nur funktional und praktisch sein, sondern auch freizeittauglich und cool – mit innovativen Funktionen." Somit können allein die Outfits der eigenen Mitarbeiter zu echten Hinguckern werden und auf den eigenen Betrieb aufmerksam machen.

Ein Corporate Look verstärkt diesen Effekt noch, denn er verwandelt gleich die gesamte Belegschaft in ein Aushängeschild – effektiver als so manche Werbetafel. dhz