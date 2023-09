Exchange Traded Funds – kurz ETFs – haben sich in den letzten Jahren zur beliebten Anlage entwickelt. Noch keine Berührungspunkte damit? Eine Übersicht verschiedener Strategien und ETF-Lösungen, mit denen Einsteiger langfristig erfolgreich anlegen können.

Von Gastautor Marc Gabriel

ETFs sind börsengehandelte Indexfonds. - © tadamichi - stock.adobe.com

Exchange Traded Funds – kurz ETFs – haben Anleger weltweit wegen ihrer breiten Diversifikation, niedrigen Kosten und einfachen Handelbarkeit angezogen.

Für jeden – auch Einsteiger – ist das passende ETF dabei:

1. Breit diversifizierte ETFs

Eine der besten Eigenschaften von ETFs ist ihre Fähigkeit, Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen zu bieten. Beispielsweise kann ein weltweiter Aktien-ETF Anlegern Zugang zu Tausenden von Unternehmen in verschiedenen Ländern und Sektoren verschaffen. Das reduziert das Risiko von Schwankungen bei einzelnen Titeln und ermöglicht eine bessere Risikostreuung. Hier bietet sich der MSCI World Index als ein mögliches Instrument an.

2. Branchenspezifische ETFs

Neben der globalen Streuung ermöglichen ETFs Investitionen in spezifische Branchen oder Sektoren. Technologie, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien – es gibt ETFs für nahezu jede Branche. So können Anleger gezielt in Bereiche investieren, von denen sie überzeugt sind, dass sie langfristig stark wachsen werden. Hier lohnt es sich, sich an sogenannten Megatrends zu orientieren.

3. Dividenden-ETFs

Für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen suchen, sind Dividenden-ETFs eine interessante Option. Diese investieren in Unternehmen, die solide Dividendenausschüttungen bieten. Sie sind besonders attraktiv für Anleger, die neben einer stabilen Einkommensquelle weiterhin von potenziellem Kurswachstum profitieren wollen.

4. Smart-Beta-ETFs

Smart-Beta-ETFs kombinieren passive Anlagestrategien mit aktiven Elementen, um das Rendite-Risiko-Profil zu optimieren. Sie verwenden Faktoren wie Volatilität, Qualität, Momentum und Value, um Aktien auszuwählen und zu gewichten. Diese Art von ETFs kann Anlegern helfen, über herkömmliche Marktindizes hinauszugehen und möglicherweise bessere Ergebnisse zu erzielen. Momentum-Strategien sind hier besonders beliebt.

5. Nachhaltige ETFs

Mit wachsendem Bewusstsein für Umwelt- und soziale Themen haben nachhaltige ETFs an Bedeutung gewonnen. Diese investieren in Unternehmen, die sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirken. Nachhaltige ETFs ermöglichen es Anlegern, ihr Kapital mit ethischen Werten in Einklang zu bringen.

6. Regionale ETFs

Ob Schwellenländer, entwickelte Märkte oder aufstrebende Regionen: Diese ETFs ermöglichen es Anlegern, gezielt dort zu investieren, wo sie das größte Wachstumspotenzial erwarten. Aktuell stehen vor allem Indien und Mexiko im Fokus der Investoren.

7. Anleihen-ETFs

Anleihen-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder Hochzinsanleihen zu investieren. Diese können zur Diversifikation und zum Schutz vor Marktschwankungen beitragen.