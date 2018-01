Gewinnen Sie einen Skihelm von Sebastian Holzmann Stimmen Sie ab! Welches Winterbild gefällt Ihnen am besten?

Es ist Winter... Welches Winterbild gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab! Die beiden Bilder mit den meisten Stimmen gewinnen je einen Carbon-Skihelm von Uvex im Design von Skirennläufer Sebastian Holzmann für die Weltcup-Saison 2017/2018.

© Aaron Burden/ Unsplash.com

© Daniela Lorenz

Traumhafte Skipisten, schneeverhangene Berge, glitzernde Eiskristalle: Der Winter ist da und dazu haben DHZ-Leser ihre schönsten Winterimpressionen an die Redaktion gesendet und jetzt wird der Sieger gesucht. Stimmen Sie ab – die beiden Bilder mit den meisten Stimmen gewinnen einen Carbon-Skihelm im Original-Renndesign des deutschen Nachwuchstars Sebastian Holzmann.

Der Profihelm der Sportartikelfirma Uvex ist aus Carbon, ultraleicht und an den Seiten geschlossen. Mit diesem Helm geht Sebastian Holzmann im FIS-Weltcup im Riesenslalom an den Start. Lackiert wurde der Skihelm in einem aufwendigen Verfahren von der Firma Blach in Ansbach.

Jetzt abstimmen! Sie haben zwei Stimmen

Schritt 1: Wählen Sie aus den 30 besten eingesendeten Bilder Ihre beiden Favoriten aus

Schritt 2: Stimmen Sie bis zum 10. Januar 2018 für Ihre beiden Favoriten ab. Sie haben zwei Stimmen. Bitte beachten Sie, dass doppelte Votings (Sowohl Erst- als auch Zweitstimme für dasselbe Bild) nicht gewertet und für ungültig erklärt werden

