Hessen:

In verschiedenen Ministerschreiben wurde festgelegt, dass die schulischen Betriebspraktika "grundsätzlich nach den Herbstferien wieder durchgeführt werden" sollen. "Sofern Betriebspraktika aufgrund der Umstände der Corona-Virus-Pandemie auch im Schuljahr 2020/2021 nicht erbracht werden können, enthält das Zeugnis nach § 24 Abs. 4 der Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen (VOBO) unter Bemerkungen den Hinweis, dass eine Teilnahme am Betriebspraktikum aus von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich war. Bei einem nicht in vollem Umfang erbrachten Betriebspraktikum lautet der Hinweis, dass eine vollständige Teilnahme am Betriebspraktikum aus von der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich war."

Hessen:

Maßgeblich sind immer die aktuell gültigen Hygienepläne, da sie die sich stetig verändernden Rahmenbedingungen im Zuge der Pandemie aufgreifen und in den Vorgaben entsprechend berücksichtigen.

Im aktualisierten Hygieneplan vom 13.08.2020 wird noch einmal deutlich gemacht, dass mehrtägige Schülerfahrten bis Ende Januar 2021 ausgesetzt sind. Berufsorientierungsmaßnahmen sind keine Schülerfahrten und ausdrücklich nicht ausgesetzt.

Hessen:

Im Bereich der beruflichen Schulen finden nach heutigem Stand Betriebspraktika in Form von Langzeitpraktika, wie sie z. B. in der Fachoberschule und der Berufsfach-schule zum Übergang in Ausbildung (BÜA, Wiederholer der Stufe I) vorgesehen sind, seit Schuljahresbeginn statt. Blockpraktika hingegen, die z. B. Bestandteil der Qualifi-

zierung in der Sekundarstufe I, im Beruflichen Gymnasium und der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA, Stufe I) sind, dürfen erst wieder – wie die Betriebspraktika an allgemeinbildenden Schulen – nach den Herbstferien 2020 durchgeführt werden.

Hessen:

Im aktualisierten Leitfaden Schulbetrieb für das Schuljahr 2020/2021 vom 1.9.2020 wurden Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation, die sich an der Entwicklung des Infektionsgeschehens orientieren, an die Schulen verschickt. Diese unterstützen die Schulen bei der Umsetzung von Maßnahmen im Falle des Auftretens von COVID-19.