18.03.2020

Besondere Anforderungen an die Hygiene Betriebsschließungen: Unsicherheit bei Gesundheitshandwerken

Angesichts der Corona-Krise hat die Bundesregierung zu harten Maßnahmen gegriffen, um soziale Kontakte zu reduzieren. Nur die wichtigsten Einrichtungen zur täglichen Versorgung dürfen geöffnet bleiben, alle anderen müssen schließen. Viele Gesundheitshandwerker sind verunsichert, was für sie gilt.

Von Barbara Oberst

Gerade bei der Versorgung mit Kontaktlinsen kann der Augenoptiker keine räumliche Distanz zum Kunden einhalten. - © HQUALITY - stock.adobe.com

Bundeskanzlerin Angela Merkel zählte am 16. März zunächst auf, wer seinen Betrieb nicht schließen musste: Aus dem Handwerk ausdrücklich erwähnt waren dabei nur Friseure und Reinigungen. Orthopädietechniker sind in der Aufzählung der Kanzlerin allerdings durch den Begriff "Sanitätshäuser“ abgedeckt. Auch Dienstleister und Handwerker könnten ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.

Trotz dieser Zusage reagierten viele Handwerker verunsichert, wie und für wen sie in den kommenden Tagen ihre Betriebe öffnen dürfen.

Augenoptiker sollen direkte Nähe meiden

Thomas Truckenbrod, Präsident des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen, schließt aus den aktuellen Regelungen, dass das Augenoptikhandwerk derzeit weiter öffnen darf (Stand 18. März 2020). "Ob von möglicherweise angeordneten Betriebsschließungen auch das Augenoptikerhandwerk betroffen sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Bereits jetzt möchte ich Ihnen aber empfehlen, die nötigen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Kunden, Ihrer Mitarbeiter und Ihrer eigenen Person zu ergreifen und im betrieblichen Alltag gewissenhaft zu beherzigen“, empfiehlt er den Betrieben.

Zu diesen Schutzmaßnahmen gehöre es, den Kontakt zu Kunden auf ein Mindestmaß zu reduzieren. "Verzichten Sie, wenn möglich, auf alle Dienstleistungen, die eine direkte Nähe zum Kunden erfordern, sofern diese warten können. Verschieben Sie beispielsweise Neuanpassungen von Kontaktlinsen oder vergrößernden Sehhilfen und Brillenverkäufe und führen in Ihrem Betrieb vorrangig nur solche Tätigkeiten durch, die die visuell uneingeschränkte Teilhabe des Kunden am Leben sicherstellen. Hierunter fallen Reparaturen und "Notversorgungen“ mit Kontaktlinsen oder Pflegemitteln“, empfiehlt Tuckenbrod. Außerdem hat der Zentralverband detaillierte Hygieneregeln im Augenoptikhandwerk zusammengestellt.

Friseure befürchten Umsatzeinbußen

Obwohl Friseure für den Moment ausdrücklich öffnen dürfen, befürchten zwei von drei Betriebsinhabern Umsatzeinbußen von über 60 Prozent. Das ergab eine Blitzumfrage des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) unter 4.000 Unternehmen.

Auch hier müssen die Betriebe jetzt besonders stark auf Hygiene achten. Hier geht es zu den Hygieneregeln im Friseurhandwerk.

Hörakustiker setzen auf Online

Die Bundesinnung der Hörakustiker informierte ihre Betriebe ebenfalls darüber, dass eine Schließung der Betriebe nach aktuellem Stand nicht geplant ist. In einzelnen Bundesländern wie zum Beispiel in Bayern sei das Hörakustikerhandwerk explizit bei den Ausnahmen von Schließungen erwähnt worden. In Baden-Württemberg hingegen müssen Akustiker und Augenoptiker ihre Läden schließen. Sie stehen nicht auf der offiziellen Liste der Landesregierung.

"Ob im Falle der Verhängung von Ausgangssperren oder vergleichbaren Maßnahmen Betriebe des Hörakustiker-Handwerks als systemrelevante Teile des Gesundheitssystems geöffnet bleiben können, steht noch nicht fest“, so die Bundesinnung. Es verbleibe die unternehmerische Entscheidung jedes Betriebsinhabers, ob er auch jetzt schon zum Schutz der Kunden, Mitarbeiter und seiner selbst eine zeitweise Schließung des Betriebs vornehmen wolle.

Der Campus für Hörakustik in Lübeck, auf dem nahezu alle Auszubildenden des Gewerks zur Schule gehen, ist mittlerweile geräumt. Trotzdem halte das Bildungszentrum der Hörakustik seinen Betrieb so weit möglich aufrecht, informiert die Bundesinnung der Hörakustiker. "Zum einen laufen die Vorbereitungen, ab einer möglichen Wiedereröffnung zum 20. April die ausgefallenen Prüfungen und Kurse nachzuholen, um termingerecht im Sommer die neuen Gesellen- und Meisterbriefe verleihen zu können." Aber auch für die Teilnehmer der Meistervorbereitung gehe es weiter. "Sowohl im Vollzeit-Meisterkurs als auch in den Intensivkursen werden die Theorie-Unterrichte in den virtuellen Klassenraum verlegt. Die erprobte Infrastruktur und die jahrelange Erfahrung mit Onlineangeboten haben den Umstieg auf Onlinelehre für die Dozenten vom einen Tag zum nächsten möglich gemacht."

Orthoädietechniker bekommen schwer Zugang zu Patienten

Die Orthopädietechniker sind über die Sanitätshäuser ausdrücklich von der Betriebsschließung ausgenommen. Trotzdem reagieren die Betriebe laut Bundesinnungsverband Orthopädietechnik verunsichert. Neben einem Rückgang der Besucherzahlen in den Geschäften beklagen die Betriebe vor allem Probleme, Zugang zu Krankenhäusern und Altenheimen zu bekommen, in denen sie Patienten versorgen müssen.

Zahntechniker mit besonderen Hygieneanforderungen

Auch Zahntechniker können ihre Betriebe weiter öffnen. Vielen Unternehmern ist aber unklar, ob aufgrund von Corona weitergehende Schutzmaßnahmen in ihren Laboratorien notwendig sind. Der Verband deutscher Zahntechnikerinnungen hat deswegen eine Anfrage bei der Berufsgenossenschaft gestellt und die ausführliche Antwort der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) auf seiner Website veröffentlicht. Demnach gelten grundsätzlich weiterhin die Standards der DGUV Information 203-021 Zahntechnische Laboratorien –Schutz vor Infektionsgefahren.

Wer mit zahntechnischen Werkstücken aus China arbeite und sich präventiv schützen wolle, solle zudem FFP2-Masken als Atemschutz verwenden und vor allem die Regeln der Handhygiene einhalten. Beim Entpacken von Lieferungen aus Risikogebieten empfiehlt die BG, Schutzhandschuhe und Atemschutzmasken zu tragen und sowohl die Verpackungen als auch die zahntechnischen Werkstücke zu desinfizieren. Hier geht es zu den ausführlichen Hygieneinformation der BG ETEM für Zahntechniker während der Coronakrise.