27.07.2017

Reise mit dem Auto Verkehrsverstöße im Ausland: Diese Strafen drohen

Lichtpflicht in Polen, Linksverkehr in Großbritannien, Radarwarngerätverbot in Luxemburg – wer ausländische Verkehrsregeln missachtet, zahlt nicht nur viel Geld. Im schlimmsten Fall droht sogar Gefängnis. Die Verkehrsregeln und Strafen verschiedener Länder im Überblick.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: Wer mit dem Auto durch verschiedene Länder reist, sollte sich über die jeweiligen Verkehrsregeln informieren.

Wer mit dem Auto eine Reise ins Ausland unternimmt, sollte sich gründlich über die Verkehrsregeln des Ziellandes informieren. Dass Urlauber in Großbritannien beispielsweise ihre Geschwindigkeit von Stundenkilometern in Meilen pro Stunde umrechnen und auf der linken statt rechten Straßenseite fahren müssen, dürfte weitestgehend bekannt sein. „Aufgrund der entgegengesetzten Verkehrsführung aber müssen diejenigen, die ein Fahrzeug mit asymmetrischem Abblendlicht besitzen, den entsprechenden Bereich am Scheinwerfer abkleben, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird“, sagt Steffen Mißbach, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland.

„Gerade dem Thema Beleuchtung sollte bei der Fahrt ins Ausland besondere Beachtung geschenkt werden“, so Mißbach weiter. In Polen, Dänemark oder Kroatien gilt beispielsweise eine ganzjährige Lichtpflicht auch am Tag. In Tschechien und Serbien muss zudem ein Set Ersatzglühlampen im Wagen mitgeführt werden.

7000 Euro für Radarwarngeräte in Tschechien

Blitzer-Apps für das Smartphone sind in Deutschland genauso verboten wie Navigationssysteme mit integrierten Warnfunktionen. Verstöße werden mit bis zu 75 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. In Belgien, Frankreich, Luxemburg und Spanien ist die Nutzung eines Navigationsgerätes mit Warnung vor stationären Blitzern hingegen erlaubt. „Trotzdem sollte man sicherheitshalber immer von einem Verbot ausgehen. Es gibt viele Grauzonen und etwaige Strafen können sehr hoch ausfallen“, rät Mißbach.

Besonders trifft das auf die Verwendung von aktiven Radarwarngeräten zu. In Tschechien wird das Mitführen dieser speziellen Geräte mit bis zu 7.000 Euro geahndet – in Luxemburg, Schweden oder Belgien können sogar zwischen einem und sechs Monate Haft verhängt werden.

Auskunft geben Konsulate der Fremdenverkehrsämter

Ähnlich hohe Strafen drohen im Ausland bei Geschwindigkeitsübertretungen, Fahren unter Alkoholeinfluss, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung oder Parkdelikten. „Reisende können sich beispielsweise auf den Webseiten der Automobilclubs, der Fremdenverkehrsämter oder der Botschaften und Konsulate der betreffenden Länder informieren“, sagt Mißbach. Einen Überblick der Höhe der Bußgelder bei Verkehrsverstößen in verschiedenen Ländern gibt zum Beispiel der ADAC:

Verkehrssünden im Ausland

Land Promillegrenze Alkohol am Steuer 20km/h zu schnell Nichtanlegen des Sicherheitsgurt Handy am Steuer Belgien 0,5 ab 170 ab 100 ab 110 ab 110 Dänemark 0,5 bis 1 MV ab 135 200 200 Frankreich 0,5* ab 135 ab 135 ab 135 ab 135 GB (Schottland) 0,8 (0,5) bis 5710 ab 110 bis 570 ab 230 Italien 0,5* ab 530 ab 170** ab 80 ab 160 Kroatien 0,5 * ab 95 ab 65 65 ab 65 Luxemburg 0,5 ab 145 ab 50 75 75 Niederlande 0,5* ab 325 ab 165 140 230 Österreich 0,5* ab 300 ab 30 ab 35 ab 50 Polen 0,2 ab 145 ab 25 25 ab 50 Schweiz 0,5* ab 550 ab 165 55 90 Slowenien 0,5* ab 300 ab 80 120 120 Spanien 0,5* ab 500 ab 100 ab 200 ab 200 Tschechien 0,0 ab 100 ab 40 80 ab 55

Bußgelder betreffen Verstöße mit Pkw; Beiträge in Euro (gerundet); MV = Nettomonatsverdienst. *= Für Fahranfänger und Berufskraftfahrer gelten teilweise niedrigere Promillegrenzen. ** - Mindestbußen tagsüber, nachts (22-7 Uhr) um ein Drittel höhere Bußgelder. Ähnliche Strafen wie für Alkohol werden in vielen Ländern für "Drogen am Steuer" verhängt. Außerdem Führerscheinmaßnahmen und in schweren Fällen unter Umständen auch Freiheitsstrafen. Angaben ohne Gewähr.

Quelle: ADAC

Übrigens: Wer ein Bußgeld aus dem Ausland schnell bezahlt, kann viel Geld sparen. Italien, Frankreich und Spanien beispielsweise gewähren bei Sofortzahlung hohe Rabatte. Bei fehlerhaften oder offenkundig zu hohen Bußgeldbescheiden rät der ADAC, unverzüglich Einspruch einzulegen und juristischen Beistand zu suchen. dhz