01.10.2018

EuroSkills 2018 in Budapest Team Germany bei den EuroSkills 2018

Die EuroSkills in Budapest am vergangenen Wochenende waren aus Sicht des deutschen Teams ein voller Erfolg: Dreimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze, sowie siebenmal die Medal of Excellence, eine Ehrung für Teilnehmer mit besonders hoher Punktzahl.

SHK-Anlagenmechaniker Paul Schärschmidt bei der Siegerehrung. Er gewann bei der Europameisterschaft der Berufe eine Silbermedaille. - © Frank Erpinar/WorldSkillsGermany

Drei Tag kämpfte das deutsche Team bei den EuroSkills 2018, der Europameisterschaft der Berufe, in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Am Ende konnten die dreiundzwanzig deutschen Teilnehmer insgesamt fünfzehn Medaillen mit nach Hause nehmen. Vom 26. bis 28. Oktober haben 530 der besten Fachkräfte Europas vor rund 100.000 Besuchern aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung ihr Können unter Beweis gestellt.

Mit insgesamt siebzehn Auszeichnungen landete die deutsche Nationalmannschaft unter den Top 5 im europäischen Vergleich. In 35 offiziellen sowie zwei Demonstrations- und acht Präsentationsdisziplinen zeigten sie ihre Kenntnisse mit viel Geschick, Konzentration und Ehrgeiz.

Zweimal Gold fürs Handwerk



"Unsere Champions haben bei dieser EM sehr eindrucksvoll bewiesen, dass die berufliche Bildung und besonders die duale Berufsausbildung höchste Anerkennung verdienen. Kaum auszudenken, wo wir gelandet wären, hätten wir in allen Disziplinen einen Teilnehmer gestellt", sagt Hubert Romer. Er ist Geschäftsführer von WorldSkills Germany und offizieller Delegierter für die internationalen Berufswettbewerbe. Dreimal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze und siebenmal die Medal of Excellence, die nur die Teilnehmer mit besonders hoher Punktzahl erhalten, ist die Bilanz des Team Germany.

Intensive Vorbereitung und zahlreiche Trainingsstunden haben sich für den Maurer Christoph Rapp und den Stuckateur Alexander Schmidt ausgezahlt. Beide konnten in ihren Disziplinen die meisten Punkte sammeln und holten sich die Goldmedaille. Als Punktbeste in der Disziplin Gesundheits- und Sozialbetreuung gewann Elisabeth Hölscher ebenfalls Gold.



Paul Schärschmidt bei den Anlagenmechanikern SHK, Dominik Daferner in der Kälte-und Klimatechnik und Diana Reuter in der Elektroinstallation, konnten sich alle drei in ihren Disziplinen die Silbermedaille sichern. Diana Reuter erhielt außerdem auch die Medaille "Best of Nation" für die beste Punktzahl innerhalb des deutschen Teams.

Cedrik Knöpfle, deutscher Meister im Fliesenleger-Handwerk, belegte bei der Europameisterschaft nur den dritten Platz. Auch der Fliesenleger Medin Murati und sein Partner Timo Schön, die bereits 2017 bei den WorldSkills 2017 in Abu Dabi eine Silbermedaille gewonnen hatten, erzielten bei den diesjährigen Europameisterschaften nur einen dritten Platz. Im neuen Präsentationsskill Freight Forwarding (Speditionswesen) gewann Seda Ocak ebenfalls Bronze. Insgesamt sieben weitere deutsche Teilnehmer erhielten die Medal of Excellence für ihre weit überdurchschnittlichen Leistungen. dhz