27.04.2018

Achtung: Fake-Gutschein WhatsApp-Kettenbrief: Milka Schokoladenkorb ist eine Falle

Über den Messengerdienst WhatsApp wird derzeit ein Kettenbrief mit einem Gutscheinversprechen verschickt. Zu gewinnen gibt es angeblich einen Schokoladenkorb von Milka. Doch Achtung, hier werden nur Daten gesammelt. Wie sie die Falle erkennen.

Vorsicht bei dieser Nachricht: Viele Nutzer erhalten aktuell über WhatsApp einen Kettenbrief, der allen einen "Schokoladen Korb" verspricht. Die User sollen den Brief an 20 ihrer Kontakte verschicken und zudem ein Formular mit persönlichen Daten ausfüllen. Am Ende gibt es aber keinen versprochenen Schokokorb, stattdessen landet man laut mimikama.at auf diversen Gewinnspielseiten. Der Kettenbrief dient damit lediglich dazu Daten abzugreifen.

So lautet der Text des WhatsApp-Kettenbriefs

"Milka belohnt jeden mit einem kostenlosen Schokoladen korb, um 192 Jahre Qualitätsservice zu feiern. Holen Sie sich Ihren kostenlosen Schokoladen Korb hier…"

Zunächst landet man auf einer Seite, auf der man einige Fragen beantworten muss. Anschließend wird der Nutzer aufgefordert, die Nachricht an 20 weitere Kontakte zu senden. Ganz am Ende folgen schließlich Weiterleitungen zu zahlreichen weiteren, dubiosen Gewinnspielen. Hinter dem vermeintlichen Gutschein für einen Milka-Geschenkkorb stecke lediglich das Ziel, Daten von Nutzern für Werbekontakte zu sammeln. Häufig werden sie auch weiterverkauft, wie mimikama.at schreibt.

Milka erklärte mimikama.at, dass Milka mit dieser Behauptung rein gar nichts zu tun habe. Es handle sich um einen billigen Klick-Köder, welcher am Ende in ein Gewinnspiel überleitet.

So erkennt man, dass es sich um eine Falle handelt

Den Fake zu erkennen ist in diesem Fall nicht so schwierig. Entscheidend ist das "i" im Wort Milka. Wer auf den Link in dem Kettenbrief klickt, wird auf eine Website mit der Adresse "mılka.com" weitergeleitet. Dabei kommt das "ı" zum Einsatz, wie es zum Beispiel im Türkischen verwendet wird. Der Link soll den Eindruck erwecken als handle es sich um die offizielle Webseite. Die Marke Milka des Konzerns Mondelēz selbst benutzt jedoch Adressen mit dem lateinischen "i". dhz