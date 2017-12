15.12.2017

Umfrage unter Arbeitnehmern Viele Deutsche wollen 2018 ihre berufliche Leistung steigern

Arbeitgeber können sich freuen: Die Motivation, im kommenden Jahr mehr im Beruf leisten zu wollen, ist hoch. Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer und besonders viele Azubis sehen einer aktuellen Umfrage zufolge ein großes Steigerungspotenzial für 2018. Dennoch wollen viele ihr Arbeitspensum nicht erhöhen.

Gute Vorsätze treffen die Deutschen nicht nur fürs Privatleben. Auch im Job haben viele Arbeitnehmer 2018 einiges vor und wollen im Vergleich zum gerade ausklingenden Jahr ihre Leistung steigern. Einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens respondi für das Job-Portal Indeed zufolge gab fast die Hälfte der befragten Arbeitnehmer (44 Prozent von 2.944 Befragten) an, das Gefühl zu haben, in 2017 nicht das Maximum aus ihrem Job herausgeholt zu haben. Zu den Befragten gehörten auch Azubis und auch diese sehen ein großes Steigerungspotenzial für 2018: So wollen 71 Prozent der Auszubildenden im kommenden Jahr mehr berufliche Leistung zeigen.

Konkret sehen die Karriereziele bzw. die Bereiche, in denen sich die Befragten mehr einbringen wollen, so aus:

44 Prozent wollen in den kommenden zwölf Monaten mehr Projektverantwortung übernehmen.

28 Prozent planen im Privatleben zurückzustecken, um so 2018 mehr Energie und Zeit in die Entwicklung ihrer beruflichen Laufbahn investieren zu können.

32 Prozent möchten an mehr Meetings teilnehmen.

20 Prozent ist an beruflichen Treffen interessiert, die nichts mit dem eigenen direkten beruflichen Einsatzgebiet zu tun haben.

Die hohe Motivation drückt sich auch darin aus, dass viele Arbeitnehmer auch bereit sind, außerhalb der regulären Arbeitszeiten beruflich erreichbar zu sein. So wollen beispielsweise weiterhin nur 20,5 Prozent zukünftig seltener ihre Mails von zu Hause aus checken, obwohl dies als ein starker Faktor gilt, der beruflichen Stress verursacht. 28 Prozent der Befragten planen zudem, öfter im Home-Office zu arbeiten als im letzten Jahr.

Berufliche Vorsätze 2018: Arbeitszeit reduzieren und Jobwechsel

Doch trotz dieser Pläne und der hohen Motivation wollen viele Arbeitnehmer ihr Arbeitspensum insgesamt nicht erhöhen. So gaben zwar 21 Prozent der Befragten an, 2018 mehr arbeiten wollen als 2017. Doch im Gegenzug planen auch 24,5 Prozent ihr Arbeitspensum zu reduzieren.

Gute Vorsätze haben die deutschen Arbeitnehmer der Umfrage zufolge aber auch für das tägliche Miteinander: So möchten 40 Prozent im kommenden Jahr auf ihre Kollegen und 34 Prozent auf den Vorgesetzten offener und freundlicher zugehen. 37 Prozent planen 2017 öfter mit ihren Kollegen etwas nach Feierabend zu unternehmen.

Bei all diesen positiven Anzeichen für das kommende Jahr sollten Arbeitgeber eines aber beachten: 40 Prozent der Befragten planen 2018 einen Jobwechsel – viele davon bereits im ersten Quartal des neuen Jahres. dhz