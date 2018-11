12.11.2018

Steuertipp Wegfall einer Nutzungseinschränkung: Was gilt steuerlich?

Als Vermieter einer Immobilie darf man die Anschaffungskosten nur für das Gebäude und nicht für Grund und Boden steuerlich abschreiben. Besteht eine Nutzungseinschränkung und der Besitzer zahlt Geld an die Gemeinde, damit diese wegfällt, stellt sich die Frage, wie diese Zahlung steuerlich zu behandeln ist.

Vermieten Sie eine Immobilie, müssen Sie die Anschaffungskosten in einen Anteil Grund und Boden und in einen Anteil Gebäude aufteilen. Nur den Anteil für das Gebäude dürfen Sie als Vermieter steuersparend abschreiben. Hier stellt sich die Frage, wie in der Praxis Zahlungen an die Gemeinde für den Wegfall einer Nutzungseinschränkung steuerlich zu behandeln sind?

Die Antwort auf diese Frage kam vom Bundesfinanzhof. Wird eine Zahlung an die Gemeinde geleistet, damit eine Nutzungseinschränkung für das Grundstück wegfällt, handelt es sich bei diesen Kosten nicht um sofort abziehbare Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben, sondern um Anschaffungskosten für den Grund und Boden. Folge: Diese Kosten dürfen nicht anteilig im Rahmen der Gebäudeabschreibung steuerlich geltend gemacht werden (BFH, Urteil v. 7. Juni 2018, Az. IV R 37/15).

Beispiel

Sie vermieten eine Immobilie (Kaufpreis Gebäude 500.000 Euro; Grund und Boden 800.000 Euro). Die Stadt verbot es, diese Grundstücke gewerblich zu nutzen. Diese Nutzungsbeschränkung wurde als Dienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen. Aufgrund einer Vereinbarung wurde diese Beschränkung der Immobiliennutzung gegen eine Zahlung von 80.000 Euro aufgehoben. Folge: Hier liegen nachträgliche Anschaffungskosten vor, die jedoch nur dem Grund und Boden zuzurechnen sind.

Steuertipp: In vergleichbaren Fällen müssen Sie also einkalkulieren, dass Sie die Zahlungen an die Gemeinde zum Wegfall der Nutzungsbeschränkungen nicht als sofort abziehbare Werbungskosten/Betriebsausgaben geltend machen dürfen. Die höheren Anschaffungskosten wirken sich erst bei Ermittlung des Veräußerungsgewinns beim Verkauf der Immobilie steuersparend aus. dhz

