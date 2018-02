28.02.2018

Kostenlose Telefonberatung Telefonaktion: Wie mache ich mehr aus meinem Geld?

Sie haben Fragen zur Geld- und Vermögensanlage? Dann rufen Sie am Montag, 5. März an. Experten vom Bankenverband beantworten Ihre Fragen.

Ist Ihr Geld richtig angelegt? Rückschläge an den Aktienmärkten und historische Niedrigzinsen machen auch vielen Handwerkern zu schaffen. Viele fragen sich, wie man sein Geld sicher und zugleich noch gewinnbringend anlegen kann. Auch die finanzielle Vorsorge für den Ruhestand im Alter ist betroffen, denn die Verzinsung der klassischen Lebensversicherung ist ebenfalls auf Talfahrt. Wie kann man unter diesen Umständen finanziell vorsorgen? Wie lässt sich langfristig Vermögen aufbauen und sichern? Welche Geldanlagen lohnen sich noch?

Für Montag, 5. März, haben wir zwei neutrale Experten vom Bundesverband deutscher Banken in die Redaktion eingeladen, die zwischen 18 und 20 Uhr alle Fragen unserer Leser zur Geld- und Vermögensanlage beantworten – kompetent und kostenlos. Rufen Sie an, wenn Sie diese oder ähnliche Fragen beschäftigen: Wie teile ich mein Vermögen am besten auf? Welche Renditen sind aktuell realistisch? Welche Risiken müssen beachtet werden? Wovon sollten Anleger besser die Finger lassen? Wie lässt sich das Geld aus der fälligen Lebensversicherung sinnvoll anlegen? Wie sind die Börsenaussichten? Steigt die Steuerbelastung für Privatanleger? Sollte man Fondsanlagen überdenken?