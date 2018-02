02.02.2018

Steuertipp Vorsteuerabzug: Auf aussagekräftige Leistungsbeschreibung achten

Man kann es nicht oft genug wiederholen. Bekommt ein Handwerksbetrieb eine Rechnung von einem anderen Unternehmer, steht ihm aus dieser Rechnung nur dann ein Vorsteuerabzug zu, wenn aus der Rechnung klar hervorgeht, welche Leistungen tatsächlich erbracht wurden. Ein neues Urteil verdeutlicht, wie streng die Finanzämter bei einer zu schwammigen Leistungsbeschreibung sind.

In dem Streitfall vor dem Finanzgericht Hessen ging es zwar um ein Unternehmen in der Bekleidungsbranche, die Aussagen der Richter zum Vorsteuerabzug greifen jedoch 1:1 auch für Handwerksbetriebe. In den Eingangsrechnungen stand unter Leistungsbeschreibung "diverser Modeschmuck" oder "diverse Kleidungsstücke". Im Prinzip sagt eine solche Leistungsbeschreibung gar nichts aus. Aus diesem Grund versagten Finanzamt und Finanzgericht Hessen den Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen (FG Hessen, Urteil v. 12.10.2017, Az. 1 K 2402/14; Revision beim Bundesfinanzhof).

So sollte die Leistungsbeschreibung aussehen

Damit das Finanzamt den Vorsteuerabzug genehmigt, sollte bei der Leistungsbeschreibung auf Folgendes geachtet werden:

Die Leistungsbeschreibung muss so aussagekräftig wie möglich sein. Auf Formulierungen wie "sonstige Leistungen" oder "Diverses" sollte unbedingt verzichtet werden.

Sie können auch eine Anlage an die Rechnung hängen, aus der sich die Leistungen ergeben.

Es genügt auch, wenn Sie in der Rechnung auf eine schriftliche Vereinbarung verweisen und sich aus dieser Vereinbarung die Leistungen ergeben.

Steuertipp: Gegen die Kürzung des Vorsteuerabzugs wegen einer zu schwammigen Leistungsbeschreibung sollten Sie unbedingt mit einem Einspruch und einem Antrag auf Ruhen des Verfahrens kontern. Denn der Streitfall des Finanzgerichts Hessen liegt nun beim Bundesfinanzhof zur Entscheidung (BFH, XI R 2/18). Und hier könnte endlich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs Beachtung finden, dass besagt, dass aufgrund einer nicht aussagekräftigen Leistungsbeschreibung niemals eine Vorsteuerkürzung erfolgen darf. dhz

