Solaranlagen in der Steuererklärung Wie selbst verbrauchter Solarstrom steuerlich erfasst wird

Betreiben Sie auf dem Dach Ihres Eigenheims eine Photovoltaikanlage und speisen den erzeugten Strom gegen eine Vergütung in das Netz eines Stromunternehmens ein, sind Sie in den Augen des Finanzamts ein gewerblicher Unternehmer mit Gewinneinkünften. Mit anderen Worten: Sie müssen eine Gewinnermittlung beim Finanzamt einreichen. Probleme tauchen meist bei der Frage auf, wie der selbst verbrauchte Strom steuerlich zu behandeln ist.

Von Bernhard Köstler

Bei der Steuererklärung kommt es immer wieder zu der Frage, wie der selbst verbrauchte Strom in der Ge­winn­ermittlung und bei der Umsatzsteuer erfasst werden muss.

Der Direktverbrauch des erzeugten Stroms für den privaten Haushalt führt zu einer Gewinn erhöhenden Entnahme. Ob Umsatzsteuer für diese Entnahme fällig wird, hängt davon ab, ob die Photovoltaikanlage bis zum 31. März 2012 in Betrieb genommen wurde oder erst ab dem 1. April 2012.

Wichtig: Im Jahr 2020 kann es aufgrund der Mehrwertsteuersenkung für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 auch zum Ausweis von 16 Prozent Umsatzsteuer statt 19 Prozent Umsatzsteuer kommen. Aus Vereinfachungsgründen wurden in den folgenden Beispielsfällen einheitlich 19 Prozent Umsatzsteuer unterstellt.

Variante 1: Inbetriebnahme der Anlage bis zum 31. März 2012

Bei Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage bis 31. März 2012 vergütet das Stromunterneh­men dem Eigentümer der Photovoltaikanlage den gesamten erzeugten Strom. Für den Direkt­verbrauch wird dann eine extra Rechnung an den Betreiber der Photovoltaikanlage gestellt. Steuerlich hat das folgende Konsequenzen:

In der Gewinnermittlung ist auf der Einnahmenseite eine Entnahme auszuweisen.

Umsatzsteuer wird für diese Entnahme nicht fällig, weil es sich umsatzsteuerlich streng genommen um eine Rücklieferung des Stroms vom Stromunternehmen handelt.

wird für diese Entnahme weil es sich umsatzsteuerlich streng genommen um eine Rücklieferung des Stroms vom Stromunternehmen handelt. Die in Rechnung gestellten Ausgaben des Stromunternehmens für den selbst verbrauch­ten Strom stellen Betriebsausgaben des Jahres dar, in dem die Zahlung erfolgt.

des Jahres dar, in dem die Zahlung erfolgt. Die hierbei in Rechnung gestellte Umsatzsteuer kann als Vorsteuer geltend gemacht wer­den.

Praxis-Beispiel für bis zum 31. März 2012 in Betrieb genommene Photovoltaikan­lage

Herr Huber hat sich im Januar 2012 auf dem Dach seines Reihenhauses eine Photovoltaik­anlage installieren lassen. Von den 4.600 kWh des erzeugten Stroms verwendet er 500 kWh für private Zwecke. Herr Huber weist Umsatzsteuer aus, ist also kein Kleinunternehmer nach § 19 UStG. Die Abrechnung des Stromunternehmens für 2020, die Herr Huber im Februar 2021 erhalten hat, sieht folgendermaßen aus (Zahlen erfunden – es soll nur die steuerliche Auswirkung dargestellt werden):

Mustergutschrift zur Vergütung des 2020 gelieferten Stroms

Vergütung für Stromlieferung 2020: 4.600 kWh 1.700 Euro Umsatzsteuer 19 Prozent 323 Euro Gesamter Gutschriftenbetrag 2.023 Euro Zu zahlen nach Abzug der Abschlagszahlungen 0 Euro

Rechnung über direkt verbrauchten Strom

Inrechnungstellung des selbstverbrauchten Stroms 500 kWh 75 Euro Umsatzsteuer 19 Prozent 14,25 Euro Gesamter Rechnungsbetrag 89,25 Euro => Zu zahlen 89,25 Euro, da keine Abschlagszahlungen geleistet wurden.

Steuerliche Auswirkung dieser Gutschrift und dieser Rechnung

Diese beiden Abrechnungen haben auf die Gewinnermittlung und auf die Umsatzsteuererklä­rung folgende Auswirkung:

Auszug aus Gewinnermittlung 2020:

Betriebseinnahmen

Vergütung für 2020 netto 1.700 Euro Umsatzsteuer auf Vergütung 2020 323 Euro Entnahme für Direktverbrauch 100 Euro

Da die Zahlung der 89,25 Euro für den privaten Stromverbrauch erst im Jahr 2021 erfolgt, darf diese Zahlung erst in der Gewinnermittlung 2019 als Betriebsausgabe erfasst werden.

Auszug aus Umsatzsteuererklärung 2020:

Entgelt für Umsätze mit 19 Prozent: 1.700 Euro

Der Vorsteuerabzug aus der Rechnung über den privaten Stromverbrauch ist erst im Jahr 2020 in der Umsatzsteuererklärung einzutragen, weil zum 31. Dezember 2020 noch keine Rechnung über den Privatverbrauch vorlag.

Ertragsteuerlich ist die Entnahme für den selbst genutzten Stroms mit dem Teilwert nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG anzusetzen. Zur Ermittlung gibt es folgende Möglichkeiten:

Ermittlung des Teilwerts anhand der angefallenen Kosten

Ermittlung des Teilwerts durch Ableitung aus dem voraussichtlich am Markt erzielbaren Verkaufspreis.

Aus Vereinfachungsgründen erkannt die Finanzverwaltung in der Vergangenheit 20 Cent je kWh als Eigenverbrauchswert an.

an. In neueren Leitfäden findet man zu dieser Vereinfachungsregelung nichts mehr, doch viele Finanzämter gewähren sie immer noch.

Variante 2: Inbetriebnahme der Anlage ab dem 1. April 2012

Wurde eine Photovoltaikanlage dagegen erst ab dem 1. April 2012 in Betrieb genommen, zahlt das Stromunternehmen nur noch die tatsächlich gelieferte Menge an Strom. Für den selbst verbrauchten Strom des Eigentümers der Photovoltaikanlage erfolgt keine Vergütung mehr. Steuerlich gelten deshalb für ab dem 1. April 2012 in Betrieb genommene Anlagen folgende Grundsätze:

In der Gewinnermittlung ist auf der Einnahmenseite eine gewinnerhöhende Entnahme auszuweisen.

ist auf der Einnahmenseite eine Auf diese Entnahme wird Umsatzsteuer fällig, weil eine unentgeltliche Wertabgabe vor­liegt (keine Rücklieferung des Stroms mehr).

Praxis-Beispiel für ab dem 1. April 2012 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage

Herr Huber hat sich im Mai 2012 auf dem Dach seines Reihenhauses eine Photovoltaikan­lage installieren lassen. Von den 4.600 kWh des erzeugten Stroms verwendet er 500 kWh für private Zwecke. Herr Huber weis Umsatzsteuer aus, ist also kein Kleinunternehmer nach § 19 UStG. Die Abrechnung des Stromunternehmens für 2018, die Herr Huber im Februar 2020 erhalten hat, sieht folgendermaßen aus (Zahlen erfunden – es soll nur die steuerliche Auswirkung dargestellt werden):

Mustergutschrift zur Vergütung des 2020 gelieferten Stroms:

Vergütung für Stromlieferung 2020: 4.100 kWh 1.500 Euro Umsatzsteuer 19 Prozent 285 Euro Gesamter Gutschriftenbetrag 1.785 Euro Zu zahlen nach Abzug der Abschlagszahlungen 0 Euro

Steuerliche Auswirkung dieser Rechnung

Diese Abrechnung hat auf die Gewinnermittlung und auf die Umsatzsteuererklärung folgende Auswirkung:

Auszug aus Gewinnermittlung 2020:

Betriebseinnahmen

Vergütung für 2020 netto 1.500 Euro Umsatzsteuer auf Vergütung 2020 285 Euro Entnahme für Direktverbrauch 100 Euro Umsatzsteuer auf Entnahme 19 Prozent (siehe nächste Berechnung) 25,80 Euro

Ermittlung der Umsatzsteuer auf die Entnahme:

Anschaffungskosten für die Photovoltaikanlage 25.000 Euro verteilt auf 20 Jahre 1.250 Euro 1.250 Euro x 10,86 Prozent (Prozentsatz = Verhältnis Direktverbrauch zur gesamten Strom­erzeugung x 100) 135,75 Euro 19 Prozent Umsatzsteuer auf die Entnahme 25,80 Euro

Auszug aus Umsatzsteuererklärung 2020:

Entgelt für Umsätze mit 19 Prozent 1.700 Euro Entgelt für unentgeltliche Wertabgaben 135 Euro

Ertragsteuerlich ist die Entnahme für den selbst genutzten Stroms mit dem Teilwert nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG anzusetzen. Zur Ermittlung gibt es folgende Möglichkeiten: