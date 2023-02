In welchem Gewerk erhalten Auszubildende die höchste Ausbildungsvergütung und wo stehen die Handwerksberufe im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen? Diese Frage beantwortet das Bundesinstitut für Berufsbildung jedes Jahr aufs Neue. In der jüngsten Auswertung bilden Handwerksberufe die Spitze und das Schlusslicht im Ranking.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat ausgewertet, wie hoch die tarifliche Ausbildungsvergütung 2022 in verschiedenen Branchen war. Dabei wurden 171 Berufe in West- und 111 Berufe in Ostdeutschland analysiert. Im Ranking vertreten: 44 Ausbildungen im Bereich des Handwerks. Diese sind sowohl an der Spitze als auch am Ende der Tabelle zu finden.

Zimmerer-Azubis verdienen am besten

2022 konnten die Zimmerer ihren ersten Platz vom letzten Jahr verteidigen. Mit einer gesamtdeutschen durchschnittlichen Ausbildungsvergütung von 1.254 Euro brutto im Monat arbeiteten sie für mehr Geld als ihre Kollegen in anderen Gewerken. Ebenfalls weit vorne angesiedelt: Maurer (1.209 Euro/Monat), Gerüstbauer (1.201 Euro/Monat) und Rohrleitungsbauer (1.192 Euro/Monat).

Allgemein stieg die tarifliche Ausbildungsvergütung in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent. Der Durchschnittswert aller Berufe knackte mit 1.028 Euro das erste Mal den vierstelligen Bereich. Insgesamt landete bei etwa 60 Prozent der Auszubildenden, die in einem tarifgebundenen Betrieb lernten, eine Vergütung von mehr als 1.000 Euro im Monat auf dem Konto. Im Handwerk liegen nur 27 Prozent aller Lehrlinge über dieser Grenze.

Handwerksbranche mit der niedrigsten Ausbildungsvergütung

Für 19 Berufe wurde ein bundesweiter Durchschnittswert von weniger als 850 Euro brutto im Monat ermittelt. 14 dieser Berufe gehörten zum Handwerk, z. B. Maler und Lackierer (848 Euro/Monat), Bäcker (782 Euro/Monat), Schornsteinfeger (723 Euro/Monat) oder Friseur (657 Euro/Monat). Mit der niedrigsten tariflichen Ausbildungsvergütung von 652 Euro brutto im Monat mussten Orthopädieschuhmacher in Ausbildung auskommen. Insgesamt erhielten 38 Prozent aller Handwerks-Lehrlinge eine Vergütung von weniger als 850 Euro brutto im Monat.

Zwischen den Wirtschaftsbereichen unterschieden sich die Ausbildungsvergütungen ebenfalls deutlich. Am schlechtesten schnitt das Handwerk ab. Die höchste Ausbildungsvergütung wurde Azubis im öffentlichen Dienst gezahlt.

Ausbildungsbereiche Durchschnittliche Ausbildungsvergütung brutto pro Monat 1. Öffentlicher Dienst 1.114 Euro 2. Industrie und Handel 1.081 Euro 3. Hauswirtschaft 1.034 Euro 4. Landwirtschaft 1.002 Euro 5. freie Berufe 946 Euro 6. Handwerk 930 Euro Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

Unterschiedliche Vergütung in West- und Ostdeutschland

Die Ausbildungsvergütungen des Handwerks erhöhten sich von 2021 auf 2022 überdurchschnittlich um 5,6 Prozent. Es bestehen allerdings weiterhin größere Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Die westdeutschen Vergütungen waren etwa zehn Prozent höher. Aufgrund der hohen Inflation mussten die Auszubildenden trotz der Rekord-Ausbildungsvergütung Reallohnverluste hinnehmen. Insbesondere bei Tarifabschlüssen zu Beginn des Jahres bzw. aus den Vorjahren, in denen Tariferhöhungen für 2022 vereinbart wurden, konnte laut BIBB die Entwicklung der Preise noch nicht berücksichtigt werden. tb

image Die 15 Handwerkslehren mit der größten Ausbildungsvergütung 1. Zimmerer

Im Jahr 2022 verdienten Auszubildende in Handwerksberufen durchschnittlich 930 Euro brutto im Monat. Das zeigt eine Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen des Bundesinstituts für berufliche Bildung (BIBB). Das höchste Einkommen erhielten Zimmerer in Ausbildung mit 1.254 Euro brutto monatlich. - © contrastwerkstatt - stock.adobe.com

2. Maurer

Platz zwei belegen 2022 die Maurer-Lehrlinge. Sie erhielten durchschnittlich eine Bruttovergütung von 1.209 Euro im Monat. - © Hoda Bogdan - stock.adobe.com

3. Gerüstbauer

Letztes Jahr noch auf Platz sieben, jetzt auf dem Treppchen. Ohne Gerüstbauer wären Arbeiten in großer Höhe unmöglich. Sie transportieren die einzelnen Teile an ihren Einsatzort und rüsten Fassaden ein. Auf 1.201 Euro brutto im Monat brachten es die Gerüstbauer-Azubis 2022. - © megakunstfoto - stock.adobe.com

4. Beton- und Stahlbetonbauer

Auf Platz vier landeten 2022 gleich drei Ausbildungsberufe. Unter anderem die Beton- und Stahlbetonbauer. Die durchschnittliche Monatsvergütung der Auszubildenden lag bei 1.198 Euro brutto. - © fmp@gmx.at - stock.adobe.com

4. Fliesen-, Platten,- und Mosaikleger

Fliesen- Platten und Mosaikleger verkleiden Böden, Wände und Fassaden mit Platten aus Glas, Keramik oder Stein. Auszubildende, die diesen Beruf erlernen, verdienten im letzten Jahr auch 1.198 Euro pro Monat. - © parakay - stock.adobe.com

4. Stuckateure

Ebenfalls mit einer durchschnittlichen Monatsvergütung von 1.198 Euro brutto: Stuckateure. Sie verputzen nicht nur Wände, sondern restaurieren auch Stuckaturen an historischen Gebäuden. - © dmy - stock.adobe.com

7. Straßenbauer

In der Ausbildung zum Straßenbauer wird vermittelt, wie sowohl Unterbau als auch Belag von Wegen, Plätzen und Straßen hergestellt werden. Im Schnitt wurden den Auszubildenden letztes Jahr im Monat 1.193 Euro brutto gezahlt. - © Hoda Bogdan - stock.adobe.com

8. Ausbaufacharbeiter

In ihrer Ausbildung konzentrieren sich Ausbaufacharbeiter auf einen von vielen verschiedenen Schwerpunkten. Sie können wählen, ob sie lieber Estricharbeiten machen, Fliesen verlegen, Trockenbauarbeiten übernehmen, Zimmerarbeiten ausführen oder sich mit Wärme-, Kälte- und Schallschutz befassen. Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung lag im letzten Jahr bei 1.064 Euro brutto im Monat. - © bartussek.de - stock.dobe.com

9. Hochbaufacharbeiter

Hochbaufacharbeiter arbeiten in großer Höhe und führen vielfältige Tätigkeiten aus. In ihrer Ausbildung verdienten angehende Hochbaufacharbeiter im letzten Jahr im Schnitt 1.054 Euro brutto pro Monat. - © PANORAMO - stock.adobe.com

10. Tiefbaufacharbeiter

Mit einer durchschnittlichen monatlichen Ausbildungsvergütung von 1.052 Euro Brutto knapp dahinter: Tiefbaufacharbeiter. Straßenbau, Kanalbau, Rohrleitungsbau, Brunnenbau, Spezialtiefbau oder Gleisbau – die Einsatzgebiete sind vielfältig. - © markus thoenen - stock.adobe.com

11. Gebäudereiniger

Die Gebäudereinigung umfasst das Säubern von Gebäuden, Verkehrsmitteln und Außenanlagen. Auszubildende erhielten in dieser Branche im letzten Jahr durchschnittlich 1.020 Euro brutto. - © JRC_Stop Motion - stock.adobe.com

12. Dachdecker

Sie verdichten Dach- und Außenflächen, montieren Fenster, bringen Solaranlagen an und vieles mehr: Dachdecker sind gefragt. Die durchschnittliche monatliche Vergütung in der Ausbildung zum Dachdecker belief sich 2022 auf 1.017 Euro. - © U. J. Alexander - stock.adobe.com

13. Fleischer

Fleischer werden in manchen Regionen auch als Metzger bezeichnet. Während ihrer Ausbildung verdienten sie 2022 im Schnitt 987 Euro pro Monat. - © hedgehog94 - stock.adobe.com

14. Steinmetz und Steinbildhauer (alle Fachrichtungen)

Steinmetze lernen in ihrer Ausbildung, wie Boden- und Fassadenplatten, Treppen und Ähnliches aus Natur- oder Kunststein hergestellt und eingesetzt werden. Ihre Brutto-Monatsvergütung betrug im Jahr 2022 im Schnitt 981 Euro. - © JMP de Nieuwburgh - stock.adobe.com

15. Kraftfahrzeugmechatroniker (alle Schwerpunkte)



Kfz-Mechaniker warten Autos, führen Reparaturen durch und statten sie mit zusätzlichem Equipment aus. Auszubildende in diesem Beruf erhielten letztes Jahr monatlich im Schnitt 967 Euro. - © sirisakboakaew - stock.adobe.com