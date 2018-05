07.05.2018

Fleischpreise variieren im Ländervergleich stark Zeit ist Fleisch: Wie lange arbeiten Sie für Ihr Steak?

Sommerzeit ist Grillzeit. Spätestens zur Fußball-WM versammeln sich Fans nicht nur um den Fernseher, sondern auch um den Grill. Was uns dabei oft nicht bewusst ist: auch Fleisch besitzt einen zeitlichen Gegenwert.

Für Popeye ist es der Spinat, für Fußball-Fans sind es Bier und Würstchen. Ein gemeinsames Grillfest schafft eine gute Grundlage für die Feier danach. Aber wie lange dauert es bis wir unsere Einkaufstaschen mit den Zutaten füllen können? Der Deutsche arbeitet 2 Stunden und 15 Minuten für ein Rindersteak. Schneller geht es bei den Grillwürstchen aus Schweinefleisch. Hier dauert es 1 Stunde weniger. Ein Hähnchen verdienen wir uns in ca. 30 Minuten. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie von "Caterwings", die den Fleischkonsum in 52 Länder weltweit vergleicht. Sie gibt auch Aufschluss über die Frage wie viele Stunden Arbeit bei örtlichem Mindestlohn nötig sind, um verschiedene Fleischsorten zu erwerben.

Fleischpreise im Vergleich

Die Preise in der Fleischbranche variieren im Ländervergleich stark. Dänen müssen für eine Portion Rindfleisch 1 Stunde Arbeitszeit investieren. Indonesier müssen für dieselbe Portion 24 Stunden arbeiten. Die Studie zeigt auch, dass Fleisch in der Schweiz am teuersten ist und 140 Prozent mehr kostet als der weltweite Durchschnitt. Den 2. Platz belegt Norwegen mit 64 Prozent über dem Durchschnittspreis. Die niedrigsten Preise wurden in der Ukraine festgestellt. Hier ist Fleisch 52 Prozent günstiger, dicht gefolgt von Malaysia bei 50 Prozent weniger. Deutschland liegt mit Platz 20 im Mittelfeld und zahlt 10 Prozent mehr im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt.

Der Grillfleisch-Preisindex

Das Vergleichsportal hat Fleischpreise und Mindestlöhne der jeweiligen Länder verglichen und ausgerechnet wie viele Stunden Arbeit für den Erwerb der verschiedenen Fleischsorten nötig sind. Der Grillfleisch-Preisindex macht somit auch eine globale Ungerechtigkeit bei den Lebensmittelpreisen greifbarer. Die Studie zeigt auch auf, dass in Ländern wie Indien trotz niedriger Fleischpreise fast eine Woche gearbeitet wird, bevor man sich ein Stück Fleisch kaufen kann. In Ländern wie z.B. Norwegen reicht bereits eine Stunde Arbeit bei Mindestlohn dafür aus. sde

Platz Land Benötigte Arbeitszeit für Rindfleisch 1 Indonesien 23 h 36 min 2 Indien 22 h 48 min 3 Vereinigte Arabische Emirate 22 h 6 min 4 Russland 21 h 48 min ... ... ... 45 Deutschland 2 h 12 min ... ... ... 49 Norwegen 1 h 42 min 50 Australien 1 h 30 min 51 Schweden 1 h 24 min 52 Dänemark 1 h

