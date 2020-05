18.05.2020

Gute Kommunikation für bessere Arbeitsabläufe Führungswerkzeuge für gute wie für schlechte Zeiten

Während der wirtschaftlichen Hochkonjunktur gab es bei "Handwerk mit Stil" in Stuttgart oft so viel Arbeit, dass die Stimmung darunter litt. In einem Beratungsprozess führte das Team bessere Kommunikations- und Organisationsregeln ein. Auch in der Corona-Krise bewähren sich diese Neuerungen.

Von Barbara Oberst

Es waren andere Zeiten, als Maler- und Lackierermeister Thomas Rodens sich dazu durchrang, eine externe Beratung ins Unternehmen zu holen. Sein Betrieb "Handwerk mit Stil“ in Stuttgart war extrem schnell gewachsen, die Wirtschaft brummte, es gab Arbeit zuhauf, hinzu kam Rodens’ ehrenamtliche Aufgabe als Obermeister der Malerinnung. "Ich bin in Chefstrukturen verfallen, bin laut geworden und ich habe Gegendruck von meinen Leuten bekommen“, erinnert sich der 38-Jährige.

Er führte eine zweite Führungsebene ein, um die Arbeit bewältigen zu können. Aber für die knapp 20 Mitarbeiter war es schwierig, nicht mehr täglich direkt vom Chef betreut zu werden. Hinzu kamen Reibungen, wenn Baustellenübergaben von einem auf ein anderes Team nicht rund liefen. "Letztlich war der Knackpunkt immer die Kommunikation“, weiß Rodens heute.

Hilfe von Außen geholt

Bei einer Veranstaltung seiner Innung hörte Rodens zum ersten Mal von der Personaloffensive Handwerk 2025 des baden-württembergischen Handwerks. "Ich habe mir schwer damit getan, Hilfe zu holen“, gibt er zu. Wie viele Unternehmer habe er geglaubt, alles selber können zu müssen. Hinzu kam die Sorge, wie die Mitarbeiter reagieren würden. "Doch die Vorgespräche mit unserer Beraterin Nicola Pauls waren unglaublich positiv.“

Gemeinsam mit dem Team erarbeitete die Beraterin der Handwerkskammer Region Stuttgart Kommunikationsregeln. "Das hat das Team begeistert!“, kommentiert Rodens. Innerhalb weniger Stunden habe Pauls Probleme gelöst, an denen er sich seit langem die Zähne ausgebissen hatte.

wenn ich mit einem Kollegen etwas besprechen will, dann frage ich ihn vorher, ob er im Moment Zeit dafür hat oder ich zu einem späteren Zeitpunkt kommen soll;

wenn einer etwas zu mir sagt, lasse ich ihn aussprechen;

bevor ich antworte, atme ich durch und denke nach;

wenn ich Kritik übe, dann kon­struktiv und nicht persönlich;

wenn mir etwas unklar ist, frage ich nach, bis es geklärt ist.

Orga-Runde lässt Baustellen runder laufen

In einem zweiten Beratungsteil erarbeitete Pauls mit dem Team ein "Shopfloor-Management“. "Jeden Tag machen wir jetzt eine Orga-Runde. Das Team dokumentiert auf der Baustelle in einem Formular den aktuellen Stand, hält fest, was als nächstes an Material, Werkzeug und Maschinen nötig ist, fotografiert das Ganze und lädt es in unsere digitale Baustellenverwaltung“, so Rodens. Jeder im Unternehmen habe darauf Zugriff und könne nahtlos da weiterarbeiten, wo die Kollegen aufgehört haben. Für den einzelnen Mitarbeiter sei das zunächst ein Aufwand von etwa einer Viertelstunde. Doch das Tool werde sehr gut angenommen, auch weil es vom Team selbst mitentwickelt wurde. "Und die Baustellen laufen seitdem viel runder.“

Die Neuerungen haben nicht nur den Zusammenhalt im Unternehmen verbessert. Sie haben auch messbare Effekte. "Wir arbeiten viel effizienter und haben jetzt eine niedrigere Fehlerquote. Außerdem bekomme ich mehr Bewerbungen“, freut sich Rodens. So empfehlen die eigenen Mitarbeiter den Betrieb in ihrem Bekanntenkreis, wenn es darum geht, neue Kollegen zu finden.

Kündigungen und Rückkehrer

Natürlich gebe es auch Kündigungen. "Als mich ein Mitarbeiter verlassen wollte, wäre ich gerne beleidigt gewesen“, gibt Rodens zu. Doch eingedenk der Kommunikationsregeln atmete er durch und bot ihm an, jederzeit zurückkehren zu können. Und er kam zurück, so wie auch andere.

Selbst die weitaus bessere Bezahlung am Fließband bei Daimler war für einen Rückkehrer weniger wichtig als das vielseitige und angenehme Arbeiten bei Rodens.

Regeln bewähren sich in Corona-Krise

Wie gut die neuen Regeln dem Betrieb tun, zeigte sich schon während der wirtschaftlich starken Zeit vor der Corona-Krise. "Aber auch jetzt profitieren wir enorm“, sagt Rodens. Das Shopfloor-Management erlaube ihnen, ohne persönlichen Kontakt Hand in Hand zu arbeiten. Und wenn bei jemandem die Nerven blank lägen, ließe sich dem dank der Kommunikationsregeln auch leichter begegnen.

"Die Hilfe von Außen hat uns wirklich gut getan“, resümiert Rodens. Seit dieser Beratung habe er auch eine andere Einstellung zu seinem Kammerbeitrag: "Hätte ich diese Leistung am freien Markt eingekauft, hätte mich das deutlich mehr Geld gekostet. So war die Beratung mit meinem Beitrag abgegolten.“