21.09.2017

Steuertipp Vorsteuervergütungsverfahren: Diese Frist sollten Sie beachten

Vom Unternehmen gezahlte ausländische Umsatzsteuer kann in so genannten Vorsteuervergütungsverfahren zurückerstattet werden. Die Frist für die Erstattung der ausländischen Vorsteuer aus dem Jahr 2016 läuft allerdings in wenigen Tagen ab.

Der Erstattungsantrag muss für 2016 bis spätestens 30.9.2017 gestellt werden. Die Beantragung des Vorsteuervergütungsverfahrens kann online im Portal des Bundeszentralamts für Steuern durchgeführt werden. Das Bundeszentralamt schickt den Erstattungsantrag nach Überprüfung der formellen Voraussetzungen an die ausländische Erstattungsbehörde.

Wissenswertes zum Vorsteuervergütungsverfahren

Frist: Bei der Beantragungsfrist zum 30.9.2017 handelt es sich um eine Ausschlussfrist. Das bedeutet im Klartext, dass das Finanzamt keine Fristverlängerung erteilt. Geht der Antrag erst am 1.10.2017 ein, ist die Erstattung der ausländischen Steuer verloren.

Verzicht: Wird für 2016 kein Antrag auf Erstattung der ausländischen Vorsteuer gestellt, kann diese als Betriebsausgaben vom Gewinn abgezogen beziehungsweise den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden, sollte die ausländische Umsatzsteuer beim Kauf von Anlagegegenständen angefallen sein.

Drittland: Das geschilderte Vorsteuervergütungsverfahren gilt nur für ausländische Umsatzsteuer, die in einem EU-Land angefallen ist. Das Vorsteuervergütungsverfahren für Steuern in Nicht-EU-Staaten (= Drittländer) ist bereits am 30.6.2017 abgelaufen. dhz

