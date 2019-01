16.01.2019

Das dritte Geschlecht und die Arbeitswelt Weiblich, männlich, divers: Was ändert sich wirklich?

Die Geschlechterangaben "männlich" und "weiblich" im Geburtenregister wurden zum 1. Januar 2019 um "divers" für intersexuelle Personen ergänzt. Die nun offiziell bestehende dritte Möglichkeit für eine Geschlechtsbezeichnung hat auch Folgen für Arbeitgeber – etwa in Stellenausschreibungen. Außerdem wird bereits spekuliert, ob sich künftig auch in der Arbeitsstättenverordnung etwas ändert. Die DHZ hat dem Arbeitsrechtexperten Volker Serth von der Kanzlei FPS Fritze Wicke Seelig in Frankfurt am Main die wichtigsten Fragen zur Änderung des Personenstandsgesetzes gestellt.

Von Jana Tashina Wörrle

Künftig könnten Unisex-Toilette häufiger werden. Einen gesetzlich zu regelnden Bedarf sieht der Gesetzgeber allerdings bislang nicht.

DHZ: Herr Serth, müssen Arbeitgeber nun in Stellenausschreibungen immer drei statt bisher zwei Geschlechtsbezeichnungen angeben – also etwa statt zur schreiben "Maler (m/w) oder Friseur/in gesucht" ab jetzt etwa Tischer (m/w/d)? Könnte es als Diskriminierung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gewertet werden, wenn man dies nicht macht?

Serth: Grundsätzlich waren Arbeitgeber schon vor der Änderung des Personenstandsgesetzes dazu verpflichtet eine Stellenausschreibung geschlechtsneutral zu formulieren. Dies hat sich auch nicht geändert. Die Anforderungen an eine neutrale Formulierung sind jedoch gewachsen, da der Arbeitgeber nun die Gleichbehandlung aller drei Geschlechter herausstellen muss. In der Praxis sollte demnach aus der Stellenbeschreibung klar erkennbar hervor gehen, dass alle Geschlechter in gleicher Weise berücksichtigt werden. Eine solche Gleichstellung kann, empfehlenswerter Weise, durch den Zusatz (m/w/d) kenntlich gemacht werden. Dies ist jedoch nicht zwingend der einzige Weg. Theoretisch wäre der Satz: "Uns sind Menschen eines jeden Geschlechts herzlich willkommen." ebenso dazu geeignet eine Stellenausschreibung geschlechtsneutral zu gestalten. Unterlässt der Arbeitgeber jedoch eine solche Kennzeichnung, sucht er also zum Beispiel nach einem Maler (m/w), so kann dies an sich nicht als Diskriminierung im Sinne des AGG gewertet werden. Allerdings intendiert diese Formulierung eine Diskriminierung des dritten Geschlechts in den Fällen, in welchen eine diesem Geschlecht zugehörige Person nicht eingestellt wurde. Dieses Indiz führt dann zu einer Beweislastumkehr, was bedeutet, dass der Arbeitgeber im Prozess beweisen müsste, keine Personen mit diversem Geschlecht diskriminiert zu haben beziehungsweise nachrangig einstellen zu wollen. Dazu wäre beispielsweise die Einstellung einer anderen Person dieses Geschlechts geeignet. In der Praxis ist ein solcher Beweis jedoch regelmäßig schwer zu führen, weshalb eine neutrale Formulierung in jedem Fall zu empfehlen ist.

DHZ: Wer kontrolliert die Einhaltung des AGG und welche rechtlichen Folgen kann eine Zuwiderhandlung haben?

Serth: Gleich vorweggenommen, eine originäre oder gar staatliche Stelle, welche die Einhaltung des AGG überwacht, gibt es nicht. Die Einhaltung des AGG ist in erster Linie die Pflicht der Arbeitgeber wie Arbeitnehmer selbst. Sollte also ein Arbeitnehmer durch einen Verstoß gegen das AGG diskriminiert werden, so muss er auch selbst sein Recht geltend machen. Sofern ein Betriebsrat existiert, gehört es zudem auch mit zu dessen Aufgabe, die Einhaltung der Gesetze und damit auch des AGG zu überwachen. Ferner gibt das Betriebsverfassungsrecht durch die §§ 17 Abs. 2 S. 1 AGG, § 23 Abs. 3 BetrVG den Betriebsräten bei groben Verstößen gegen das AGG einen Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch an die Hand. Eine originäre Stelle zur Einhaltung des AGG gibt es aber, wie gesagt, nicht. Bei einem Verstoß gegen das AGG haben benachteiligte Arbeitnehmer ein Beschwerderecht gemäß § 13 AGG und können sich hierzu an die Betrieb eingerichtete Stelle wenden. Daneben können sie gegenüber dem Arbeitgeber ein Leistungsverweigerungsrecht und einen Unterlassungsanspruch haben. Auch kann ein Verstoß einen Anspruch auf Schadensersatz und Schmerzensgeld mit sich bringen. Ein Anspruch auf eine Einstellung ist jedoch nicht gegeben. Das heißt im eben angesprochenen Fall einer geschlechtsbezogenen Diskriminierung im Bewerbungsverfahren kann der Arbeitnehmer sich nicht in den Betrieb einklagen, sondern muss sich auf einen monetären Ersatzanspruch verweisen lassen.

DHZ: Angaben zum Geschlecht sind auch in den verschiedensten offiziellen Dokumenten enthalten etwa denen zur Rentenversicherung oder für die Krankenkasse. Wer hat hierbei nun die Pflicht, Änderungen vorzunehmen, wenn dies der betreffende Arbeitnehmer wünscht?

Serth: Ist das Geschlecht erst einmal im Personenstandsregister geändert worden, so werden diese Daten in der Regel an die Rentenversicherung gemeldet. Anderenfalls reicht hier ein formloses Anschreiben mit entsprechendem Nachweis über die Geschlechtsänderung, wie zum Bespiel der Kopie des Personalausweises. Die entsprechenden Änderungen nimmt die Rentenversicherung also spätestens auf den formlosen Antrag desjenigen vor, der seine Geschlechtsbezeichnung geändert haben möchte und dies bereits im Meldewesen erfassen ließ.

DHZ: Mit der Gesetzesänderung und der Entwicklung dahingehend, dass politisch und gesellschaftlich ein Abschied von der strenger Unterteilung in männlich und weiblich gefordert wird, kommen auch Forderungen nach Unisex-Toiletten und Umkleideräume in die Diskussion. Wird es Ihrer Meinung nach künftig eine Pflicht geben, hierfür immer drei verschiedene Räumlichkeiten anbieten zu müssen – "weiblich, männlich, divers"? Oder könnte es eher einfacher werden, indem es eben auf Unisex-Varianten hinausläuft?

Serth: Soweit Sie hier eine politische und gesellschaftliche Entwicklung ansprechen, ist es schwer, deren Ausgang abzusehen. Aktuell halte ich jedoch Unisex-Toiletten mit unseren soziokulturellen Konventionen für unvereinbar, zumindest insofern sich diese Toiletten nicht auf geschlossene Kabinen beschränken. Ich gehe auch aktuell nicht davon aus, dass es eine Pflicht geben wird, Toiletten für Männer, Frauen und Diverse anzubieten. Sofern der Gesetzgeber hier einen Handlungsbedarf erkennt, wird es wohl auf eine Unisex Toilette "light" hinauslaufen. Denkbar wäre es zum Beispiel, den divers Geschlechtlichen die Nutzung beider Toiletten zu erlauben und dies entsprechend zu kennzeichnen.

DHZ: Wann müssen Arbeitgeber überhaupt Toiletten und Umkleideräume anbieten, die nach den Geschlechtern getrennt sind? Was sieht die Arbeitsstättenverordnung hierbei derzeit vor?

Serth: Aktuell stellt die Arbeitsstättenverordnung es dem Arbeitgeber frei, ob er nach Geschlechtern getrennte Sanitär- und Umkleideräume zur Verfügung stellt oder ob er die nach Geschlechtern getrennte Nutzung eines Raumes ermöglicht. Bei den Sanitärräumen erfährt die Verordnung jedoch eine Einschränkung, hier muss der Arbeitgeber ab einer Anzahl von fünf gleichzeitig Beschäftigten Personen unterschiedlichen Geschlechts nach Geschlechtern getrennte Sanitärräume einrichten. Bei den Umkleideräumen ist eine solche Einschränkung zwar nicht gegeben, liegt aber praktisch dennoch vor, wenn man die normalen Betriebsabläufe bedenkt. So wird es zum Beispiel kompliziert sein, bei 100 Angestellten erst allen Frauen und danach allen Männern einen ausreichen großen Umkleideraum zur Verfügung zu stellen, ohne den Betriebsablauf unnötig zu verzögern.