05.11.2019

Ausbildungstipps des Jugendforschers Klaus Hurrelmann Auf Augenhöhe mit der Generation Z

An Greta Thunberg scheiden sich die Geister: Den einen geht die 16-jährige Schwedin und Initiatorin der "Fridays-for-Future"-Streiks auf die Nerven mit ihren Forderungen und der Chuzpe, in der ersten Riege der Weltpolitik mitsprechen zu wollen. Den anderen imponiert dieses selbstsichere Auftreten in so jungen Jahren. Thunberg steht für die Generation Z und eine Haltung, die auch Ausbildern oft das Leben schwer macht. Tipps von Jugendforscher Klaus Hurrelmann.

Von Barbara Oberst

Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg stellt ihre Forderungen vor dem Weißen Haus in Washington mit einer für ihre Generation typischen Haltung.

Selbstbewusstsein, klare Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben, unverhohlene Kritik auch gegenüber Höhergestellten – all das sind typische Züge der Geburtenjahrgänge ab 1997.

Durch die geänderte wirtschaftliche und demografische Lage hat sich innerhalb weniger Jahre die Chancenstruktur am Arbeitsmarkt gedreht. Die Jugendlichen sind jetzt Anbieter, die Unternehmer Nachfrager. "Und das kommt der Jugend entgegen“, erkennt Klaus Hurrelmann, Professor of Public Health and Education an der Hertie School. Aus seinen Forschungen zu Gesundheit und Sozialisation von Jugendlichen weiß er: "Von zu Hause ist diese Jugend gewohnt, gleichberechtigt behandelt, behütet und positiv bestärkt zu werden.“

