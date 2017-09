17.09.2017

Anzeigen- und Erlaubnisverordnung für die Beförderung von Abfällen Abfalltransport: Das gilt für Handwerksbetriebe

Ob Bauschutt, Farbreste oder Verpackungen – im Arbeitsalltag von Handwerksbetrieben ist der Transport von Abfällen unvermeidlich. Dabei gibt es einiges zu beachten. Betriebe müssen den Abfalltransport beim jeweils zuständigen Landratsamt anmelden.

Anzeige ab bestimmter Menge Abfall

Seit dem 1. Juni 2014 gilt eine neue Anzeigen- und Erlaubnisverordnung für die Beförderung von Abfällen. Von Bedeutung ist die Verordnung vor allem für die Handwerksbetriebe, die ihren eigenen Abfall transportieren. Sie benötigen demnach keine Erlaubnis für den Abfalltransport, der im Rahmen des wirtschaftlichen Unternehmens anfällt. Eine Erlaubnis für den Transport benötigen nur die Unternehmen, die Abfälle gewerbsmäßig transportieren. Dazu zählen Handwerksbetriebe aber in der Regel nicht.

Was jedoch gilt, ist die Anzeigenpflicht für den Transport bestimmter Mengen an "gefährlichem" und "nicht gefährlichem" Abfall. Alle Unternehmen, die mehr als zwei Tonnen gefährliche Stoffe und mehr als 20 Tonnen nicht gefährliche Stoffe transportieren, müssen seit Juni 2014 eine Anzeige machen und an das jeweils zuständige Landratsamt schicken.

Die Anzeige gilt jeweils für ein Jahr und kostet zwischen 50 und 100 Euro. Allerdings liegen die Kosten im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Die Anzeige muss jeweils bis zum 30. Juni eines Jahres an die zuständigen Behörde geschickt werden. Dort wird sie auf Vollständigkeit überprüft, bestätigt und an den Betrieb zurückgeschickt. Eine Kopie der Bestätigung müssen Handwerksunternehmer beim Transport immer mitführen. Die Anzeigen bekommen Betriebe bei ihrer zuständigen Handwerkskammer und beim Landratsamt. Auch im Internet stehen sie frei zum Download zur Verfügung.

Ausnahmen bei der Anzeige für Abfälle

Ausnahmen gibt es allerdings mit Blick auf die Kleinmengenregelung. Die Verordnung regelt, dass Handwerksbetriebe, die weniger als 20 Tonnen nicht gefährliche Abfälle oder weniger als zwei Tonnen gefährliche Abfälle im Jahr transportieren, von der Anzeigenpflicht befreit sind.

Kennzeichnungspflicht für Unternehmen

Grundsätzlich gilt für Beförderer von gefährlichen Abfällen eine Pflicht zur Kennzeichnung der Fahrzeuge mit dem so genannten "A-Schild". Durch die Verordnung aus dem Jahr 2014 besteht für Handwerksbetriebe jedoch solange keine "A-Schild"-Pflicht, solange sie nur eigene Abfälle transportieren. Sobald aber Abfälle von Dritten befördert werden, benötigt der Betrieb A-Schilder für seine Fahrzeuge.

Der Abfalltransport erfordert von Betriebsinhaber einige bürokratische und auch finanzielle Pflichten. Einerseits muss die Anzeige zum Abfalltransport erneut gestellt werden, wenn sich wesentliche Angaben ändern. Das kann beispielsweise die Änderung des Betriebssitzes betreffen. Auch die Kosten müssen erneut gezahlt werden. Außerdem müssen Betriebe ungefähr schätzen, wieviel Abfall im Jahr transportiert wird. dhz

Die benötigten Formulare zur Beantragung des Abfalltransports können Sie bei der zentralen Koordinationsstelle der Länder herunterladen.