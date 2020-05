25.05.2020

Aktien Werden die Kurse bald wieder fallen?

Nach der Verkaufspanik im Februar, gab es Zinssenkungen und fiskalische Maßnahmen der Notenbanken, die Liquiditäts- und Kredithilfen sowie die Konjunkturprogramme der Staaten. Erst in den kommenden Wochen werden die Auswirkungen des weltweiten Abbremsens der Konjunktur zu sehen sein.

Von Gastautor Lothar Koch

Noch ist nicht endgültig absehbar, wie sich die Corona-Krise auf die Wirtschaft auswirken wird. Werden die Aktien-Kurse deswegen wieder fallen? - © jamdesign - stock.adobe.com

Die Arbeitslosenzahlen sind in den USA schon deutlich angestiegen. Das wird auf den Konsum durchschlagen. Die US-Wirtschaft hängt zu 70 Prozent vom Konsum ab. Bricht dieser ein, werden die Umsätze und Gewinne der Firmen deutlich sinken. Da durch die Aktienrückkaufprogramme in den USA der letzten Jahre die Anzahl der ausstehenden Aktien einer Gesellschaft gesunken ist, wird in einer Rezession der Verlust pro Aktie entsprechend höher ausfallen. Das wiederum wird den Aktienmarkt unter Druck setzen.

Das größere Problem wird der Anleihemarkt sein. Hoch verschuldete Unternehmen erhalten von den Ratingagenturen ein schlechteres Rating. Sie müssen sich dann teurer refinanzieren. Je nachdem wie stark die Umsätze und Gewinne der Unternehmen fallen, wird es zu Ausfällen am Anleihemarkt kommen.

Ausmaße der Krise noch nicht absehbar

Wie tief die Kurse fallen werden, ist nicht voraussehbar. Wir stecken in einer Wirtschaftskrise, die durch ein Virus ausgelöst wurde, dessen Gefahr wir immer noch nicht abschließend beurteilen können. Es kann, wenn die aktuelle Infektionswelle abebbt, durch die Lockerung der Kontaktbeschränkungen eine zweite Infektionswelle geben. Erst wenn das Ausmaß der Auswirkungen der ersten Welle auf die Realwirtschaft bekannt ist, werden wir mehr sagen können. Positiv ist, dass die Insiderkäufe im März/April stark zugenommen haben. Die Manager scheinen der Ansicht zu sein, dass die Auswirkungen der Corona-Krise teilweise eingepreist sind. Ich bin da noch vorsichtig.

Für die nächsten Wochen sind eher schwächere Kurse zu erwarten. Wem es gelungen ist, auf den Tiefstkursen einzusteigen, kann sich Folgendes überlegen: Ein Drittel der Position verkauft man jetzt. Ein weiteres Drittel sichert man durch ein Stopp-Loss-Limit ab und ein Drittel hält man.

Dieser Ansatz hat Mitte Februar sehr gut funktioniert und hohe Verluste vermieden. Geht es weiter nach oben, ist man mit zwei Drittel der Position dabei. Fällt es wie im Februar rapide, hat man den Verlust nur auf einem Drittel der eigentlichen Position. Das Vorgehen ist hilfreich für Schaukelbörsen und insbesondere in einem Bärenmarkt wie diesem.

Parken Sie die Liquidität. Erst wenn der Markt nach schlechten Nachrichten nicht mehr fällt, haben wir den Boden gefunden. Wie im vierten Quartal 2018 werden dann die technischen Indikatoren wieder nach oben drehen.