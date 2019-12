13.12.2019

Urlaub an Heiligabend und Silvester Weihnachten und Silvester: Muss ich Urlaub nehmen?

Gesetzliche Feiertage sind sie nicht, normale Arbeitstage aber auch nicht: Alle Jahre wieder fragen sich Arbeitnehmer, ob sie für Heiligabend und Silvester Urlaub nehmen müssen – und falls ja, ob einen halben oder einen ganz Tag – oder ob diese Tage sowieso frei sind. Dabei ist die rechtliche Lage zum Urlaub rund um Weihnachten ziemlich eindeutig.

Von Harald Czycholl

Zwischen Weihnachten und Neujahr wird gerne Urlaub genommen. Doch das gilt nicht für alle Arbeitnehmer. - © VRD/Fotolia.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Brückentage 2020: So nutzen Sie die Feiertage für Ihren Urlaub

Alle Jahre wieder stellen sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer die Frage, wie Urlaub und Arbeitszeit an Weihnachten sowie an Neujahr gesetzlich geregelt sind. Muss ich an Weihnachten einen halben oder ganzen Tag Urlaub nehmen? Ist der Betriebsurlaub über Weihnachten verpflichtend? Und welche Stolperfallen gibt es für Arbeitgeber? Wir haben die wichtigsten Fragen zum Thema Weihnachten, Arbeitszeit und Urlaub beantwortet:

Halber oder ganzer Urlaubstag an Heiligabend und Silvester?

Zumindest für Kinder ist Heiligabend der höchste Feiertag des Jahres und der Höhepunkt des Weihnachtsfestes. Und Silvester verbinden ohnehin die meisten Menschen mit Feiern. Doch auch wenn viele Arbeitnehmer das meinen: Feiertage im gesetzlichen Sinne sind Heiligabend und Silvester nicht – im Gegensatz zum ersten und zweiten Weihnachtstag sowie Neujahr. Deshalb gilt grundsätzlich: Wer an Heiligabend oder Silvester frei haben möchte, muss einen Urlaubstag nehmen. "Hierfür kann der Arbeitgeber generell jeweils bis zu einem ganzen Urlaubstag anrechnen“, sagt Thomas Schulz, Rechtsanwalt in der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek in Hamburg.

Einzelhandel profitiert von kurzfristigen Einkäufen

Das gilt nicht nur für Branchen, in denen Heiligabend oder Silvester kräftig Umsatz gemacht wird. Der Einzelhandel profitiert beispielsweise enorm davon, dass viele Menschen noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke kaufen wollen oder sich an Silvester noch schnell mit Getränken für die abendliche Party eindecken.

Urlaubsanträge ausfüllen müssen aber auch jene Angestellten, die in Unternehmen beschäftigt sind, die an diesen Tagen nicht zwingend besetzt sein müssten – von der Schreinerei über die Autowerkstatt bis hin zum Architekturbüro.

Häufig machen Unternehmen Betriebsferien

Allerdings ist es bei vielen Unternehmen Usus, dass die Mitarbeiter ohnehin frei bekommen. Viele Betriebe machen in der ruhigen, beschaulichen Zeit "zwischen den Jahren“ auch ganz dicht und schicken ihre Belegschaft in die Betriebsferien, die vor allem in Süddeutschland meistens bis zum Dreikönigstag am 6. Januar andauern.

Herbst und Winter: Die sieben häufigsten Unfallursachen auf der Arbeit © goodween123 - stock.adobe.com Wenn das bunt gefärbte Laub unter den Füßen raschelt,... mehr © Waler - stock.adobe.com Vor allem im Winter gilt: Das Betriebsgelände sowie... mehr © animaflora - stock.adobe.com Sobald die Temperaturen unter 0 Grad wandern, wird... mehr © GrasePhoto - stock.adobe.com Wer auf dem Weg zur Arbeit durch Regen oder Schnee... mehr © Kara - stock.adobe.com Wer im Winter draußen arbeitet, ist erhöhter Unfallgefahr... mehr © igordabari - stock.adobe.com Der Winter wird nicht umsonst die dunkle Jahreszeit... mehr © Václav Mach - stock.adobe.com Wer die falschen Schuhe trägt, setzt sich einem erhöhten... mehr © ilkercelik - stock.adobe.com Keine Unfall-, dafür aber die häufigste Krankheitsursache... mehr © Lars Zahner - stock.adobe.com Neben der persönlichen Schutzausrüstung sollten die... mehr

Ist der Betriebsurlaub über Weihnachten verpflichtend?

Arbeitgeber dürfen die Urlaubsverteilung grundsätzlich nicht bestimmen. Über Feiertage wie beispielsweise Weihnachten können sie aber Betriebsferien für alle Arbeitnehmer oder für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern anordnen. Diese dürfen sie – bei Bestehen eines Betriebsrats – nur in Absprache beziehungsweise unter Zustimmung vorgeben. Individuelle Urlaubswünsche der Arbeitnehmer müssen im Falle eines rechtmäßig verordnetem Betriebsurlaub zurückstehen. Allerdings dürfen die Betriebsferien nur einen Teil des Jahresurlaubs (Faustregel: 3/5) ausmachen. In Härtefällen dürfen auch Ausnahmen von dieser Urlaubsverordnung gemacht werden.

Die "betriebliche Übung" als Fallstrick

Eine kleine Falle für Chefs, die ein Auge zudrücken und ihren Mitarbeitern an Heiligabend einfach freigeben, um ihnen die Vorweihnachtsfreude zu ermöglichen, ist die sogenannte "betriebliche Übung“: Wer dreimal hintereinander Heiligabend oder Silvester zu einem freien Tag erklärt hat, muss das auch zukünftig so machen. Denn die Mitarbeiter dürfen dann davon ausgehen, dass an diesen Tagen immer frei ist. Eine betriebliche Übung entfaltet nämlich im Arbeitsrecht den gleichen Rechtsanspruch wie der Arbeitsvertrag. Umschiffen lässt sich diese Klippe, indem man im entsprechenden Aushang oder der Rundmail betont, dass die Regelung nur ausnahmsweise für dieses Jahr gelte.

Manche Tarif- oder Arbeitsverträge regeln Urlaubstage an Heiligabend und Silvester

Aber auch jenseits solcher juristischen Spitzfindigkeiten sehen diverse Tarifverträge und auch manche Arbeitsverträge vor, dass am 24. und 31. Dezember ganz oder zumindest teilweise frei ist. So endet beispielsweise an diesen Tagen in der Metallindustrie Nordrhein-Westfalen die regelmäßige tarifliche Arbeitszeit um 13.00 Uhr. Zudem schreiben in den meisten Bundesländern die Ladenschlussgesetze vor, dass die Geschäfte ab 14.00 Uhr schließen müssen. In solchen Fällen muss, wer den ganzen Tag frei haben möchte, auch nur einen halben Urlaubstag dafür einsetzen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland © picture alliance/Bildagentur-online Der Nürnberger Christkindlesmarkt zählt zu den bekanntesten... mehr © blickwinkel Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt in Nordrhein-Westfalen... mehr © picture alliance / dpa / Horst Ossinger Kennedyplatz: Eine riesige Lichterkrone aus tausenden... mehr © dpa - Report Festlich beleuchtet erstrahlen auf dem Schillerplatz... mehr © picture alliance/blickwinkel Blick von oben auf den zweiten Teil des Stuttgarter... mehr © picture alliance / dpa / Boris Roessler Beim Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg,... mehr © picture alliance / dpa / Paul Zinken Bunte Lichter sind in Berlin am frühen Abend auf dem... mehr © picture alliance / dpa / Olaf Malzahn Vor dem Rathaus in Lübeck steht einer der urigsten... mehr © picture alliance / dpa / Patrick Seeger Beliebt ist der der Freiburger Weihnachtsmarkt in... mehr © picture alliance / dpa / Matthias Balk Jedes Jahr kommen zahlreiche Menschen zur offiziellen... mehr

Heiligabend gilt vielerorts als "stiller Tag"

Laut Angaben des Rechtsschutzversicherers D.A.S. gilt in manchen Bundesländern der Nachmittag und Abend des 24. Dezember als sogenannter "stiller Tag“. Das betrifft zwar in erster Linie öffentliche Vergnügungsveranstaltungen, die in dieser Zeit nicht stattfinden dürfen und bedeutet damit nicht automatisch, dass auch die Arbeitszeit beendet ist. Die Regelung beinhaltet aber auch das Verbot von Lärmbelästigungen. "Folglich dürfen in den Bundesländern, die einen solchen Schutz gewähren, ab diesem Zeitpunkt keine Bauarbeiten mehr durchgeführt werden“, sagt Heuking-Anwalt Schulz. Auch andere handwerkliche Tätigkeit, die Lärm verursachen, sind dann nicht mehr erlaubt. Wer in entsprechenden Branchen arbeitet, hat dann quasi qua Gesetz frei – und braucht zumindest keinen kompletten Urlaubstag einzusetzen, wenn er zu Hause noch den Weihnachtsbaum schmücken oder den Gänsebraten vorbereiten will.