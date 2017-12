12.12.2017

Bye bye Bob TV-Sender ersetzt "Bob den Baumeister" durch eine Frau

Der Vorschulkanal CBeebies von BBC verabschiedet sich nach fast 19 Jahren von seiner beliebten Cartoon-Serie "Bob der Baumeister“. An seine Stelle tritt eine junge Ingenieurin.

"Bob der Baumeister" ist seit fast 19 Jahren im britischen Fernsehen zu sehen. Nun wird er abgesetzt. - © picture alliance/ dpa/ Stephanie Pilick

Zu viele Männer und zu wenig Frauen werden im Kinderfernsehen gezeigt. Dieser Meinung ist ein Kontrollorgan, dass den britischen TV-Sender BBC vor Kurzem überprüft und auf das große Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern in Cartoons aufmerksam gemacht hat. In einem aktuellen Bericht der Sunday Times heißt es, der Kinder-Sender von BBC (CBeebies) streiche deshalb die Zeichentrickserien "Bob der Baumeister" und "Feuerwehrmann Sam" aus dem Programm. So solle mehr Platz in den TV-Serien geschaffen werden.

Wie die Sunday Times weiter berichtet wird zum Beispiel die Serie "Bitz und Bob" ins Programm aufgenommen. Eine Sendung über eine technikbegeisterte achtjährige und ihren Bruder Bob, die gemeinsam Probleme lösen.

Der CBeebies-Kanal wurde 2002 ins Leben gerufen, um den Markt für Kinder unter sechs Jahren zu bedienen, und wird von 2,3 Millionen Kindern pro Woche geschaut. dhz