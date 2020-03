18.03.2020

Corona-Pandemie Unterricht, Meisterkurse & Co: Das ist der Stand an Ihrer HWK

Wo sind Unterricht und Prüfungen ausgesetzt – und für wie lange? Gibt es digitale Alternativen oder Unterlagen zum Selbststudium? Die Corona-Pandemie wirft bei Auszubildenden, Meisterschülern sowie bei Teilnehmern an Fort- und Weiterbildungen viele Fragen auf. Die DHZ hat bei allen Handwerkskammern den aktuellen Stand nachgefragt.

Von Max Frehner

Die Corona-Pandemie wirkt sich im großen Umfang auf die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung aus. Der Unterricht an Berufsschulen und Bildungseinrichtungen der Kammern ist vorerst eingestellt, Meisterkurse pausieren und auch Prüfungen finden bundesweit größtenteils bis zum 19. April 2020 nicht statt. Vereinzelte Abweichungen sowie den aktuellen Stand bei Ihrer Handwerkskammer (HWK) können Sie unserer Übersicht entnehmen. Dort finden sich auch Informationen, sollten seitens der Handwerkskammer in der Zwischenzeit alternative Unterrichtsformen oder Materialien zum Selbststudium angeboten werden.

Der Überblick ist nach Bundesländern und Handwerkskammern sortiert. Die Informationen stellen den Stand zum 17. März dar und geben die Informationen wieder, die von Seiten der Kammern auf deren Homepage veröffentlicht und/oder der DHZ auf Nachfrage mitgeteilt wurden. Aktualisierungen können Sie den jeweils verlinkten Seiten entnehmen.

Azubis müssen sich mit Arbeitgeber abstimmen, wenn Unterricht oder ÜLU ausfallen

Finden der Berufsschulunterricht oder die Überbetriebliche Leistungsunterweisung/Ausbildung aufgrund der Corona-Epidemie nicht statt, müssen sich Auszubildende mit ihrem Ausbildungsbetrieb abstimmen, ob sie stattdessen zur Arbeit erscheinen müssen. Eine Freistellung von der Arbeitspflicht zur Teilnahme am Schulunterricht nach § 9 Abs. 1 JArbSchG und § 15 Abs. 1 BBiG endet, sobald an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen der Unterricht ausfällt. Auszubildende sind dann grundsätzlich zum Besuch ihrer Ausbildungsbetriebe verpflichtet.

Freiburg

Die Handwerkskammer Freiburg hat alle Gesellen-, Fort- und Weiterbildungsprüfungen, sowie Meisterprüfungen abgesagt. Weiterhin wird die Gewerbe Akademie per Landesverordnung ihren Betrieb vorübergehend einstellen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-freiburg.de/

Das Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer (BTZ) ist aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres geschlossen. Sämtliche Kurse und Angebote im Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Heilbronn-Franken werden bis auf weiteres ausgesetzt und verschoben.

Dasselbe gilt für alle Prüfungen (Abschluss- und Gesellenprüfungen wie auch Fortbildungs- und Meisterprüfungen). Der Unterricht in den Meistervorbereitungskursen ist ausgesetzt. Bis zum 18. April 2020 (Ende der Osterferien) findet im BTZ keine vertiefte Berufsorientierung statt. Neue Durchführungszeiten werden individuell mit den Kooperationsschulen abgestimmt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-heilbronn.de/

Karlsruhe

Sämtliche Kurse und Angebote in der Bildungsakademie und alle Prüfungen werden bis zum Ende der Osterferien, also bis einschließlich 19. April 2020, ausgesetzt und verschoben.

Weitere Informationen: https://www.hwk-karlsruhe.de/

Konstanz

Die ÜBA sowie sämtliche Kurse und Angebote sind bis zum Ende der Osterferien, also bis einschließlich 19. April, ausgesetzt und werden verschoben. Gleiches gilt für alle Prüfungen (Abschluss- und Gesellenprüfungen wie auch Fortbildungs- und Meisterprüfungen), die in diesem Zeitraum geplant waren.

Die Handwerkskammer arbeitet im Meiser- und Fortbildungsbereich mit der Online- Lernplattform Ilias. In den kammereigenen Bildungsakademien wird diese Lernplattform derzeit folgendermaßen eingesetzt:

Bildungsakademie Singen

Meistervorbereitungskurs Metallbauer: Hausaufgabenstellung und -korrektur per E-Mail und/oder ILIAS

Bildungsakademie Waldshut

Meistervorbereitungskurs Maler: Online Unterricht zu ausgewählten Fachthemen, Lehrmaterial auf ILIAS

Meistervorbereitungskurs Schreiner: Online Unterricht zu ausgewählten Fachthemen, Lehrmaterial auf ILIAS

Bildungsakademie Rottweil

Meistervorbereitungskurs Zimmerer: Hausaufgabenstellung und -korrektur per E-Mail und/oder ILIAS

Bildungsakademie Villingen

AEVO (Ausbildungsberechtigung nach der Ausbildungseignungsverordnung): Vier Online Termine zur Prüfungsvorbereitung

Weitere Informationen: https://www.hwk-konstanz.de/

Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Berufsschulen und Bildungsakademien sind zunächst bis 19. April 2020 geschlossen. Daher findet dort kein Unterricht im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung (bzw. überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung) statt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch Prüfungen ausgesetzt und werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Diese Schließung erfolgt flächendeckend. Auch die Meisterkurse sowie alle von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald angebotenen Fort- und Weiterbildungen mit Prüfungen sind bis zum 19. April 2020 ausgesetzt. Es finden in der Bildungsakademie keine weiteren Fort- und Weiterbildungen statt.

Materialien zum Selbststudium werden angeboten. Hauptsächlich in den Bereichen „Betriebswirt des Handwerks – HwO“ und den Meisterprüfungen. Die HWK plant zudem den Einsatz alternativer Unterrichtsformen. Diese Überlegungen und Vorbereitungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen. „Aber wir arbeiten mit Nachdruck daran. Dies betrifft im Großen und Ganzen den Betriebswirt des Handwerks und auch die Vorbereitungen in den Teilen 2 bis 4 der Meisterprüfung“, so Detlev Michalke von der HWK Rhein-Neckar-Odenwald.

Einzelne Kurse, etwa für das Friseurhandwerk und zum Büromanagement, konnte die HWK nicht verschieben, sondern mussten abgesagt werden.

Weitere Informationen:https://www.hwk-mannheim.de/

Reutlingen

Bis zum 19. April finden keine Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung in der Bildungsakademie Tübingen statt. Betroffen sind alle Lehrgänge, die ab dem 16. März beginnen sollten. Die Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen an den Standorten Reutlingen, Sigmaringen und Tübingen sind ebenfalls ausgesetzt. Teilnehmer werden gebeten, Kontakt mit den jeweiligen Lehrgangsleitern oder den Mitarbeitern der Bildungsakademien aufzunehmen. Auch die Prüfungen sind von der Zwangspause betroffen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-reutlingen.de/

Region Stuttgart

Der komplette Präsenzunterricht und Prüfungsbetrieb ist bis einschließlich 18. April 2020 ausgesetzt. Die überbetrieblichen Ausbildungskurse finden bis nach den Osterferien nicht mehr statt. Alle Präsenztermine für Teilnehmende von Weiterbildungskursen entfallen ebenfalls. Alle Teilnehmer haben weiterhin die Möglichkeit sich mit der Kammer telefonisch, via E-Mail oder über die digitale Lernplattform in Kontakt zu setzen.

Zu den Meistervorbereitungskursen äußerte sich die Kammer wie folgt: „Unsere Blended Learning Angebote in der Meistervorbereitung, die aus einem Online-Lernanteil und Präsenzunterricht bestehen, passen wir momentan an. Der Präsenzunterricht wird durch Unterricht im virtuellen Klassenzimmer ersetzt. So können wir sicherstellen, dass alle Teilnehmer, die diesen Kurs besuchen, eine schnelle und sinnvolle Unterrichtsalternative in gewohnter Qualität erhalten. Die Meistervorbereitungskurse vor allem im Bereich Betriebswirtschaft und Recht, die in unmittelbarer Zukunft starten, sollen in ein reines E-Learning-Angebot umgewandelt werden. Das stellt Dozenten und Organisatoren vor große Herausforderungen und ist nicht in allen Qualifizierungsbereichen sinnvoll. Dennoch gibt es einem Teil unserer Kursteilnehmer punktuell ein Stück Planungssicherheit zurück. Hierbei ist aktuell noch in der Klärung, ob es Aufgrund dieser Umstellungen Ausnahmeregelungen bei der Aufstiegsfortbildungsförderung gibt, die aktuell noch umfangreiche Präsenzzeiten vorgibt.“

In sämtlichen Bereichen, in denen nicht das Erlernen handwerklicher Fertigkeiten oder die direkte Lernerfahrung in der Werkstatt notwendig ist, baut die Kammer zudem seit einiger Zeit auf digital-unterstützten Unterricht. Das könnte vielen Kursteilnehmern vor allem in der jetzigen Situation helfen. „Unsere Weiter- und Fortbildungskurse inklusive der Meistervorbereitung werden mit unserer digitalen Lernplattform ILIAS begleitet. Hier finden die Teilnehmer digitale Skripte und digital-gestützte Lerntests. So kann auch ortunabhängig auf das bestehende Lernangebot zugriffen werden“, so Katharina Dettweiler von der HWK Region Stuttgart.

Weitere Informationen: https://www.bia-stuttgart.de/corona

Ulm

Bis einschließlich 19. April 2020 werden an den Bildungsstätten in Ulm und Friedrichshafen keine Unterrichtseinheiten der Überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA) durchgeführt. Diese werden auf einen späteren Termin verschoben, der den Teilnehmern und Betrieben jeweils individuell noch bekannt gegeben wird. Auch die Kurse der Fort- und Weiterbildung inklusive Meisterkurse sind ab sofort bis vorerst einschließlich 18. April 2020 ausgesetzt. Dies betrifft auch Fortbildungs- und Meisterprüfungen, die bis zum 24. April 2020 vorerst ausgesetzt werden.

Weitere Informationen: https://www.hwk-ulm.de/

Bayern

Mittelfranken

Bis 19. April 2020 finden keine Prüfungen statt. Zudem ist der gesamte Lehrbetrieb eingestellt, das betrifft die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung und sämtliche Fort- und Weiterbildungskurse.

Weitere Informationen: https://www.hwk-mittelfranken.de/

München und Oberbayern

Im Kammergebiet München und Oberbayern finden bis einschließlich 19. April 2020 keinerlei Bildungsmaßnahmen, Kurse und Prüfungen im Handwerk statt.

Unterrichtsmaterialien zum Selbststudium stehen im Regelfall zur Verfügung. Ein Online-Angebot für den Teil 3 und 4 der Meisterprüfung wird nach Kammeraussagen aktuell geprüft.

Weitere Informationen: www.hwk-muenchen.de/

Kammergebiet Niederbayern-Oberpfalz finden bis einschließlich 19. April 2020 keinerlei Bildungsmaßnahmen, Kurse und Prüfungen im Handwerk statt. Dies gilt für alle Bildungszentren der Handwerkskammer, Berufsschulen, Innungen und auch für private berufliche Bildungsstätten.

Im Bereich der Meisterkurse sind Lernplattformen (Ilias) mit Unterrichtsmaterialien eingerichtet. Zudem ist zum Teil eine intensivere Nutzung der Lernplattform mit interaktivem Inhalt im Bereich der Meisterkurse geplant. Webinare finden wie geplant statt. Hauptsächlich im Bereich Unternehmensführung. Infos dazu: https://www.hwkno.de/webinare

Weitere Informationen: https://www.hwkno.de/

Oberfranken

Die Handwerkskammer verschiebt bis auf weiteres alle Lehrgänge, Maßnahmen und Prüfungen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-oberfranken.de/

Schwaben

Alle Bildungsstätten der HWK Schwaben für die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung sind bis zum 19. April 2020 geschlossen. Alle Kurse der Handwerkskammer für Schwaben, die im Zeitraum vom 16.3.2020 bis zum 19.4.2020 stattgefunden hätten, sind abgesagt und werden verschoben. Der laufende Unterrichtsbetrieb ist ausgesetzt. Alle Prüfungen der Handwerkskammer für Schwaben, die im Zeitraum vom 16.3.2020 bis zum 19.4.2020 stattgefunden hätten, sind abgesagt. „Die aktuelle Situation wird bei den Prüfungen berücksichtigt werden“, so die Kammer auf ihrer Homepage.

Weitere Informationen: https://www.hwk-schwaben.de/

Unterfranken

Bis mindestens 19. April sind alle Bildungseinrichtungen geschlossen, es finden keine Kurse, Prüfungen etc. statt. Das gilt auch für Kreishandwerkerschaften und Innungen.

Auf der Lernplattform der Handwerkskammer und über deren Cloud-Anwendung werden in verschiedensten Bereichen Unterrichtsmaterialien zum Selbststudium und alternative Unterrichtsformen angeboten. Digitale Fort- und Weiterbildungsangebote sollen wie gewohnt am Laufen gehalten werden.

Weitere Informationen: https://www.hwk-ufr.de/

Berlin

Berlin

Der Betrieb der Bildungsstätten ist bis auf weiteres ausgesetzt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-berlin.de/

Brandenburg

Cottbus

Aufgrund der Corona-Krise wird der Lehrgangsbetrieb an den beiden Aus- und Weiterbildungsstandorten der Handwerkskammer Cottbus vom 18. März 2020 bis vorerst 19. April 2020 überwiegend eingestellt.

Das betrifft den gesamten Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung und sehr viele Weiterbildungsaktivitäten im Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Cottbus-Gallinchen sowie im Lehrbauhof in Großräschen. Darüber hinaus werden alle Workshops und Seminare in diesem Zeitraum, die am Altmarkt 17 in Cottbus stattfinden sollten, verschoben. Neue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Bereits terminierte Prüfungen, bei denen nur wenige Menschen anwesend sind und an deren Durchführung die Teilnehmer überwiegend ein erhebliches Interesse haben, finden statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-cottbus.de/

Frankfurt (Oder)

Alle Kurse der ÜLU und der Fort-/Weiterbildung/Meisterschule müssen bis auf Weiteres verschoben werden.

Die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) stellt ab sofort ihren Bildungsbetrieb bis auf Weiteres, mindestens aber bis zum 19. April 2020, ein. Dies gilt sowohl für den Standort Frankfurt (Oder) als auch für den Standort Hennickendorf.

Bis dahin finden weder Kurse der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung noch Meister- oder Weiterbildungskurse statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-ff.de/

Potsdam

Die Handwerkskammer Potsdam wird den Lehrgangsbetrieb bis vorerst zum 19. April 2020 überwiegend einstellen. Das betrifft den gesamten Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) und sehr viele Weiterbildungsaktivitäten im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz.

Das Beratungsangebot für die Mitgliedsbetriebe ist von der Schließung der Bildungsstätten nicht betroffen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-potsdam.de/

Bremen

Bremen

„Angesichts der Corona-Epidemie haben wir sämtliche Kurse und Prüfungen voll umfänglich abgesagt“, sagt HandWERK-Geschäftsführer Jens Rigterink. Die HandWERK gGmbH ist das Kompetenzzentrum der Handwerkskammer Bremen. Am 27. März soll über die Maßnahme neu beraten werden inwieweit die Schließung fortgeführt wird. Damit Auszubildenden keine Nachteile entstehen, werden Gesellenprüfungen (analog zu der eventuelle beabsichtigten Vorgehensweise bei Abiturprüfungen) auf einem späteren Zeitpunkt verschoben.



Daneben sagt die Handwerkskammer Bremen sämtliche Veranstaltungen im Gewerbehaus bis einschließlich zum 14. April ab. „Wir sehen diese Maßnahme als notwendig an, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Der Schutz der Menschen ist jetzt das Wichtigste“, kommentiert Hauptgeschäftsführer Andreas Meyer den Beschluss des Kammer-Vorstandes.

Weitere Informationen: https://www.hwk-bremen.de/

Hamburg

Hamburg

Die Prüfungen der Handwerkskammer Hamburg sind von der Verfügung der Gesundheitsbehörde nicht betroffen und finden nach jetzigem Stand (17. März) grundsätzlich statt.



Dennoch müssen einige Prüfungstermine (zunächst auf unbestimmte Zeit) verschoben werden, betreffende Prüfungen sind in einer Datei aufgelistet (laufende Aktualisierung folgt). Betroffene werden in jedem Fall postalisch oder bei zeitnahen Prüfungen per E-Mail informiert.



Der Bereich Prüfungswesen steht in Kontakt zu den jeweiligen Prüfungsausschüssen und Lehrgangsträgern. Sobald Nachholtermine feststehen, werden die angemeldeten Prüfungsteilnehmer mit einem Vorlauf von mindestens 14 Tagen schriftlich informiert bzw. eingeladen.



Für alle stattfindenden Prüfungen wird eine sorgfältige Desinfektion der Prüfungsräume, sowie ausreichender Abstand von mind. 1,5 Metern zur nächsten Person gewährleistet.

Auch am ELBCAMPUS, dem Kompetenzzentrum der Handwerkskammer Hamburg, muss ein Teil der Prüfungen verschoben werden. Eine aktuelle Liste sowie Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie auf einer eigens eingerichteten Internetseite des ELBCAMPUS.

An den Hamburger Berufsschulen wird der Unterrichtsbetrieb ab Montag, den 16. März ruhen.

Bis zunächst einschließlich 30. April 2020 finden in Hamburg zudem keine überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge (ÜLU) statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-hamburg.de/

Hessen

Bis auf weiteres finden keine ÜLU-Lehrgänge und keine Meistervorbereitungskurse in den Berufsbildungs- und Technologiezentren der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main statt. Anstehende Prüfungshandlungen sind ausgesetzt. Laufende Prüfungshandlungen können ausgesetzt werden.

Weitere Informationen: https://www.hwk-rhein-main.de/

Kassel

Noch ist der Unterricht nicht an allen Bildungsstätten ausgesetzt. Mit der Schließung der noch offenen Häuser sei jedoch bis zum Wochenende zu rechnen. Prüfungen sind nach Auskunft der Kammer bis zum 19. April abgesagt.

Weitere Informationen:https://www.hwk-kassel.de/

Wiesbaden

An allen Bildungseinrichtungen der Handwerkskammer Wiesbaden, an den Standorten in Wiesbaden und Wetzlar, werden bis mindestens 19. April 2020 keinerlei Kurs- und Prüfungsmaßnahmen mehr durchgeführt. Dies betrifft alle Lehrgänge der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU), Fort- und Weiterbildungs- sowie Meistervorbereitungskurse und Prüfungen der Handwerkskammer Wiesbaden.

Weitere Informationen: https://www.hwk-wiesbaden.de/

Die Bildungszentren der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern in Rostock und Neustrelitz bleiben bis 19. April geschlossen. Damit finden in dieser Zeit keine Kurse, Seminare und Lehrgänge statt. Dies betrifft auch sämtliche Prüfungen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-omv.de/

Schwerin

Die Berufsschulen sowie das Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Schwerin bleiben bis 19. April 2020 geschlossen. Damit finden im Zeitraum bis zum 19. April 2020 keine Kurse, Seminare und Lehrgänge statt. Der Ausfall betrifft auch sämtliche Prüfungen, die in diesem Zeitraum demnach nicht abgehalten werden können.

Weitere Informationen: https://www.hwk-schwerin.de/

Niedersachsen

Wegen der Corona-Krise findet bis 18. April 2020 grundsätzlich kein Unterricht in den Bildungseinrichtungen statt. Dasselbe gilt für alle Prüfungen: Meister-, Fortbildungs-, Gesellen- und Abschlussprüfungen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-bls.de/

Hannover

Der gesamte Lehrbetrieb – also auch die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung – ist bis zum 19. April eingestellt. Alle danach geplanten und eingeladenen ÜLU-Kurse finden (nach heutigem Kenntnisstand) statt. Die im Zeitraum vom 16. März bis 19. April verschobenen ÜLU-Kurse werden neu geplant und dann neu eingeladen. Alle Meistervorbereitungslehrgänge, deren Prüfung nach dem 1. Juli 2020 stattfinden, haben im genannten Zeitraum keinen Unterricht. Fort- und Weiterbildungskurse sowie Prüfungen finden in genannten Zeitraum ebenfalls nicht statt.

Weitere Informationen: www.hwk-Hannover.de/

Oldenburg

Bis zum 18. April werden keine Lehrgänge und Prüfungen stattfinden. Für die Kurse, die direkt an der Handwerkskammer stattfinden, gilt: Die gesamte Schulplanung ab dem 20. April soll zunächst aufrecht erhalten bleiben und für die ausfallenden Kurse bis zum 18. April wird versucht, Nachholtermine zu generieren. Alle Teilnehmer werden kurzfristig schriftlich vom BBZ informiert.

Weitere Informationen: www.hwk-oldenburg.de

Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim

Der Lehrgangsbetrieb ist an allen Bildungsstandorten eingestellt worden. Auch alle Prüfungen sind abgesagt, die ab dem 17. März geplant waren. „Das betrifft ausnahmslos alle Gewerke und Bereiche“, stellt Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt weiterhin klar. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zum 18. April gelten.

Weitere Informationen: https://hwk-osnabrueck.de/

Ostfriesland

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat die Handwerkskammer für Ostfriesland den Lehrgangsbetrieb, terminierte Prüfungen sowie geplante Veranstaltungen im Berufsbildungszentrum Aurich bis zum 18. April eingestellt. Das betrifft den gesamten Bereich der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen, die Meistervorbereitungskurse sowie Kurse der beruflichen Fortbildung.

Weitere Informationen: https://www.hwk-aurich.de/

Weder Kurse noch Prüfungen finden aktuell in den Liegenschaften in Hildesheim und Göttingen statt. Zum jetzigen Zeitpunkt fallen alle Lehrveranstaltungen bis zum 19. April aus.

Die Lehrwerksmeister geben in den jetzt unterbrochenen Lehrgängen Print-Unterlagen an die Meisterschüler weiter, damit die ausgefallene Zeit einigermaßen durch Selbststudium und Prüfungsvorbereitung kompensiert werden kann. Die Kammer will alle Beteiligten (Betriebe, Azubis, Meisterschüler) unverzüglich online und/oder per Mail informieren, sobald der Regelbetrieb (zumindest teilweise) wiederaufgenommen werden kann.

Weitere Informationen: https://www.hwk-hildesheim.de/

Aachen

Angesichts der Corona-Infektionen bleiben bis zum 17. April 2020 die Bildungszentren der Handwerkskammer Aachen und ihre Akademie für Teilnehmer und Studierende geschlossen. Es finden keine Lehrgänge und Kurse statt. Dies hat auch zur Folge, dass ab sofort und bis auf Weiteres alle Prüfungen in den Bildungsstätten und im Haupthaus der Kammer abgesagt sind.

Weitere Informationen: https://www.hwk-aachen.de/

Dortmund

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen der Kammer sowie die Erwachsenenbildung und Prüfungen im gesamten Kammerbezirk sind zunächst bis 19. April abgesagt.

Weitere Informationen: www.hwk-do.de/

Düsseldorf

Bis 19. April 2020 sind sämtliche Lehrgänge der Meisterschulen der HWK sowie alle weiteren Fort- und Weiterbildungskurse ausgesetzt. Es finden in dieser Zeit auch keine Meister- und Fortbildungsprüfungen statt. Und auch sämtliche Zwischen-Gesellen- und Abschlussprüfungen, die von der Handwerkskammer Düsseldorf durchgeführt werden, sind für diesen Zeitraum abgesagt.

Weitere Informationen: www.hwk-duesseldorf.de und telefonisch unter 0211 8795-555

Köln

Es findet kein Unterricht am Bildungszentrum Butzweilerhof statt. Alle Prüfungen (auch Gesellen- und Meisterprüfungen) sind abgesagt. Das betrifft auch Lehrgänge, Kurse und Veranstaltungen jeglicher Art in allen Aus- und Fortbildungszentren sowie in den Geschäftsstellen in Bonn und Köln.

Weitere Informationen: https://www.hwk-koeln.de/

Münster

Der Lehrgangsbetrieb im Präsenzunterricht des Handwerkskammer Bildungszentrums HBZ wird vorläufig bis zum 19. April eingestellt. Die vom 16. bis 20. März stattfindenden Meister-Prüfungen werden zu Ende geführt. Ab Montag, 23. März, finden vorläufig bis zum 19. April keine Meister-Prüfungen mehr statt. Alle weiteren Prüfungen sind vorläufig ebenfalls bis zu diesem Termin abgesagt. Bis zum 19. April 2020 findet zudem vorläufig keine Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) statt, ebenso sind Weiterbildungsangebote wie z.B. die Managementwerkstatt-Reihe ausgesetzt.

Es ist in Planung, Unterrichtsmaterialien zum Selbststudium auszugeben. Zudem werden alternative Unterrichtsformen wie z.B. digitale Fort- und Weiterbildungsangebote geprüft. .

Weitere Informationen:https://www.hwk-muenster.de/de

Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Die Handwerkskammer schließt ihrerseits ihr Berufsbildungszentrum am Campus Handwerk in Bielefeld und das Handwerksbildungszentrum Lemgo für den Lehrgangsbetrieb. Die Schließung erfolgt aufgrund des sich rasant ausbreitenden Coronavirus und gilt zunächst bis zum 19. April 2020.

Weitere Informationen: https://handwerk-owl.de/de/

Südwestfalen

„Die (verpflichtenden) Lehrgänge für Auszubildende waren ja bereits ausgesetzt. Angesichts der dynamischen Entwicklung der Infiziertenzahlen halten wir es jetzt auch für geboten, alle anderen Lehrgänge bis auf Weiteres auszusetzen“, erklärt Meinolf Niemand, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen. Alle Prüfungen werden mit sofortiger Wirkung bis einschließlich 25. April 2020 ausgesetzt

Weitere Informationen: https://www.hwk-swf.de/

Koblenz

Alle Meister- und Weiterbildungskurse sowie Lehrgänge der HwK Koblenz werden zunächst bis zum 19. April 2020 ausgesetzt. Die praktische Zwischenprüfung im Ausbildungsberuf Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk findet ebenfalls nicht statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-koblenz.de/

Pfalz

Alle Kurse der Überbetrieblichen Ausbildung, alle Prüfungen und alle Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sind abgesagt. Zudem sind alle Prüfungen (Fortbildungs-, Meister-, Zwischen-, Gesellen- und Abschlussprüfungen) bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien (19. April) abgesagt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-pfalz.de/

Rheinhessen

Alle Kurs- und Prüfungsmaßnahmen in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammer Rheinhessen sind vorerst abgesagt. Dies gilt bis auf Weiteres, nach aktuellem Stand jedoch mindestens bis 19. April 2020 und betrifft alle Lehrgänge der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU), Fort- und Weiterbildungs- sowie Meistervorbereitungskurse und Prüfungen der Handwerkskammer Rheinhessen.

Für Teilnehmende der Weiterbildungs- und Meistervorbereitungskurse arbeitet die Kammer an alternativen Online-Lösungen und informiert zeitnah individuell.

Weitere Informationen: https://www.hwk.de/

Trier

Wegen der Coronakrise müssen die Kurse und Prüfungen bis auf Weiteres verschoben werden. In den Bildungszentren der Kammer finden vorsorglich (bisher gibt es keinen Corona-Verdachtsfall in der Handwerkskammer) bis auf Weiteres keine Kurse der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (Ülu), der Berufsbildungsorientierung, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Meisterkurse mehr statt. Des Weiteren finden Prüfungen ebenfalls nicht statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-trier.de/

Saarland

Saarland

Alle aktuell geplanten Prüfungen sind bis zum 26. April 2020 abgesagt. Sie werden nach Ostern nachgeholt. Zudem bleiben alle handwerklichen Bildungszentren im Saarland bis auf Weiteres geschlossen. Der Unterrichtsausfall erstreckt sich auf alle Schulungsinhalte und nach aktuellem Stand bis 26. April 2020.

Dozenten werden aktuell angefragt, ob sie Teilnehmern Schulungsinhalte beziehungsweise -materialien zum Selbststudium zur Verfügung stellen können. Die HWK informiert alle Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer der entsprechenden Kurse unverzüglich, sobald eine gute Lösung für einen Kurs gefunden ist.

Zudem testet die HWK aktuell Online-Konferenzsysteme auf ihre Eignung für einen „Fernunterricht“ und wird diese in erster Linie in Schwerpunktfächern zur Schulung einsetzen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-saarland.de/de

Sachsen

Chemnitz

Ab sofort entfallen alle Präsenzkurse und -lehrgänge an der Handwerkskammer Chemnitz und ihren Standorten in den Bildungs- und Technologiezentren in Chemnitz und Plauen, somit finden auch keine Prüfungen und keine Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung statt. Über die Durchführung von Blended Learning Lehrgängen (online Lehrgänge) informieren Sie sich bitte beim für Ihren Lehrgang zuständigen Mitarbeiter der Handwerkskammer Chemnitz.

Weitere Informationen: https://www.hwk-chemnitz.de/

Dresden

Alle Kurse müssen bis auf Weiteres verschoben werden. Die Handwerkskammer Dresden schließt den Ausbildungsbetrieb der Standorte Dresden, Großenhain und Pirna von njumii - das Bildungszentrum des Handwerks sowie das Gästehaus Dresden. Zudem finden bis zum 19. April 2020 keine Prüfungen mehr statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-dresden.de/

Leipzig

Bis voraussichtlich 19. April finden im Bildungs- und Technologiezentrum in Borsdorf und im Leipziger Haus des Handwerks keine Kurse (ÜLU, Meisterfortbildung, ...), keine Prüfungsvorbereitung und keine Prüfungen statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-leipzig.de/

Halle (Saale)

Die Kurse und Prüfungen im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) finden bis auf Weiteres nicht mehr statt. Alle Prüfungen der Kammer ebenso.

Weitere Informationen: https://hwkhalle.de/

Magdeburg

Im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer (Harzburger Straße 13) findet bis einschließlich 13. April 2020 kein Lehrbetrieb statt. Das betrifft sowohl die Überbetriebliche Lehrunterweisung als auch die Fort- und Weiterbildungen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-magdeburg.de/

Flensburg

Am Berufsbildungszentrum der Kammer und am Standort Flensburg wie auch am Standort Rendsburg fallen Veranstaltungen und Sprechtage, Meistervorbereitungskurse, Meister- und Gesellenprüfungen, die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, Fortbildungsprüfungen und Teil I-Prüfungen Kauffrau für Büromanagement (HWK) sowie alle Lehrgänge im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, des Jobcenters und der Bundeswehr aus. Dies gilt vorerst bis zum 18. April.

Weitere Informationen: https://www.hwk-flensburg.de/

Lübeck

Alle Fort- und Weiterbildungslehrgänge inklusive aller Meistervorbereitungslehrgänge sind mit sofortiger Wirkung zunächst bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. Zudem sind auch alle Kurse der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung abgesagt. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 19. April 2020 in allen Einrichtungen der Handwerkskammer Lübeck (Berufsbildungsstätte Travemünde, Berufsbildungsstätte Elmshorn, Berufsbildungsstätte Kiel, Fortbildungszentrum Lübeck). Bis zunächst 24. April 2020 finden außerdem keine Prüfungen statt. Berufsschulen bleiben bis zum 19. April 2020 geschlossen.

Weitere Informationen: https://www.hwk-luebeck.de/

Thüringen

Erfurt

Alle Bildungsmaßnahmen im Bildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt sind aufgrund der derzeit ansteigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus bis einschließlich 19. April ausgesetzt. Bis 24. April 2020 finden zudem alle Zwischen-, Gesellen- und Abschlussprüfungen, sowie alle Fortbildungsprüfungen (dies betrifft auch die AEVO-Prüfungen) und alle Meisterprüfungen nicht statt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-erfurt.de/

Ostthüringen

Im Kammerbezirk der Handwerkskammer für Ostthüringen sind alle Berufsschulen sowie die Bildungsstätten der Handwerkskammer für Ostthüringen bis zum 19. April 2020 für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen. Es findet in den Bildungsstätten der Kammer daher keinerlei Unterricht statt, weder Ülu-Kurse, noch Meisterkurse oder andere Bildungsmaßnahmen. Auch die Prüfungen sind bis auf weiteres abgesagt.

Weitere Informationen: https://www.hwk-gera.de/

Südthüringen

Aufgrund der aktuellen Situation und der Schließung der Berufsschulen und des Bildungscampus BTZ Rohr-Kloster sind alle Prüfungen in Zuständigkeit der Handwerkskammer Südthüringen und der Kreishandwerkerschaften und Innungen zunächst bis zum 24. April abgesagt. Auch alle Meisterkurse und sonstige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, sowie Meisterprüfungen und Fortbildungsprüfungen in Zuständigkeit der Handwerkskammer Südthüringen sind zunächst bis zum 19. April ausgesetzt.

Zum Teil wird auf Unterlagen zum Selbststudium zurückgegriffen, in Bereichen der Meisterausbildung, in den Fortbildungslehrgängen „Geprüften Betriebswirt (HwO)“ und „Geprüfter Fachmann für kaufmännische Betriebsführung (HwO)“.

Weitere Informationen: https://www.hwk-suedthueringen.de/