27.11.2017

Berufsbildung ohne Grenzen Unternehmen bieten Azubis mit Auslandspraktika neue Perspektiven

Mobilitätsberater in ganz Deutschland helfen den Aufwand für Auszubildende und Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Sie haben den Überblick über Förderprogramme für Auslandspraktika.

Von Daniel Krause

Fabian Walter ist Auszubildender zum Maler und Lackierer. Im Frühling 2017 ging es für ihn vom Familienbetrieb im hessischen Wehrheim für vier Wochen nach Cork, im Süden Irlands.

Ermöglicht wurde ihm der Austausch auch durch das Programm "Berufsbildung ohne Grenzen" des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Die 45 Mobilitätsberater des Programms stehen den Auszubildenden, Unternehmen und Berufsschulen in der Planungsphase des Auslandspraktikums beratend zur Seite.

Zahl der Auslandspraktika steigt

Unternehmen fragen oft, was sie der Austausch kosten würde, weiß Ulrike Beck, Mobilitätsberaterin bei der Handwerkskammer Schwaben. "Was die Kosten angeht, können die Unternehmen beruhigt sein. Sie gewinnen durch das Angebot eines Auslandspraktikums eher motivierte Azubis, als das ihnen ein Nachteil entstehen würde." Unternehmen müssen nur das Gehalt weiterzahlen. Zur Zahlung von Reise- oder Unterbringungskosten besteht keine Verpflichtung, diese können zum größten Teil über Fördermittel abgedeckt werden. Die Mobilitätsberater helfen dabei, aus der Vielzahl an Förderprogrammen die geeigneten herauszusuchen, um den Eigenanteil so gering wie möglich zu halten. So konnten im Jahr 2016 2.441 Auslandspraktika realisiert werden. In den Vorjahren waren es maximal 1880 Vermittlungen.

Die Beratung umfasst nicht nur die Suche nach den richtigen Förderprogrammen. Die Mobilitätsberater wollen den Aufwand und die Hemmschwelle für alle Beteiligten niedrig halten. Ulrike Beck ist oft von Anfang bis Ende dabei. Haben Unternehmen noch keine Idee, in welches Land und Unternehmen ihr Auszubildender gehen kann, schlägt sie passende Betriebe vor. Stehen Ort und Zeit fest, stellt sie die nötigen Unterlagen zusammen, die für einen Auslandsaufenthalt benötigt werden. Die Mobilitätsberatung steht auch Gesellen zur Verfügung, bis ein Jahr nach der Ausbildung wird gefördert.

Auslandspraktika als Gruppenerlebnis

Einzelne Handwerkskammern bieten zusätzlich Austausche in Gruppen an, so auch die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Fabian Walter flog in einer Gruppe von sechs Auszubildenden nach Irland. Eine Gruppe junger Gesellen der HWK Region Stuttgart fährt einmal im Jahr in die Toskana (siehe unten). Von diesen Programmen profitieren vor allem Teilnehmer mit geringen Sprachkenntnissen in der Landessprache. Die Handwerkskammern organisieren entweder Sprachkurse für die Teilnehmer oder es reist eine Ansprechperson mit. Kenntnisse in Englisch sollten aber vorhanden sein. Eine Ausnahme hierzu bilden Praktika in deutschsprachigen Regionen. Mit Sprachen hatte Fabian Walter kein Problem. Er ging sechs Jahre auf eine englischsprachige Schule und konnte sich mit seinen irischen Kollegen ohne Probleme verständigen. "Abgesehen von der Sprache war aber alles wie bei uns im Betrieb und wir hatten Zeit Irland zu erkunden", erinnert er sich an seinen Auslandsaufenthalt.