19.03.2018

Binnenmarktstrategie der EU Warum die Dienstleistungskarte so stark umstritten ist

In dieser Woche gibt der Binnenmarktausschuss der EU sein Votum zur umstrittenen Dienstleistungskarte ab. Seitdem die Vorschläge dazu auf dem Tisch liegen, wird die Dienstleistungskarte heftig kritisiert – besonders stark vom Handwerk. Doch was befürchtet die Wirtschaft und wie wahrscheinlich ist es, dass die EU die Dienstleistungskarte einführt?

Von Jana Tashina Wörrle

Die EU-Kommission will das Potential des europäischen Binnenmarktes für Anbieter von Dienstleistungen besser nutzbar machen - unter anderem mit einer EU-Dienstleistungskarte. - © sebra - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Dienstleistungskarte: EU-Ausschuss stärkt Meisterbrief den Rücken

Im Januar 2017 legte die Europäische Kommission ihre Pläne für ein Dienstleistungspaket im Rahmen der neuen Binnenmarktstrategie vor. Zu diesem Paket gehört auch die Dienstleistungskarte. Die EU-Kommission möchte mit ihr die Mobilität im Binnenmarkt verbessern, so dass Selbstständige noch unkomplizierter in jedem EU-Land der Wahl arbeiten und genauso einfach einen Betrieb gründen können.

Was erst einmal positiv klingt, sorgt seit dem Bekanntwerden der Pläne jedoch für starke Kritik. Das Handwerk lehnt die Dienstleistungskarte entschieden ab – genauso wie Wirtschaftsverbände aus Luxemburg, Spanien und Frankreich. Gemeinsam haben sie eine Erklärung zu ihrer Ablehnung veröffentlicht. Außerdem hat sich der Europäische Rat bisher nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt geeinigt. Im Europäischen Parlament haben alle mitberatenden Ausschüsse die Kommissionsvorschläge abgelehnt.

Binnenmarktausschuss gibt Votum zur Dienstleistungskarte ab

Dennoch steht in dieser Woche eine wichtige Entscheidung an. Bislang ist die Dienstleistungskarte nur ein Gesetzgebungsvorschlag, aber das Votum des federführenden Binnenmarktausschusses steht noch aus. Und dieser bezieht in den nun vorliegenden Berichtsentwurf bereits Änderungsanträge und Kritik mit ein bzw. sieht diese als ausgeräumt an, so dass einem Beschluss für die Dienstleistungskarte nichts mehr im Wege stehe.

Es bleibt also einerseits spannend, wie der Binnenmarktausschuss entscheidet und was die Länder daraus machen. Andererseits bestünde auch in dem Fall, wenn das Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden sollte, eine zweijährige Umsetzungsfrist für die Richtlinienvorgaben. Zudem müsste die Europäische Kommission in bestimmten Bereichen noch Durchführungsrechtsakte erlassen.

Doch über was genau wird denn diskutiert? Was steckt hinter der Dienstleistungskarte? Und warum wehrt sich die Wirtschaft so vehement gegen diese Maßnahme für mehr Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU?

Nach Angaben der EU-Kommission machen Dienstleistungen machen zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der EU aus. Sie schaffen etwa 90 Prozent der neuen Arbeitsplätze. Der Binnenausschuss ist dennoch der Meinung, dass der Dienstleistungssektor hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und die Konkurrenz aus anderen Ländern der Welt stärker wird. Es bestehen noch Hindernisse für die Gründung und das Wachstum von Unternehmen, was höhere Preise und eine geringere Auswahl für die Verbraucher bedeutet“, teilt die Kommission mit und will mit dem Dienstleistungspaket genau diese Hindernisse beseitigen. Dazu gehören vier verschiedene Initiativen (siehe Infokasten) – unter anderem die Dienstleistungskarte.

Was genau ist die Dienstleistungskarte?

Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission zur Dienstleistungskarte sieht vor, dass es künftig ein vereinfachtes elektronisches Verfahren geben soll, dass es Dienstleistern – darunter auch der Bausektor und andere Handwerksberufe wie Friseure oder Gebäudereiniger – erleichtert, die notwendigen Verwaltungsformalitäten für eine Dienstleistungstätigkeit im Ausland zu erfüllen.

Wer im Ausland seine Dienstleistung erbringen will, soll sich nur noch an einen einzigen Ansprechpartner in seinem Heimatland - und damit in der eigenen Sprache – wenden müssen. Dieser prüft die erforderlichen Informationen und leitet sie an den Aufnahmemitgliedstaat weiter.

Warum kritisiert die Wirtschaft die Dienstleistungskarte?

Doch genau an dieser Stelle entsteht für die Kritiker das Problem. Im nächsten Schritt soll nämlich das Land, in dem die Dienstleistung erbracht werden soll, prüfen, ob die Qualifikationen des Dienstleistungserbringers mit denen im Land geltenden übereinstimmen und alle damit den gleichen Marktzugang haben. Dafür hat das Land zwei Wochen Zeit – bei einer geplanten Niederlassung sind es vier Wochen.

„Die Kommissionspläne sehen viel zu kurze Einspruchsfristen im Aufnahmeland vor“, kritisiert deshalb der ZDH. Das Verfahren sehe im Prinzip vor, dass Qualifikationen nur noch im Herkunftsland online nachgewiesen werden müssen.

Die EU-Kommission beschreibt das Verfahren so: „Der Aufnahmemitgliedstaat bleibt zuständig für die Anwendung der nationalen Vorschriften und für die Entscheidung, ob der Antragsteller in seinem Hoheitsgebiet Dienstleistungen anbieten darf.“ Die Kritiker sehen jedoch vor allem durch die kurzen Prüffristen dennoch, dass das Herkunftslandprinzip durch die Hintertür eingeführt werde und die im Zielland geltenden Qualifikationsvoraussetzungen außer Kraft gesetzt werden – wie etwa der Gesellen- oder der Meisterbrief im Handwerk.

So heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Wirtschaftsverbände aus verschiedenen EU-Staaten: Die Vorschläge sehen indirekt die Einführung des Herkunftslandprinzips vor. Sie sollen die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen vorantreiben, würden aber de facto eine Abwärtsspirale hinsichtlich nötiger Anforderungen auslösen.“ Einzelne Länder könnten sich demnach

ermutigt fühlen, ihre regulatorischen Anforderungen zu senken, um Unternehmen anzulocken. „Dies würde einen Wettlauf um das laxeste Rechtssystem in Europa befeuern.“

Dienstleistungspaket Die vier Initiativen schlägt die EU-Kommission vor die "Elektronische Europäische Dienstleistungskarte" eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der nationalen Vorschriften für reglementierte Berufe Leitlinien für nationale Reformen bei der Reglementierung freier Berufe verbessertes Meldeverfahren für Entwürfe nationaler Rechtsvorschriften für Dienstleistungen Quelle: EU-Kommission; Infos unter ec.europa.eu

Ein großes Problem liegt darin, dass man Berufsabschlüsse und erworbene Qualifikationen nicht so einfach miteinander vergleichen kann – und dafür braucht es der Kritiker zufolge viel mehr Zeit. Es geht im Kern um die Frage welche ausländischen Anforderungen mit inländischen vergleichbar und damit gleichwertig sind.

Was genau regelt die Dienstleistungskarte und wie bekommt man sie?

Die Pläne für die Dienstleistungskarte sehen zudem vor, dass es sowohl die Möglichkeit der gelegentlichen oder vorübergehenden Dienstleistungserbringung geben soll als auch die der Niederlassung im Zielland. Das verursacht zusätzlichen Aufwand und beansprucht zusätzliche Ressourcen bei den neu zu schaffenden Koordinierungsstellen. Auf deren Seite liegt es auch, zu begründen, wenn einschlägige nationale Regelungen aus zwingenden Gründen durchgesetzt werden sollen – wenn es also zu einer Ablehnung kommt, weil Qualifikationen nicht ausreichen.

Auf der anderen Seite sollen die Antragsteller von der Koordinierungsbehörde des Herkunftsstaates darin unterstützt werden, erforderliche Nachweise zu erbringen und zu begründen, warum diese im Zweifelsfall ausreichend sind. Daher ist das Verfahren laut der Kritiker aus der Wirtschaft im Kern nicht darauf angelegt, dass der Antragsteller versucht, die Anforderungen des Ziellandes zu erfüllen, sondern die des Herkunftslandes durchzusetzen.

Kommt es zu einem Zweifelsfall soll die Koordinierungsbehörde des Zielstaates übrigens innerhalb einer Woche ab Vorlage bewerten, ob die seitens des Antragstellers dargebrachten Nachweise hinreichend sind und auf dieser Basis eine Entscheidung über die (Nicht-)Erteilung der Dienstleistungskarte treffen. Auch diese Frist wird als zu kurz angemahnt.

Gilt zukünftig das Herkunftslandprinzip für alle Dienstleister in der EU?

Aus Sicht des ZDH und auch der anderen Kritiker, die sich gegen die Dienstleistungskarte wehren, sind zudem noch viel zu viele Fragen ungeklärt, die das vorgesehene neue Verwaltungsverfahren betreffen. Im Abstimmungsprozess kam es deshalb alleine im vergangenen Jahr dazu, dass die Mitgliedstaaten der EU-Kommission über vierhundert Verständnisfragen gestellt und um Erläuterung gebeten haben, wie die Verfahren in der Praxis funktionieren sollen.

Im Fokus der Kritik steht vor allem das Herkunftslandprinzip. Schon als im Jahr 2006 die Europäische Dienstleistungsfreiheit beschlossen wurde, kämpfte die Wirtschaft dafür, dass weiterhin die Regelungen des Ziellands gültig bleiben. Das Herkunftslandprinzip wurde damals klar verworfen. Der Deutsche Bundestag hatte zuletzt im Juni 2016 in einer Beschlussfassung zur Binnenmarkstrategie der Europäischen Kommission das Herkunftslandprinzip abgelehnt. Im neuen Koalitionsvertrag findet sich eine klare Ablehnung des Herkunftslandprinzips.