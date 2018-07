24.07.2018

Studie von Indeed: Die Deutschen und ihr Urlaub Die Hälfte der Deutschen arbeitet im Urlaub

Den Sommer empfindet die Mehrheit der Deutschen als besonders erholsam. Trotzdem ist die Hälfte der Arbeitnehmer auch während dem Urlaub beruflich erreichbar. Wie deutsche Arbeitnehmer zu ihrem Urlaub stehen.

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Das bestätigt auch eine Studie des Jobportals Indeed: Zwei Drittel der Befragten nehmen im Sommer mehr als zwei Wochen Urlaub am Stück.

Arbeitnehmer hoffen auf bessere Karrierechancen

Allerdings arbeitet nur die Hälfte in dieser Zeit überhaupt nicht. Ein Drittel ist in Ausnahmefällen trotzdem erreichbar. Während weitere zwölf Prozent für Anfragen immer erreichbar sind, arbeitet jeder Zwanzigste sogar aktiv am Urlaubsort: 5 Prozent beantworten regelmäßig E-Mails oder telefonieren im Urlaub.

Etwa ein Fünftel der Befragten, die im Urlaub erreichbar sind, hofft dadurch die eigenen Karrierechancen zu verbessern. 50 Prozent wollen einfach auf dem Laufenden bleiben.

Erholung stellt sich meist erst nach Tagen ein

Dadurch fällt Entspannen jedoch schwer: 17 Prozent aller Befragten können im Urlaub nicht abschalten oder brauchen dafür länger als eine Woche. Jeder Dritte Arbeitnehmer braucht drei Tage bis sich die Erholung einstellt. Nur 22 Prozent schaffen das vom ersten Tag an.

Mehrzahl der Deutschen wünscht sich mehr Urlaub

Auch im Bewerbungsprozess ist Urlaub ein wichtiges Thema: 44 Prozent machen ein künftiges Arbeitsverhältnis von der Anzahl der Urlaubstage abhängig. Vor allem jüngeren Arbeitnehmern sind Kriterien wie Urlaub, Arbeitsklima oder andere soziale Aspekte wichtig.

Geld bleibt dennoch ein wichtiger Faktor. Müssten sich die Befragten zwischen mehr Gehalt und mehr Urlaub entscheiden, würde sich die Mehrheit für mehr Geld entscheiden. Trotzdem wünschen sich 59 Prozent mehr als 30 Urlaubstage, 19 Prozent sogar mehr als 35 Tage.