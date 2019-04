04.04.2019

Bewerber-Knigge Vorstellungsgespräch: Wie verschiebt man es?

Das Vorstellungsgespräch ist die letzte Hürde vor dem neuen Job. Doch manchmal kommt einem Bewerber etwas Wichtiges – oder nicht ganz so Wichtiges – dazwischen. Wie verschiebt man ein Jobinterview, ohne es sich direkt mit dem potenziellen Arbeitgeber zu verscherzen?

Von Sebastian Wolking

Muss das Vorstellungsgespräch verschoben werden, sollten Bewerber den Termin unbedingt telefonisch absagen - und am besten direkt einen Ersatztermin vorschlagen. - © bramgino - stock.adobe.com Weitere Beiträge zu diesem Artikel Musterschreiben: So bewerbe ich mich richtig

Zehn Tipps für die Online-Bewerbung

Nach negativen Erfahrungsberichten muss man im Internet nicht lange suchen. Ein wiederkehrendes Lamento von Bewerbern lautet: Nachdem man den Termin fürs Vorstellungsgespräch verschieben wollte, kam prompt die endgültige Absage des Unternehmens. Offenbar legen es viele Arbeitgeber negativ aus, wenn ein Kandidat um einen Ersatztermin bittet. Möglicherweise drängt sich ihnen der Verdacht auf, dass der Bewerber unzuverlässig oder einfach nicht genügend an der Stelle interessiert sei.

Vorstellungsgespräch verschieben: Welche Gründe gibt es?

"Das Interesse muss erkennbar sein. Wichtig ist uns zu sehen, ob der Bewerber direkt einen neuen Termin abmachen will oder einfach gar nichts sagt", sagt Rüdiger Schmitt, Sprecher der Friseurkette Klier. Klier beschäftigt in deutschlandweit mehr als 1.500 Salons insgesamt rund 10.000 Mitarbeiter. Auf 900 bis 1.000 Azubis schätzt Rüdiger Schmitt die Zahl der Neueinstellungen pro Jahr. Damit kommt von etwa 10.500 Jung-Friseuren, die deutschlandweit 2017 einen Azubi-Vertrag unterschrieben haben, fast jeder zehnte in einem Klier-Salon unter.

Und das sind vor allem Frauen. 80 Prozent der Azubis im Friseurhandwerk sind weiblich, bei Klier beträgt der Frauenanteil sogar 95 Prozent. Das macht einen Unterschied. So würden viele Frauen bei Klier ihr Jobinterview absagen, weil ein Kind krank geworden ist und Betreuung braucht. "Das kommt bei uns häufiger vor", so Schmitt. "Und es wird zu 100 Prozent akzeptiert."

"Wir haben einen Bewerbermarkt", meint er. Nicht einmal Vorstellungsgespräche bei der Konkurrenz sind daher noch ein No-Go. "Wenn jemand die Einladung eines anderen Unternehmens vorzieht und das offen kommuniziert, dann ist er nicht automatisch von der Liste gestrichen", meint Schmitt. Es sei schließlich normal, dass Bewerber eine Rangliste ihrer Favoriten erstellen. Und wenn der eigene Name anfangs nicht ganz oben auftauche, der Kandidat sich aber doch noch umentscheide, sei das nichts Verwerfliches. Aber was, wenn ein Bewerber zum Vorstellungsgespräch gar nicht erst erscheint? "Wenn er sich zeitnah meldet und einen nachvollziehbaren Grund nennt und Bemühen signalisiert, dann kriegt er eine zweite Chance", versichert Schmitt.

Vorteil: Mehr Stellen als Bewerber

Angebot und Nachfrage wirken sich offenbar grundlegend auf die Rekrutierungspraxis aus. Haben die Unternehmen weniger Auswahl an fähigen Kräften, lassen sie ihnen mehr durchgehen. Ist das Angebot üppig, können sie erbarmungsloser aussieben. Tatsächlich war nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit die Gesamtzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen von Oktober 2017 bis September 2018 erstmals seit 1994 höher als die Zahl der gemeldeten Bewerber. 565.300 Lehrstellen standen nur 535.600 Bewerbern gegenüber. Probleme, Nachwuchskräfte zu finden, haben vor allem Gastronomie und Hotellerie, Bäcker und Fleischer – und eben Friseure. Zudem ist speziell Klier wegen vermeintlicher Dumpinglöhne bereits in die Kritik geraten, der Ruf ist angeschlagen.

Auf der anderen Seite gibt es noch immer Gewerke, in denen es deutlich mehr Bewerber als Stellen gibt, zum Beispiel bei Tischlern, Fachinformatikern oder Kfz-Mechatronikern. Auch große Unternehmen haben weiterhin die Qual der Wahl.

Vorstellungsgespräch verschieben? Ja, das sollte grundsätzlich möglich sein. Zu forsch und fordernd sollten Bewerber dabei aber vielleicht doch nicht auftreten.