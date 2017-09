27.09.2017

Twitter testet erweiterte Zeichen-Grenze Twitter erlaubt jetzt 280 Zeichen je Tweet

Twitter verdoppelt sein Zeichenkontingent. Statt ursprünglich nur 140 Zeichen, stehen den Nutzern künftig 280 Zeichen pro Tweet zur Verfügung. Doch nicht jeder bekommt eine Aufstockung.

"Huch, was ist denn hier los", wird sich der eine oder andere Twitter-Nutzer in den nächsten Tagen fragen. Grund ist ein Testprojekt, das der US-Kurznachrichtendienst Twitter für eine ausgewählte Gruppe von Nutzern gestartet hat. Wie viele Personen in den Test involviert sind, gibt das Unternehmen nicht bekannt.

In einer Erklärung auf dem unternehmenseigenen Blog spricht der Kurznachrichtendienst lediglich von einer "kleinen Gruppe", mit der man das erweiterte Zeichenlimit testen möchte. Auch zur geplanten Dauer des Tests machte das Unternehmen keine Angaben. Es gab aber bekannt, dass man im Falle eines positiven Fazits, die 280-Zeichen-Grenze demnächst für alle Nutzer umsetzen wolle.

Das sagen Twitter-Nutzer über die 280-Zeichen-Grenze

Auf Twitter selbst wird die Neuerung skeptisch kommentiert.

@tschahnschpange: "Es ist schockierend zu sehen, dass niemand Twitter so wenig verstanden hat wie die Macher von Twitter. #280Zeichen"

@GundelPundel: "Wer auch immer sich das mit den #280Zeichen ausgedacht hat - der twittert nicht, oder?"

@pilgrim_ren: "Ich hab zwar nichts gegen #280Zeichen aber besser wäre endlich mal eine 'Bearbeiten Funktion'"

Mit der 140-Zeichen-Grenze würde ein zentrales Markenzeichen verloren gehen

Tatsächlich würde Twitter mit einem verdoppelten Zeichenkontingent an seinen eigenen Grundfesten rütteln. Die 140-Zeichen-Grenze gilt neben dem Hashtag als zentrales Markenzeichen des Unternehmens. Dennoch ist der Kurznachrichtendienst zuversichtlich, dass die Aufstockung von 140 auf 280 Zeichen einen positiven Effekt erzielen werde.

Das Unternehmen erklärt, dass mit der Änderung weniger Tweets an die Text-Obergrenze stoßen sollen. Aktuell sei dies bei neun Prozent aller englischsprachigen Tweets der Fall. Viele Nutzer empfänden die Begrenzung als frustrierend. Man wolle twittern daher komfortabler machen.

Testlauf in allen Sprachen bis auf Japanisch, Chinesisch und Koreanisch

Die Umstellung wird zwar nur bei einer kleinen Gruppe von Nutzern durchgeführt, dennoch soll sie in allen Sprachen getestet werden. Ausnahmen bilden China, Japan und Korea. Wer in den Landessprachen der jeweiligen Staaten twittert, ist vom Test ausgeschlossen. Der Grund: Tweets in diesen Sprachen seien ohnehin sehr kurz, da mehr Inhalt mit weniger Schriftzeichen vermittelt werden könne. Ein durchschnittlicher Tweet auf Japanisch sei lediglich 15 Zeichen lang. Zum Vergleich: Englische Tweets haben eine durchschnittliche Länge von 34 Zeichen.

140 Zeichen: "Willkürliche" Einschränkung

Eine Anhebung der Zeichenanzahl für alle Nutzer ist nicht unwahrscheinlich. Der Kurznachrichtendienst schreibt seit Jahren rote Zahlen. Um an der Börse nicht unter Druck zu geraten, ist es für das Unternehmen wichtig, schnell neue Nutzer zu generieren. Mit einer 280-Zeichen-Grenze könnte dies gelingen. In einer persönlichen Stellungnahme gab Twitter-Chef Jack Dorsey zudem bekannt, dass die 140 Zeichen damals eine "willkürliche" Einschränkung gewesen seien. Sie blieb seit dem Start des Nachrichtendienstes vor zehn Jahren unangetastet. Damals basierte Twitter noch auf SMS-Nachrichten. Für Direktnachrichten wurde die 140-Zeichen-Grenze übrigens bereits aufgehoben. Nach Angaben von Twitter sei die Funktion danach häufiger genutzt geworden. fre