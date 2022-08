Wer bei praller Sonne im Freien arbeitet, riskiert schnell einen Sonnenbrand. Damit dieser nicht zur Gewohnheit und damit zum Gesundheitsrisiko wird, gibt es Arbeitskleidung mit Lichtschutzfaktor.

Von Sabine Anton-Katzenbach

Es ist Sommer und die Jahreszeit, in der viele Handwerker ihre Arbeiten im Freien ausführen. Doch auch wenn die wärmenden Sonnenstrahlen noch so angenehm sein mögen, haben sie auch ihre Schattenseiten: Ein Teil des Sonnenlichts – genauer gesagt die ultravioletten Strahlen (UV-A und UV-B) – schädigen die Organe, allen voran die Haut.

Das kurzwellige UV-Licht führt – je nach Strahlungsintensität und Einwirkdauer – zu Sonnenbrand, der mit Schmerz und Blasenbildung verbunden sein kann. Über viele Jahre kann sich ein Zuviel an Sonnenlicht dann sogar bis zu Hautkrebs aufsummieren.

Verweildauer in der Sonne verlängern

Damit es nicht soweit kommt, fordert insbesondere die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) entsprechende Schutzmaßnahmen für betroffene Risikogruppen. Neben technischen und organisatorischen Maßnahmen (Überdachen von Arbeitsplätzen im Freien, Verschieben der Arbeitszeiten in wenig sonnenexponierte Phasen) helfen auch persönliche Maßnahmen dabei, die Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Hierzu gehören Sonnenschutzcremes, aber auch eine Arbeitskleidung mit einem möglichst hohen Ultraviolet-Protection-Factor (UPF). Dieser gibt an, wie viel länger sich der Nutzer im Bereich von UV-A- und UV-B-Strahlen aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Eine Person, die beispielsweise ein Langarm-Shirt mit UPF 50+ trägt, kann ihre Verweildauer in der Sonne also um das Fünfzigfache verlängern. Allerdings muss nicht jeder Beschäftigte einen maximal hohen Lichtschutzfaktor wählen: Der für jeden Einzelnen notwendige UV-Schutz richtet sich nach dem individuellen Hauttyp und der sich daraus ergebenden maximalen Aufenthaltsdauer in der Sonne (siehe Tabelle).

Hautschutztypen und Sonnenexposition Hauttyp Beschreibung Sonnenbrand Eigenschutzzeit der Haut Schutz mit Textil (UPF 20) I Haut: auffallend hell, blass; starke Sommersprossen; Haare: rötlich; Augen: grün, blau, selten braun immer schwer, schmerzhaft 5 bis 10 Minuten 100 bis 200 Minuten II Haut: etwas dunkler als Typ I; Sommersprossen eher selten; Haare: blond bis braun; Augen: blau, grün, grau meistens schwer, schmerzhaft 10 bis 20 Minuten 200 bis 400 Minuten III Haut: hellbraun; Haare: dunkelblond, braun; Augen: grau, braun seltener, mäßig 20 bis 30 Minuten 400 bis 600 Minuten IV Haut: braun; Haare: dunkelbraun, schwarz; Augen: dunkel kaum ca. 45 Minuten ca. 900 Minuten V Haut: dunkelbraun bis schwarz; Haare: dunkelbraun, schwarz; Augen: dunkel kaum 60 bis 90 Minuten 1.200 bis 1.800 Minuten

Quelle: Forschungsinstitut Hohenstein GmbH & Co. KG, Bönnigheim

UV-Schutz aus dem Kleiderschrank

Bis vor wenigen Jahren war man davon ausgegangen, dass eine schwere, dunkelfarbige Arbeitskleidung einen wirksamen Schutz gegen UV-Strahlen bietet. Gezielte Forschungen haben jedoch ans Licht gebracht, dass der UPF eines Textils von verschiedensten Faktoren abhängt.

Er wird durch die Faserart, Materialdicke, Oberfläche, Struktur und Farbe des Textils beeinflusst. So schützen helle Farben in der Regel weniger gut als dunkle, Polyester oftmals besser als Baumwolle, dichte Gewebe sind lichtundurchlässiger als offenporige. Dank spezieller Ausrüstungsverfahren ist es jedoch gelungen, leichte und komfortable Kleidung mit einem dauerhaften UPF herzustellen. Daher sind inzwischen Berufs- und Warnkleidung – allen voran Shirts, aber auch Jacken und Hosen – mit eingebautem Lichtschutzfaktor zwischen 20+ und 80+ erhältlich. Die besondere Wirkung der Kleidung ist am Label des UV-Standard 801 erkennbar, der von den Hohenstein Laboratories in Bönnigheim vergeben wird. Dafür testet das Institut ein Material unter Gebrauchsbedingungen – also in trockenem und nassem, in ungedehntem und in gedehntem Zustand sowie nach Alterung.

Ein weiteres Verfahren, nach dem Kleidung mit UFP untersucht wird, ist der aus Australien stammende AS/NZS 4399. Hierbei wird das Material ausschließlich in ungedehntem Neuzustand nach dem Sonnenspektrum im Hochsommer in Melbourne geprüft.

UV-Prävention, die gefördert wird

Das von UV-Strahlen ausgehende Risiko trifft vor allem Handwerker in Bauberufen. Daher stellt die zuständige BG Bau auf ihrer Homepage nicht nur umfassende Informationen zur Verfügung, sondern fördert außerdem Maßnahmen zum individuellen Sonnen- und Hitzeschutz. So genannte Arbeitsschutzprämien werden etwa für die Anschaffung langärmeliger Funktionsshirts und Warnshirts mit UV-Schutz gewährt. (Nähere Informationen unter bgbau.de). Pro Maßnahme werden 50 Prozent der Anschaffungskosten übernommen, pro Shirt höchstens 30 Euro.

Allerdings hat die Unterstützung einen kleinen Haken. Obwohl auch manche Mietservice-Unternehmen Kollektionsteile mit integriertem UV-Schutz anbieten, ist hierfür keine Förderung vorgesehen. Das ist unbegreiflich, denn der textile Dienstleister stellt durch Kontrollen und notwendige Reparaturen die Funktionstüchtigkeit der Kleidung sicher – und verhindert dadurch, dass UV-Strahlen durch Risse oder Löcher an die Haut dringen. Immerhin schließt die zuständige Stelle aus dem Bereich Präventionsorganisation in Dortmund eine Arbeitsschutzprämie für gemietete UV-Schutzkleidung nicht kategorisch aus. Es müsste jedoch ein Mietservice-Kunde aus dem Bausektor den ersten Schritt tun und eine Förderung beantragen.