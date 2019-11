25.11.2019

Neues Verbraucherrecht geplant Warum Wirtschaftsverbände vor der EU-Verbandsklagerichtlinie warnen

Brüssel plant die Einführung einer europäischen Verbandsklagemöglichkeit. Der ZDH fürchtet, dass Unternehmen verstärkt zum Opfer missbräuchlicher Klagen werden könnten und auch andere europäische Wirtschaftsverbände fürchten die „Erpressbarkeit von kleinen und mittleren Unternehmen“. Was dahinter steckt.

Von Hajo Friedrich

Die geplante EU-Verbandsklagerichtlinie sorgt im Vorfeld für Unmut bei europäischen Wirtschaftsverbänden. Die EU-Kommission will die Rechte von Verbrauchern stärken. Das gilt auch für den Online-Hande...

Die von den EU-Gesetzgebern geplante EU-Verbandsklagerichtline könnte Handwerksbetrieben sowie anderen kleinen und mittleren Unternehmen das Leben noch schwerer machen. Kurz vor der voraussichtlichen Annahme des Regelwerks in Brüssel laufen deutsche und europäische Wirtschaftsverbände Sturm gegen eine Verschärfung der geltenden nationalen Verbraucherschutzregelungen. Die deutsche Bundesregierung verfügt bei diesem Dossier über keine klare, abgestimmte Position, weil Justiz- und Wirtschaftsministerium unterschiedlicher Meinung sind.

Der auf dem Tisch der EU-Minister für Wettbewerbsfähigkeit liegende Entwurf "öffnet im Ergebnis einer ungehemmten Kommerzialisierung des Rechts und sogar Erpressbarkeit von kleinen und mittleren Unternehmen den Weg", heißt es in einer Erklärung vieler Wirtschaftsverbände vom 12. November, der sich auch der ZDH angeschlossen hat.



"Die Einführung einer europäischen Verbraucherverbandsklage birgt für die Wirtschaft in der gesamten Union die Gefahr von Fehlanreizen und erheblichen Missbrauchsmöglichkeiten" erklärte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke nachdem sich der Ausschuss der Ständigen Vertreter, also die EU-Botschafter, am vergangenen Mittwoch (21. November) auf eine gemeinsame Position verständigt hatten. Diese dürfte auf dem Treffen der 28 Minister für Wettbewerbsfähigkeit am 28. November formal verabschiedet werden.

Beschränkung auf Verbraucher ist diskriminierend

Nach Einschätzung des ZDH fehlten wirksame Schutzmechanismen, wie beispielsweise überprüfbare Kriterien, um unseriöse Drittmittelfinanzierung zu vermeiden. "Die EU muss klare Anforderungen für klageberechtigte Einrichtungen vorgeben, wie wir sie aus dem deutschen Recht bei der Musterfeststellungsklage kennen", sagte Schwannecke. Zudem müsse die Verbandsklage für alle Geschädigten geöffnet werden. Eine Beschränkung auf Verbraucher sei sachlich verfehlt und letzten Endes diskriminierend. "So haben unsere Handwerksbetriebe etwa beim Dieselskandal dasselbe Rechtsschutzinteresse wie private Betroffene", erläuterte der ZDH-Generalsekretär.

Für die EU-Kommission steht der Verbraucherschutz im Mittepunkt der geplanten Neuregelung. Zwar zählten die Verbraucherschutzvorschriften der EU bereits zu den strengsten weltweit, doch hätten die jüngsten Fälle wie der Dieselgate-Skandal gezeigt, dass es schwierig sei, sie in der Praxis in vollem Umfang durchzusetzen, erklärte die Behörde. Mit den neuen Rahmenbedingungen für die Verbraucher erhielten qualifizierte Einrichtungen die Möglichkeit, Verbandsklagen im Namen von Verbrauchern zu erheben. Ferner würden stärkere Sanktionsbefugnisse für die Verbraucherschutzbehörden der Mitgliedstaaten eingeführt sowie der Verbraucherschutz auf den Online-Bereich ausgeweitet.

Mehr Geschäft für Anwaltskanzleien?

"Auf europäische Art geregelte Verbandsklagen werden mehr Fairness für die Verbraucher schaffen und nicht das Geschäft der Anwaltskanzleien ankurbeln", erklärte die EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, Věra Jourová. Doch genau letzteres fürchten europäische Wirtschaftverbände etwa in Form überhöhter Vergütungssätze und angedrohter Schadensersatzforderungen durch Verbraucheranwälte.

Schwannecke hofft nun, dass die Bedenken des Handwerks doch noch in letzter Minute, nämlich im Rahmen den anstehenden, mehrwöchigen so genannten Trilogverhandlungen zwischen EU-Kommission, Europäischem Parlament und Rat berücksichtigt werden. Das EU-Parlament hätte bereits praxisgerechte Vorschläge zur Klageberechtigung und Prozessfinanzierung vorgelegt. "Dieser Weg muss konsequent verfolgt werden", sagte Schwannecke abschließend.