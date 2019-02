15.02.2019

Bundesrat berät über neue Umtauschfrist für Führerscheine Wann der Führerschein umgetauscht werden muss

Autofahrer aufgepasst: Zum 19. Januar 2013 wurden neue EU-Führerscheine eingeführt, die nach 15 Jahren auslaufen. Das Verfallsdatum für alle anderen Führerscheine soll vorgezogen werden. Darüber stimmt der Bundestag am heutigen Freitag ab.

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Auto: Themen rund ums Fahrzeug

Millionen von Autofahrern in Deutschland haben noch ihren alten Führerschein – "Lappen" – dessen Tage aber sind gezählt. Denn bis spätestens zum 19. Januar 2033 müssen die Dokumente gegen neue Plastikkärtchen in einheitlichem EU-Standard umgetauscht sein. Der Bundesrat berät nun am Freitag darüber, ob der Umtausch früher anlaufen könnte. Dazu hat der Verkehrsausschuss der Länderkammer erneut ein Konzept vorgelegt. Ob der Bundesrat diesem zustimmt, ist aber unsicher. Bereits Anfang 2017 wurde darüber im Bundesrat abgestimmt. Damals fand der Vorschlag keine Mehrheit.

Konkret geht es um einen detaillierten Stufenplan und einen früheren Start der riesigen Umtauschaktion – damit viele Autofahrer nicht bis zum letzten Moment warten und es einen Massenansturm bei den Behörden vor Ort gibt. Ziel ist also eine zeitliche "Entzerrung".

Führerschein nur noch 15 Jahre gültig

Betroffen sind insgesamt rund 43 Millionen Autofahrer in Deutschland. Grundsätzlich gilt, dass Führerscheine, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, nur noch 15 Jahre gelten. Der Schein wird umgetauscht, damit das Bild möglichst aktuell ist. Zusätzliche regelmäßige ärztliche Untersuchungen oder sonstige Prüfungen sind damit nicht verbunden. Die Fahrerlaubnis bleibt vom Umtausch der Dokumente unberührt - eine neue Prüfung ist also nicht nötig. Dafür aber ein Foto - und laut ADAC rund 25 Euro Gebühr für den neuen EU-Führerschein.

Mit dem einheitlichen EU-weiten Führerscheindokument soll ein möglichst aktueller Fälschungsschutz gewährleistet sein. Bei Kontrollen sind Besitzer leichter zu erkennen, wenn das Foto nicht so alt ist. Mit der bereits 2006 beschlossenen EU-Richtlinie sollen die Vorschriften zu mehr als 110 Führerscheinarten in Europa vereinheitlicht werden.

Welche Zeiträume waren 2017 für den Umtausch der Führerscheine geplant?

Geburtsjahr vor 1953: Umtausch bis 19.01.2033

Geburtsjahr 1953 bis 1958: Umtausch bis 19.02. 2021

Geburtsjahr 1959 bis 1964: Umtausch bis 19.01.2022

1965 bis 1970: Umtausch bis 19.01.2023

1971 oder später: Umtausch bis 19.01.2024

1999 bis 2000: Umtausch bis 19.01.2025

2001 bis 2002: Umtausch bis 19.01.2026

2003 bis 2004: Umtausch bis 19.01.2027

2005 bis 2006: Umtausch bis 19.01.2028

2007 bis 2008: Umtausch bis 19.02.2029

2009: Umtausch bis 19.01.2030

2010: Umtausch bis 19.02.2031

2011: Umtausch bis 19.01.2032

2012 bis 18.01.2013: Umtausch bis 19.01.2033

In der Empfehlung des Verkehrsausschusses im Bundesrat hieß es ursprünglich, dass Personen mit Geburtsjahrgang vor 1953 vom vorgezogenen Umtausch ausgenommen sind. Damit sollte ihnen erspart werden, ihren Führerschein umtauschen zu müssen, obwohl altersbedingt nicht sicher ist, ob sie nach dem Stichtag des 19. Januar 2033 von ihrer Fahrerlaubnis Gebrauch machen möchten und dafür einen weiter gültigen Führerschein benötigen.

Warum wurde der neue Führerschein 2013 eingeführt?

Führerschein-Tourismus soll erschwert werden

Der neue Führerschein im Scheckkartenformat ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Zum einen soll durch den Umtausch Führerscheinfälschern das Handwerk gelegt werden.

Zum anderen ist es Ziel der Neuregelung, ein EU-weites Fahrerlaubnisregister zu errichten, um so den sogenannten Führerschein-Tourismus zu erschweren.

Scheckkarte bei internationalem Führerschein nötig

Egal, wann der Führerschein ausgestellt wurde: Unerlässlich ist der Umtausch, wenn wegen einer Fernreise ein internationaler Führerschein erforderlich ist. Dieser kann nur für Inhaber eines neuen Scheckkartenführerscheins ausgestellt werden. Internationale Führerscheine werden etwa in den USA benötigt. In den EU-Staaten ist der zusätzliche internationale Führerschein nicht nötig.

Nach der EU-Führerscheinrichtlinie müssen sämtliche bisher geltenden Führerschein-Dokumente, also auch DDR-Führerscheine, in den anderen EU-Staaten und den EWR-Staaten anerkannt werden. Darauf weist der ADAC hin. Es darf weder die neue Führerschein-Plastikkarte noch eine Übersetzung oder gar zusätzlich ein internationaler Führerschein verlangt werden.

Wer schon jetzt ein neues Dokument im Scheckkartenformat haben möchte, hat keinen großen Aufwand: Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro bei der ausstellenden Behörde einzahlen sowie den alten Führerschein und ein neues Foto vorlegen. dpa/dhz