22.02.2018

Bundesverwaltungsgerichts verschiebt Entscheidung Urteil zu Fahrverboten vertagt: Handwerk bangt bis nächste Woche

Das Umweltbundesamt warnt vor gesundheitlichen, das Handwerk vor existenzbedrohenden Folgen. Und die Polizei? Die hält Kontrollen für kaum umsetzbar. Eigentlich wollte das Bundesverwaltungsgericht heute darüber entscheiden, ob Städte Fahrverbote anordnen dürfen. Doch nun wurde das Urteil vertagt.

Von Max Frehner

Entscheidung vertagt: Nach vierstündiger Verhandlung gab der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher bekannt, dass ein Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Deutschland erst nächste Woche gesprochen wird. - © picture alliance/Sebastian Willnow/dpa Weitere Beiträge zu diesem Artikel Sondierungen: Niemand möchte Fahrverbote oder blaue Plakette

Ganz Deutschland blickte heute gespannt nach Leipzig. Dort befasste sich das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit der Frage: Dürfen Kommunen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge aussprechen oder nicht?

Konkret prüften die Richter den Fall für die Städte Düsseldorf und Stuttgart. Diese wurden im Vorfeld von der Deutschen Umwelthilfe verklagt. Der Grund: Die Belastung mit Stickoxid in den Städten lag regelmäßig über denen von der EU festgeschriebenen Grenzwerten. Die örtlichen Verwaltungsgerichte verpflichteten die städtischen Behörden daraufhin, ihre Luftreinhaltepläne zu verschärfen, was Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge bedeuten würde. Da die Städte in Revision gingen, landete der Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Urteil wird als richtungsweisend für die Zukunft des Diesels in Deutschland angesehen.

Zu einem Richterspruch kam es allerdings nicht. Nach mehr als vier Stunden gab der Vorsitzende Richter, Andreas Korbmacher, bekannt, dass die Entscheidung vertagt wird. Ein Urteil soll am Dienstag, 27. Februar, verkündet werden. Während der Verhandlung erwog das Gericht auch, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Hilfe zu bitten. Dieser könnte die Frage klären, ob Fahrverbote durch die Kommunen auch ohne bundeseinheitliche Regelungen verhängt werden können.

Polizei überfordert, Ordnungsämter nicht berechtigt

Schon vor der Verhandlung monierte der geschäftsführende Bundesvorstand der Polizei-Gewerkschaft, Arno Plickert, dass es der Polizei an ausreichend Beamten fehle, um Verstöße gegen potenzielle Diesel-Fahrverbote zu ahnden. "Wegen der angespannten Personalsituation bei der Polizei wird eine flächendeckende Kontrolle von Dieselfahrverboten unmöglich sein", sagte er. Mithelfen sollen daher die städtischen Ordnungsämter. Das Problem: Diese sind überhaupt nicht befugt, den fließenden Straßenverkehr zu kontrollieren. Um tatsächlich Autos anhalten und überprüfen zu können, müsste der Gesetzgeber also zunächst einen entsprechenden Rahmen schaffen.

Abgase von Diesel-Fahrzeugen gefährlicher als gedacht

Diesel-Fahrzeuge verursachen nach Angaben des Umweltamts fast drei Viertel der Stickoxide im Straßenverkehr. Wie gefährlich die Stickstoffdioxid-Belastung für Menschen sein kann, zeigt eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes, über die Report Mainz am Tag vor der Verhandlung berichtete.

Die bisher unveröffentlichten Studienergebnisse belegen, dass der Stickstoffdioxid- Anteil in der Luft jährlich rund 8.000 Todesopfer in Deutschland fordert. Die Gefahr besteht dabei nicht nur in Städten mit hohen N02-Konzentrationen, sondern auch in ländlichen Gebieten. Bereits eine Stickstoffdioxid-Konzentration von rund 10 µg / m³ kann tödliche Folgen haben. Mit Fahrverboten soll erreicht werden, dass Städte und Kommunen den Jahresmittel-Grenzwert von 40 µg / m³ nicht mehr überschreiten.

Die meisten Todesfälle können nach Angaben der Forscher auf Herzkreislaufstörungen zurückgeführt werden, welche durch Stickstoffdioxid ausgelöst wurden. Aber auch Schlaganfälle, Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD sowie auch Diabetes können durch eine hohe NO2-Belastung begünstigt werden. Unbestritten ist: Je höher die Stickstofdioxid-Belastung, desto wahrscheinlicher sind gesundheitliche Folgen.

Fahrverbote wären existenzbedrohend für das Handwerk

Das Handwerk hatte vor der Verhandlung immer wieder vor Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge gewarnt. " Wenn die Betriebe von heute auf morgen nicht mehr in die Innenstädte kommen, dann ist das für viele Betriebe existenzbedrohend", sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) in einem Interview mit der Rheinischen Post (RP). Die Fuhrparks von Handwerksbetrieben bestehen seinen Angaben zufolge zu 80 bis 90 Prozent aus Dieselfahrzeugen.

Eine Sonderumfrage der Handwerkskammer für München und Oberbayern unter mehr als 500 Betrieben verdeutlicht die Misere, in die das Handwerk durch Fahrverbote gestürzt würde. Bei einem sofortigen Einfahrverbot für Dieselfahrzeuge in die Münchner Umweltzone wäre fast ein Drittel der in Oberbayern ansässigen Handwerksbetriebe in ihrer Existenz bedroht. Weitere 31 Prozent müssten deutliche Umsatzeinbußen verkraften.

"Viele Handwerker fühlen sich von der Bundesregierung und den Herstellern von Dieselfahrzeugen im Stich gelassen. Sie sind häufig auf Spezialfahrzeuge angewiesen, die es nur als Diesel gibt", erklärt Manfred Todtenhausen, Handwerksexperte der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Hebekrane seien nur ein Beispiel hierfür. Er befürchtet, dass Handwerker ihre Kunden und Baustellen in den Städten im schlimmsten Fall nicht mehr erreichen könnten. Die Folge: Sie müssten ihre Dieselfahrzeuge abschreiben und stünden ohne Spezialfahrzeuge da. "Das muss verhindert werden – je schneller, desto besser", so der Bundestagsabgeordnete. Die Bundesregierung müsse zum Thema Fahrverbote endlich Rechtsicherheit schaffen. So sei neben dem "ob" noch immer nicht geklärt, welche Dieselfahrzeuge betroffen wären.

Wie wichtig Diesel-Fahrzeuge für das Handwerk sind, hebt auch ZDH-Präsident Wollseifer hervor. "Es wird auch in Zukunft nicht möglich sein, Heizkessel auf dem Fahrrad oder in der U-Bahn zu transportieren", veranschaulicht er das Problem. Im Interview mit der RP fordert er Überbrückungszeiten für versorgende Betriebe und deren Mitarbeiter. Diese müssten unbürokratisch, längerfristig und flexibel gestaltet sein.

Wollseifer erwartet von der Automobilindustrie zügige Lösungen, nicht nur was den Fortschritt in der Elektromobilität betrifft: "Es ist enttäuschend, dass auch zum Jahresanfang 2018 fast keine Fahrzeuge der neuesten Norm Euro 6d mit sehr niedrigen NO2-Werten von den Autoherstellern angeboten werden, die für das Handwerk geeignet wären." Er schätzt, dass derzeit maximal 15 bis 20 Prozent der Dieselfahrzeuge im Handwerk dem Euro-6-Standard entsprechen. Da viele Handwerksbetriebe die nötigen Investitionen in ihren Fuhrpark nicht stemmen können, ist die die Automobilindustrie mit kostenfreien Nachrüstungen und Software-Updates gefordert. "Es gilt das Verursacherprinzip", so Wollseifer.